ሱዊዝ ካናል በመዘጋቱ በየቀኑ 9.6 ቢሊዮን ዶላር የሚያወጣ ምርት መተላለፍ አልቻለም
የግብፁ ሱዊዝ መተላለፊያ በመዘጋቱ በየቀኑ 9.6 ቢሊዮን ዶላር የሚያወጡ ምርቶች መተላለፍ እንዳልቻሉ ተገለጸ።
በሱዊዝ መተላለፊያ ላይ አንድ መርከብ በመቆሙ ምክንያት እንቅስቃሴ መገታቱ ይታወሳል።
ሎይድስ ሊስት የተባለው የመርከብ ጉዞ ድርጅት እንደሚለው፤ በቀን ውስጥ ከምዕራብ አቅጣጫ ይመጡ የነበሩ 5.1 ቢሊዮን ዶላር የሚያወጡ ምርቶች መጓጓዝ አልቻሉም። ከምሥራቅ አቅጣጫ ይመጡ የነበሩና የተስተጓጎሉ ምርቶች ደግሞ 4.5 ቢሊዮን ዶላር ያወጣሉ።
መንገድ የዘጋው መርከብ እንቅስቃሴ እንዲጀምር ለማድረግ ጥረት እየተደረገ ቢሆንም ሳምንታት ሊወስድ እንደሚችል ባለሙያዎች ተናግረዋል።
በታይዋኑ ኤቨርግሪን ማሪን ሥር ያለው ኤቨር ጊቭን መርከብ በዓለም ትልቁ ኮንቴነር ሲሆን፤ 200,000 ቶን የሚመዝን እንዲሁም 20,000 ኮንቴነር ማጓጓዝ የሚችል ነው።
መርከቡ በመቆሙ ሳቢያ ሌሎች መርከቦች ለቀናት መተላለፍ አልቻሉም።
የባህር ላይ ጉዞ አማካሪ ድርጅት ባለቤቱ ጆን ሞንሮይ ብዙ ወደቦች ላይ የሚገኙና መጓጓዝ ያልቻሉ ኮንቴነሮች እንዳሉ ይናገራል።
መተላለፊያው በአፍሪካ እና በመካከለኛው ምሥራቅ መካከል ምርቶች የሚተላለፉበት ሲሆን፤ የጦፈ ንግድ የሚካሄድበት ነው።
ከመላው ዓለም የባህር ንግድ 12% የሚያልፈውም በግብፁ መተላለፊያ ነው።
ሎይድስ ሊስት ባወጣው አሀዝ መሠረት፤ 160 መርከቦች ለማለፍ እየጠበቁ ነው። ከነዚህ መካከል 41 የሚሆኑት የተለያዩ ምርቶች ሲይዙ 24 ደግሞ ነዳጅ ጫኝ ናቸው።
ቢአይኤምሲኦ የተባለው ዓለም አቀፍ የመርከበኞች ማኅበር እንደሚለው መተላለፊያው ተዘግቶ ከቆየ የምርት አቅርቦት ላይ ተጽዕኖ ማሳደሩ አይቀርም።
የሎጂስቲክስ ተቋሙ ኦኤል ዩኤስኤ ፕሬዘዳንት አለን ባይር "በእያንዳንዱ ቀን ያልተጓጓዙ ምርቶችን ለማሳለፍ ተጨማሪ ሁለት ቀናት ይጠይቃል" ብለዋል።
እስካሁን ለሦስት ቀናት መተላለፍ ያልቻሉትን ምርቶች ለማጓጓዝ ስድስት ቀናት ገደማ ሊያስፈልግ እንደሚችልም ግምታቸውን አስቀምጠዋል።
መተላለፊያው እስኪከፈት ድረስ ቀናት ወይም ሳምንታት ሊወስድ እንደሚችል የተጠቆመ ሲሆን፤ ይህ ደግሞ በመላው ዓለም የንግድ እንቅስቃሴ ላይ ጫና ያሳድራል።
የንግድ እንቅስቃሴ የግብፁ መተላለፊያ ከመዘጋቱ በፊት በኮቪድ-19 ምክንያት እየተጓተተ ነበር።
አለን እንደሚሉት፤ መርከቦች ለማለፍ በአፍሪካ ዙርያ መጓጓዝ ካለባቸው ጉዞው ከሰባት እስከ ዘጠኝ ቀናት ሊፈጅ ይችላል።
አንዳንድ ተቋሞች መተላለፍ ባልቻሉ ምርቶቻቸው ምትክ ሌላ ምርቶች በአውሮፕላን ወይም በባቡር መላክን እንደ አማራጭ ሊወስዱ ይችላሉ።
እስካሁን ድረስ ማይረስክ እና ሀፓግ ሎይድ የተባሉ ተቋሞች ከሱዊዝ ውጪ ያሉ አማራጮችን እንደሚጠቀሙ አስታውቀዋል።
የግብፅ የሱዊዝ መተላለፊያ ባለሥልጣን መንገዱን የዘጋውን መርከብ ለማስነሳት የቻለውን ሁሉ እየሞከረ እንደሆነ አስታውቋል።