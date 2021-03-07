ሚያናማር ወደ ሕንድ የሸሹ የፖሊስ አባላት ተላልፈው እንዲሰጧት ተጠየቀች
በሚያናማር የተከሰተውን መፈንቅ ለመንግሥት ተከትሎ ወደ ሕንድ የሸሹ የፖሊስ አባላት ተላልፈው እንዲሰጧ ሕንድን ጠየቀች።
ሚያንማር ትዕዛዝ ለመፈፀም ፈቃደኛ ባለመሆን ድንበር አቋርጠው በሕነድ ጥገኝነት የጠየቁ በርካታ የፖሊስ መኮንኖችን መኖራቸው መረጃው አለኝ ብላለች።
ፖሊሶቹ እና ቤተሰቦቻቸው በቅርብ ቀናት ድንበር አቋርጠው ሕንድ መግባታቸውን የሕንድ ባለሥልጣናት ተናግረዋል።
የሚያንማር ባለሥልጣናት ለሕንድ በጻፉት ደብዳቤ የሁለቱ አገራት ግነኙነት እንዲቀጥል የፖሊስ መኮንኖቹ ተላልፈው እንዲሰጡ ጠይቀዋል።
በሕንድ ሚዞራም በምትገኘው የቻምፓይ ግዛት ኮሚሽነር ለሮይተርስ የዜና ወኪል እንደገለጹት ከሚያናማር አቻቸው የፖሊስ መኮንኖች ተላልፈው እንዲሰጡ የሚጠይቅ ደብዳቤ ደርሷቸዋል።
በደብዳቤው ከሚያንማር ወደ ሕንድ የተሻገሩ ስምንት የፖሊስ መኮንኖች እንዳሉ ሚያናማር መረጃ እንዳላት ተገልጿል።
"በሁለቱ ጎረቤት አገሮች መካከል ያለውን ወዳጃዊ ግንኙነት ለማስቀጠል ሕንድ ደንበር አቋርጠ የገቡትን ስምንት የሚያንማር የፖሊስ አባላትን በቁጥጥር ስር በማዋል ለሚያንማር እንድታስረክብ በትህትና እንጠይቃለን" ይላል ደብዳቤው።
የሕንድ የአገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስትር በጉዳዩ ላይ የሚሰጠው ምላሽ እየተጠበቀ ነው።
ሚያንማር ባለፈው ወር የተካሄደውን ወታደራዊ መፈንቅለ መንግሥት ተከትሎ የተቃውሞ ሰልፎች እና አድማዎች እያስተናገደች ትገኛለች።
የፀጥታ ኃይሎች በሠላማዊ ሰልፈኞቹ ላይ ከባድ እርምጃ የወሰዱ ሲሆን ቢያንስ 55 ሰዎች ተገድለዋል።
መፈንቅለ መንግስቱን ለመቃወም ተጨማሪ ሠልፎች ከመካሄዳቸው በፊት ፖሊሶች በትልቋ ከተማ ያንጎን ደንገተኛ ፍታሻዎችን አካሂዶ በርካቶችን በቁጥጥር ሥር አውሏል።
የፀጥታ ኃይሎች ሰዎችን በቁጥጥር ስር ለማዋል ሲዘዋወሩ በህንፃዎች ላይ ሲተኩሱ በተንቀሳቃሽ ምስል ታይተዋል።
ከሰዓታት በኋላ ግን በሺዎች የሚቆጠሩ ሰልፈኞች በያንጎን እና በማንዳላይ ከተማ ጎዳናዎች ላይ የተቃውሞ ድምጻቸውን ለማሰማት ተሰባስበዋል።
የሚያንማር ጦር የካቲት ወር መጀመሪያ በዲሞክራሲያዊ መንገድ የተመረጡትን አን ሳን ሱ ቺን አስሮ መፈንቅለ መንግሥት ማድረጉ ይታወሳል።
ከቀናት በኋላ ህዝባዊ እምቢተኝነት እንቅስቃሴ ሲጀመር ብዙዎች ከሥራ ገበታቸው ሲቀሩ አንዳንዶቹም በጎዳና ተቃውሞዎች ላይ ተሳትፈዋል።
ከመፈንቅለ መንግሥቱ ወዲህ የፓርላማ አባላትን፣ የተቃውሞ ሰልፎችን እና ቢያንስ 29 ጋዜጠኞችን ጨምሮ ከአንድ ሺህ 700 በላይ ሰዎች ታስረዋል ሲሉ የተባበሩት መንግሥታት የሰብአዊ መብት ሃላፊ ሚሼል ባችሌት ተናግረዋል።
ሰላማዊ ሰልፎቹ መጠነ ሰፊ በመሆናቸው እና ሂደቱን ለመከታተል አስቸጋሪ በመኖሩ አሃዙ ከፍተኛ ሊሆን እንደሚችልም ገልፀዋል።