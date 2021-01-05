የሮይተርሱ የካሜራ ባለሙያ ኩመራ ገመቹ ከእስር ተለቀቀ
የሮይተርስ የካሜራ ባለሙያ ኩመራ ገመቹ ከአስራ ሁለት ቀናት የእስር ቆይታ በኋላ መለቀቁን የሚሰራበት የዜና ተቋም አስታወቀ።
ፖሊስ የኩመራ ጠበቃ ለሆኑት መልካሙ ኦጎ፣ በጋዜጠኛው ላይ ሐሰተኛ መረጃ በማሰራጨት፣ ከመንግሥት ጋር ከሚዋጉ ኃይሎች ጋር ግንኙነት በማድረግ፣ እንዲሁም የሕብረተሰብን ሰላምና ደህንነት በመረበሽ ጠርጥሮት በቁጥጥር ስር ማዋሉንና ምርመራ መጀመሩን ገልጾ ነበር።
ሮይተርስ በዘገባው ላይ የካሜራ ባለሙያው ኩመራ ገመቹ፣በምን ሁኔታ እንደተለቀቀ ያለው ነገር የለም።
"ኩመራ ተፈትቶ ከቤተሰቦቹ ጋር በመቀላቀሉ ደስተኞች ነን። ዛሬ መፈታቱ የሚያሳየን ምንም ዓይነት ጥፋት አለመፈፀሙን ነው" ብሏል የሮይተርስ ከፍተኛ አርታኢ ስቴፈን ጄ አድለር።
በተጨማሪም " ኩመራ ሁሌም ሙያውን የሚያከብር እና ተዓማኒነት ላለው መረጃ ራሱን የሰጠ፣ እንደ ሮይተርስ የዜና ወኪል አባልነቱም ከኢትዮጵያ ነጻ፣ ገለልተኛ እና ከአድልኦ የፀዳ መረጃን ለማድረስ የሚተጋ ነው። እንደ ኩመራ ያለ ጋዜጠኛ ያለምንም ፍርሃትና መሸማቀቅ በየትኛውም ስፍራ ሕዝብ የሚፈልገውን መረጃ እንዲያደርስ መፈቀድ አለበት።" ብሏል።
የኢትዮጵያ ፖሊስ እና አቃቤ ሕግ ቢሮዎች ኩመራ ለምን በቁጥጥር ሥር እንደዋለ ሮይተርስ ጥያቄ ቢያቀርብም ምላሽ ሊያገኝ አልቻለም ነበር።
ኩመራ ለሮይተርስ ከአስር ዓመት በላይ የሰራ የካሜራ ባለሙያ ነው።
የ38 ዓመቱ ኩመራ ገመቹ ሐሙስ ዕለት ከሚከበረው የገና በዓል ቀደም ብሎ በመለቀቁ ቤተሰቡ ደስተኛ መሆኑን የሮይተርስ ዘገባ ያስረዳል።
ቤተሰቡ "ኩመራ በመፈታቱ ትልቅ እረፍት ነው የተሰማን፤ በዚህ አስቸጋሪ ወቅት ከጎናችን የነበሩትን ሁሉ እናመሰግናለን" ማለታቸውም ተገልጿል።
አክለውም " ኩመራ ምንም ጥፋት ያልሰራ ሙያውን አክባሪ እና ትጉህ ጋዜጠኛ ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ በነጻነት መዘገብ ብቻ ነው የሚፈልገው። በታሰረበት ወቅት ቤተሰቦቹ በጣም ናፍቀውት ነበር፤ ለገና በዓል ከቤተሰቡ ጋር በመቀላቀሉ እጅጉን ደስተኛ ነን።"
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ ወደሥልጣን ከመጡ በኋላ በእስር ላይ የሚገኙ በርካታ ጋዜጠኞችን ለቅቀዋል እንዲሁም በአገር ውስጥ እንዳይነበቡ እና እንዳይታዩ ታግደው የነበሩ ከ250 በላይ የመገናኛ ብዙኀን እንዲከፈቱ እና በነጻነት እንዲሰሩ ፈቅደዋል።
ነገር ግን የመብት ተሟጋች ድርጅቶች እንደሚሉት ከሆነ የፌደራል መንግሥቱ ከሕወሓት ኃይሎች ጋር ግጭት ውስጥ ከገባበት ጊዜ ወዲህ ጋዜጠኞች ላይ ውክቢያና እስር እየታየ መጥቷል።
የትግራይ ግጭት ከተቀሰቀሰ ወዲህ ሰባት ጋዜጠኞች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የጋዜጠኛ መብት ተሟጋቾች ሪፖርት አድርገዋል።
የኦሮሚያ ሚድያ ኔትወርክ ጋዜጠኛ ኡዲ ሙሳ፣ የዓል-ዓለም ጋዜጣ ሪፖርተር አብርሃ ሃጎስ፣ የኢትዮጵያን ሄራልድ ጋዜጠኞቹ ሃፍቱ ገብረእግዚአብሔርና ፀጋዬ ሃዱሽ በአሁኑ ወቅት በእሥር ላይ ያሉ ጋዜጠኞች ሆነው ተመዝግበዋል።
ሌላኛው የጋዜጠኞች መብት ተሟጋች ቡድን ሲፒጄ [ኮሚውኒቲ ቱ ፕሮቴክት ጆርናሊስትስ] ኅዳር 22/2013 ዓ.ም ባወጣው መግለጫ በኢትዮጵያ ሰባት ጋዜጠኞች በሰሯቸው ዘገባዎች ምክንያት እስር ቤት መግባታቸውን ገልጾ ነበር።
ከእነዚህ መካከል አምስቱ የታሰሩት ጥቅምት 24/2013 ዓ.ም በፌደራል መንግሥቱና በህወሓት ኃይሎች መካከል ግጭት ከተቀሰቀሰ በኋላ ነው።
ድርጅቱ ኢትዮጵያ አምና [2019] ጋር ሲነፃፀር ለጋዜጠኞች የተሻለ ነፃነት ሰጥታለች ይላል። አምና ከነበረችበት 119ኛ ደረጃም ወደ 99 ከፍ ማለት ችላለች።
ነገር ግን ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ ወደ ሥልጣን ከመጡ ወዲህ የታየው የተስፋ ጭላንጭል እንዳይጨልም መንግሥት የጋዜጠኞችን ነፃነት ሊያስከብር ይገባል ይላል ማሕበሩ።