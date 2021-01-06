ትራምፕ ስምንት የቻይና መተግበሪያዎችን አገዱ
የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ከስምንት የቻይና መተግበሪያዎች ጋር ግብይት እንዳይካሄድ የሚያግድ ትዕዛዝ ፈረሙ፡፡
ከመተግበሪያዎቹ መካከል ታዋቂ የክፍያ ዘዴዎች የሆኑት አሊፔይ፣ ኪውኪው ዋሌት እና ዊቻት ፔይን ይገኙበታል።
በ 45 ቀናት ውስጥ ተግባራዊ የሚሆነው ውሳኔ መተግበሪያዎቹ ለአሜሪካ ብሔራዊ ደህንነት ስጋት በመሆናቸው ታግደዋል ተብሏል፡፡
መተግበሪያዎቹ የአሜሪካ ፌዴራል ሠራተኞች መረጃን ለመከታተል እያገለገሉ ነው ሳይሆን አይቀርም የሚል ፍንጭ ሰጥቷል።
ውሳኔው ቴንሴንት ኪውኪው፣ ካምስካነር ፣ ሼርኢት ፣ ቨሜት እና ደብሊውፒኤስን የሚያካትት ሲሆን ትራምፕ ስልጣናቸውን ከለቀቁ በኋላ የሚተገበር ነው ተብሏል፡፡
ውሳኔው "ከቻይና ጋር ግንኙነት ያላቸውን የሶፍትዌር መተግበሪያዎች በሚያዘጋጁ ወይም በሚቆጣጠሩት ላይ አሜሪካን እርምጃ መውሰድ አለባት" ይላል፡፡
ፕሬዚዳንት ትራምፕ በዚህ ውሳኔያቸው ላይ "ከቻይና ጋር የተገናኙ የሶፍትዌር መተግበሪያዎች እንደ ስማርት ስልኮች፣ ታብሌቶች እና ኮምፒውተሮች ያሉ የግል የኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎችን በማግኘት፣ የግልን ጨምሮ ሰፋ ያሉ መረጃዎችን ከተጠቃሚዎች ማግኘት እና መያዝ ይችላሉ" ብለዋል፡፡
የትራምፕ አስተዳደር በመጨረሻዎቹ የስልጣን ወራቶቻቸው የብሄራዊ ደህንነት አደጋ ነው የሚሏቸውን ጨምሮ በቻይና ኩባንያዎች ላይ ጫናዎችን እያደረጉ ነው፡፡
ፕሬዝዳንት ትራምፕ ለቻይና መንግሥት መረጃዎችን ያጋራሉ በሚል በበርካታ የቻይና ኩባንያዎች ላይ እገዳዎችን ጥለዋል።
የዋሽንግተን ቅጣት ከደረሰባቸው መካከል የቻይና ማህበራዊ ሚዲያ መተግበሪያ ቲክቶክ እና ግዙፉ የሁዋዌ ተጠቃሽ ናቸው፡፡
ቻይና እነዚህ ድርጅቶች መረጃዎቻቸውን ለቻይና መንግስት ያካፍላሉ የሚሉ ቅሬታዎችን በተከታታይ ውድቅ ስታደርግ የቆች ሲሆን፣ የወታደራዊ ቴክኖሎጅዎችን ወደ ውጭ መላክ የሚገድቡ የራሷን ህጎች በማውጣት ምላሽ ሰጥታለች፡፡