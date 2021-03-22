እነ አቶ ጀዋር መሐመድ የእምነት ክህደት ቃል ሰጡ
አቶ ጀዋር መሐመድ እና አቶ በቀለ ገርባን ጨምሮ አምስት ተከሳሾች ዛሬ መጋቢት 13 ቀን 2013 ዓ. ም. የእምነት ክህደት ቃል ሰጡ።
በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት የልደታ ምድብ ችሎት የፀረ ሽብርና የሕገ መንግስት ወንጀል ጉዳዮች አንደኛ ምድብ ችሎት በእነ አቶ ጀዋር መሐመድ የክስ መዝገብ ሥር ካሉት 24 ተከሳሾች መካከል ባለፈው ሳምንት የ16ቱን የእምነት ክህደት ቃል ሰምቶ ነበር።
ዛሬ ደግሞ የአምስት ተከሳሾችን የእምነት ክህደት ቃል ተቀብሏል። እነዚህም አቶ ጀዋር መሐመድ፣ አቶ በቀለ ገርባ፣ አቶ ሐምዛ አዳነ፣ አቶ ሸምሰዲን ጠሀ እና አቶ ዓለማየሁ ገለታ ናቸው።
ተከሳሾቹ በክስ መዝገቡ ውስጥ የተጠቀሱትን ድርጊቶች አንዳልፈጸሙና ምንም ጥፋት አንደሌለባቸው ለፍርድ ቤቱ መናገራቸውን ከጠበቆቻቸው አንዱ የሆኑት አቶ ኢብሳ ገመዳ ለቢቢሲ ተናግረዋል።
አቶ ጀዋር፤ "እነዚህን የተባሉትን ድርጊቶች ለመፈጸም የሚያስችል ማንነት የለኝም" በማለት የተከሰሱበትን ድርጊቶች እንዳልፈጸሙ ለፍርድ ቤቱ መናገራቸውን ጠበቃቸው አስረድተዋል።
በአቶ ጀዋር ላይ ከቀረቡት ክሶች አንዱ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት አባቶች (አምስት ጳጳሶች እና ሁለት አገልጋዮች) እንዲገደሉ ማስተባበር የሚል ነው።
አቶ ጀዋር ቤተሰቦቻቸው የተለያዩ ሃይማኖቶችን የሚከተሉ መሆኑን ጠቅሰው "በሃይማኖት አባቶች ላይ ጥቃት ለማድረስ የሚያስችላቸው ሁኔታ አንደሌለ" ተናግረዋል።
በተጨማሪም "የኦርቶዶክስ አባቶች ላይ ጥቃት እንዲፈጸም አድርገሀል ተብዬ መከሰሴ ግማሹን የሰውነት ክፍሌን ከላዬ ላይ ቆርጬ እንደመጣል ስለሚቆጠር ይህን ለማድግ የምችል ሰው አይደለሁም " ማለታቸውን ጠበቃው ተናግረዋል።
አቶ ጀዋር ብሔሮችን ለማጋጨት በሚል የቀረባቸው ክስ ትክክል እንዳልሆነና "ይልቁንም ብሔሮችን ለማቀራረብ እንደሰሩ" ለፍርድ ቤቱ መናገራቸውን አቶ ኢብሳ ለቢቢሲ ገልጸዋል።
አቶ ሸምሰዲን ጠሀ በምን ጉዳይ ተከሰው ከዘጠኝ ወራት በላይ በእስር ላይ እንዳሉ እንደማያውቁ ለፍርድ ቤቱ መናገራቸውን ጠበቃው ጨምረው ገልጸዋል።
ከተከሰሱባቸው ድርጊቶች "አንደኛውም እሳቸውን እንደማይገልጽ እና ጥፋት እንደሌለባቸው" ለፍርድ ቤቱ ተናግረዋል።
ፍርድ ቤቱ የተከሳሾችን የእምነት ክህደት ቃል ከሰማ በኋላ የዐቃቤ ሕግ ምስክሮችን ለመስማት ቀጠሮ ይዟል።
በዚህም መሠረት እነዚህ ምስክሮች ቃላቸውን የሚሰጡት በግልጽ ነው ወይስ ከመጋረጃ ጀርባ ሆነው የሚለውን ብይን ለመስጠት ለመጋቢት 28 ቀን 2013 ዓ. ም. ቀጠሮ ሰጥቷል።
በተጨማሪም የዓቃቤ ሕግን ምስክሮች ለመስማት ለመጋቢት 29 እና 30 እንዲሁም ለሚያዝያ 5፣ 6፣ 7፣ 12፣ 13 እና 14፣ 2013 ዓ. ም ቀጠሮ ይዟል።
እነ አቶ ጀዋር እና አቶ በቀለን ጨምሮ በርካታ ፖለቲከኞች የድምጻዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ግድያን ተከትሎ ከተፈጠረው ሁከት ጋር ተያይዞ እጃችሁ አለበት ተብለው ተጠርጥረው በቁጥጥር ሥር መዋላቸው የሚታወስ ነው።
ከቀረቡባቸው ተደራራቢ አስር ክሶች መካከል ስድስቱ እንዲቋረጡ ፍርድ ቤት ጥር ወር ላይ መወሰኑ ይታወሳል።
የሽብር ወንጀልን ለመከላከል እና ለመቆጣጠር የወጣውን አዋጅ፣ የቴሌኮም ማጭበርበር ወንጀል አዋጅ፣ የጦር መሣሪያ አስተዳደርና ቁጥጥር አዋጅ የመተላለፍ ክሶች ከተመሰረቱባቸው ክሶች መካከል ሲሆኑ፤ እንዲቋረጡ የተደረጉት ክሶች የጦር መሣሪያ አስተዳደር እና ቁጥጥር አዋጅ 1177/2021 የተያያዙ ሲሆኑ፤ በወቅቱ ውሳኔ እንዲቋረጡ የተደረጉት ክሶች የጦር መሳሪያ አስተዳደር እና ቁጥጥር አዋጅ 1177/2021 የተያያዙ መሆናቸውም የሚታወስ ነው።
የቀሩት አራት ክሶች በ1996 የወጣውን የወንጀል ሕግ አንቀፅ 240 በመተላለፍ ብሔርን እና ሃይማኖትን መሰረት ያደረገ የእርስ በርስ ግጭት በመቀስቀስ አንዱ ወገን በሌላው ወገን ላይ እንዲነሳሳ በማድረግ፣ የፀረ ሽብር አዋጅ 1176/2012 እና የቴሌኮም ማጭበርበር አዋጅን 7061/2004 የሚመለከቱ ናቸው።