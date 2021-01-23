የትራምፕ የክስ ሂደት እስከሚቀጥለው ወር ተራዘመ
ሁለተኛው የዶናልድ ትራምፕ ክስ በቀጣዩ ወር እንዲታይ የዲሞክራት እና ሪፐብሊካን እንደራሴዎች ተስማሙ።
ዲሞክራቶች ሰኞ ዕለት "አመፅ በማስነሳት" የተከፈተውን ክስ ይልካሉ፡፡
ክርክሮች እስከ የካቲት 8 ድረስ የማይጀመሩ ሲሆን፤ ይህም የትራምፕ ጠበቆች በሁለት ሳምንት መከላከያቸውን እንዲያዘጋጁ ያስችላቸዋል፡፡
ዲሞክራቶች የቀድሞውን ፕሬዝዳንት በአሜሪካ ካፒቶል ሂል ሞት ያስከተለውን አመፅ በማነሳሳት ይከሳሉ፡፡
አምስት ሰዎች የሞቱበትን ሁከት በማነሳሳት ትራምፕን በመክሰስ ባለፈው ሳምንት ምክር ቤቱ ለክሱ ሂደት መንገድ ከፍቷል፡፡
ሁለተኛው የሕግ ጥሰት ክስ በሴኔቱ ሥልጣን አላግባብ በመጠቀማቸው እና ኮንግረስን በማደናቀፋቸው ክስ ከተመሰረተባቸው ከአንድ ዓመት በኋላ ይጀምራል፡፡ የጆ ባይደንን እና የልጃቸውን ስም ለማጥፋት እንዲረዷቸው ዩክሬይን ላይ ጫና አድረሰዋል በሚል ነበር ጉዳዩ፡፡
ትራምፕ የሥልጣን ዘመናቸው ረቡዕ የተጠናቀቀ ሲሆን፤ የተተኪውን ጆ ባይደን በዓለ ሲመት ላይ ሳይገኙ ነጩን ቤተ መንግሥት ለቀዋል፡፡
የሴኔቱ አመራሮች በምን ተስማሙ?
የሴኔቱ ከፍተኛ ዲሞክራት ቹክ ሹመር አርብ ዕለት እንዳሉት ምክር ቤቱ ሰኞ ዕለት ክሱን ያቀርባል።
"ሴኔቱ የዶናልድ ትራምፕን ክስ ይመለከታል። ሙሉ የፍርድ ሂደትም ይከናወናል፡፡ ፍትሐዊ የፍርድ ሂደት ይሆናል" ሲሉ ሹመር ለሴኔቱ ተናግረዋል፡፡
የምክር ቤቱ ዲሞክራቶች አንቀጹ ሰኞ ወደ ላይኛው ኮንግረስ ይተላለፋል ብለዋል፡፡ በሴኔቱ የፍርድ ሂደት ወቅት እንደ አቃቤ ሕግ ሆነው የሚያገለግሉ የዲሞክራቶቹ የክሱ ኃላፊዎች እና የሕግ ባለሙያዎች ማክሰኞ ቃለ መሃላ ይፈጽማሉ፡፡
ሹመር በቅድመ ችሎት ሂደት ለተጨማሪ ጊዜ ጥያቄያቸውን ፍቃድ መሰጠቱ እንዳስደሰታቸውና የፍርድ ሂደቱ የካቲት 9 ቀን እንደሚጀመር የሴኔቱ የሪፐብሊካን መሪ ሚች ማኮኔል ተናግረዋል፡፡
"ዓላማው ተሳክቷል፡፡ ይህም ለፍትሕ ሂደቱ እና ለፍትሐዊነት ድል ነው" ብለዋል፡፡
የኋይት ሀውስ አቋም ምንድነው?
ፕሬዚደንት ባይደን የፍርድ ሂደቱን እንዲዘገይ እንደሚመርጡ ጠቆም አድርገዋል፡፡ ለጋዜጠኞችም "እነዚህን ቀውሶች ለመፍታት ጊዜ በወሰድን ቁጥር የተሻለ ይሆናል" ብለዋል፡፡
ሆኖም ግን ዋይት ኃውስ፤ የቀድሞው ፕሬዝዳንት ትራምፕ ጥፋተኛ ስለመሆናቸው ባይደን ማሰባቸውን በተመለከተ ያለው ነገር የለም።
ቃል አቀባዩ ጄን ፕሳኪ አርብ ዕለት "[ጆ ባይደን] ከአሁን በኋላ በሴኔት ውስጥ ስለሌሉ የቀድሞውን ፕሬዝዳንት ተጠያቂ የማድረግ ጉዳይ በሴኔት እና በኮንግረሱ ላይ የሚጣል ነው" ብለዋል ለቀረበላቸው ጥያቄ ሲመልሱ፡፡
ትራምፕ ይፈረድባቸዋል?
ምንም እንኳን ዲሞክራቶች በሴኔቱ አነስተኛ አብላጫ ድምፅ ቢይዙም ትራምፕን ጥፋተኛ ለማድረግ ቢያንስ የ17 ሪፐብሊካኖች ድጋፍ ይፈልጋሉ። ምክንያቱም የሴኔቱ ሁለት ሦስተኛ ድምጽ ያስፈልጋቸዋል።
የሚሲሲፒው ሪፐብሊካን እንደራሴ ሮጀር ዊከር አርብ ዕለት ለሲኤንኤን እንደተናገሩት "የጥፋተኝነት ፍርድ የማግኘት ዕድሉ ወደ ዜሮ የሚጠጋ ነው።"
ሚት ሮምኒ፣ ሊዛ ሙርኮቭስኪ፣ ቤን ሳሴ፣ ሱዛን ኮሊንስ እና ፓት ቶሚ አምስቱ የሪፐብሊካን እንደራሴዎች ብቻ ናቸው ክሱን በመደገፍ ከዲሞክራቶች ጋር ይቆማሉ የሚባሉት፡፡
ትራምፕ በሴኔቱ የተከሰሱ የመጀመሪያው የሥልጣን ዘመናቸው የተጠናቀቀ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ይሆናሉ፡፡
በእንደዚህ አይነት ክሶች ጥፋተኛ ተብሎ የተከሰሰ ፕሬዝዳንት የሌለ ሲሆን ትራምፕም ጥፋተኛ ሆነው ከተገኙ ከዚህ በኋላ ሥልጣን እንዳይዙ ሊያደርጋቸው ይችላል፡፡
አርብ ዕለት ትራምፕ፤ በዋሽንግተን ኤግዛማይነር ዘጋቢ በትራምፕ ዓለም አቀፍ የጎልፍ ክበብ ጥያቄ ቀርቦላቸው ነበር።
ስለ ወደፊት ዕቅዳቸው ሲጠየቁ "የምንሠራው ነገር ቢኖርም ገና አልተወሰነም" ሲሉ ምላሻቸውን ሰጥተዋል።