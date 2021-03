ለጨረታ የቀረበው የጃክ ዶርሲ የመጀመሪያው ትዊት በ2.5 ሚሊዮን ዶላር ገዢ አገኘ

ጃክ ዶርሲ እአአ 2006 ላይ "Just setting up my twttr," ነበር ሲል ለመጀመሪያ ጊዜ ትዊተር ላይ የጻፈው።