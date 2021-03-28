የሚያንማር ጦር ትናንት ከ90 ሰዎች በላይት መግደሉን ተከትሎ አሜሪካ ጉዳዩ አሳስቦኛል አለች
ባለፈው ቅዳሜ የሚንማር ጦር መፈንቅለ መንግሥቱን በመቃወም አደባባይ የወጡ ከ90 በላይ ሰልፈኞችን መግደሉን ተከትሎ አሜሪካ ሁኔታው እጅግ አሳስቦኛል አለች።
የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን የጦሩ "የሽብር ዘመቻ ጥቂቶችን ለማገልገል የሕዝቦችን ህይወት እየሰዉ ነው" ብለዋል።
ባለፈው ወር ጦሩ መፈንቅለ መንግሥት አካሂዶ ስልጣኑን ከተቆጣጠረ በኋላ ቅዳሜ ዕለት ከፍተኛ ሞት የተመዘገበበት ዕለት ሆኗል።
እንግሊዝን ጨምሮ የአስር ሀገራት የመከላከያ ኃላፊዎች ወታደራዊውን የኃይል እርምጃ በማውገዝ ያልተለመደ የጋራ መግለጫ አውጥተዋል።
አሜሪካ፣ ጃፓን እና አውስትራሊያ በፈረሙበት መግለጫ "አንድ ወታደር ዓለም አቀፍ የሥነ ምግባሮችን ይከተላል። የሚያገለግላቸውንም ሰዎች የመጠበቅ ኃላፊነት አለበት" ብለዋል።
የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ዋና ጸሃፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ በሁከቱ 'በጣም መደናገጣቸውን' ገልጸዋል። የእንግሊዝ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶሚኒክ ራብ ደግሞ "አዲሱ ውድቀት" ብለውታል።
የጦሩን ማስጠንቀቂያዎችን ችላ በማለት በከተሞች ውስጥ ህጻናትን ጨምሮ ሰላማዊ ዜጎች ወደ ጎዳናዎች ሲወጡ የግድያ እርምጃ ተወስዶባቸዋል።
ቅዳሜ ዕለት ቢያንስ 91 ሰዎች መገደላቸው የተረጋገጠ ሲሆን የሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን ግን ቁጥሩ ከዚህም ከፍ ይላል ይላሉ።
ማዕከላዊ ማዪንግያን ከተማ ነዋሪ ሆኑት ቱ ያ ዛው ለሮይተርስ የዜና ወኪል እንደተናገሩት "በቤታችን ውስጥ እንኳን እንደ ወፍ እና ዶሮ እየገደሉን ነው" ብለዋል።
"ምንም ይሁን ምን ተቃውሟችንን ማሰማታችንን እንቀጥላለን" ብለዋል።
የሰሞኑ ግድያ ከየካቲት አንዱ መፈንቅለ መንግሥት በኋላ በሚያንማር የተገደሉ ሰዎች ቁጥርን ከ 400 በላይ አድርጎታል።
የአንግ ሳን ሱ ኪ ናሽናል ሊግ ፎር ዲሞክራሲ (ኤን ኤል ዲ) ፓርቲ በከፍተኛ ድምጽ ምርጫ ካሸነፈው በኋላ ጦሩ መፈንቅለ መንግሥት አካሂዶ ሃገሪቱን ተቆጣጥሯል።
ቅዳሜ ምን ተፈጠረ?
ተቃዋሚዎች አደባባይ ወጥተው ተሰብስበው ነበር።
በመንግሥት ቁጥጥር የሚደረግበት የቴሌቪዥን ጣቢያ ሰዎች ለተቃውሞ እንዳይወጡ የማስጠንቀቂያ መልዕክት አስተላልፎ ነበር። "ከቀድሞ አስቀያሚ አስከፊ ሞት መማር አለባችሁ። ጭንቅላትዎ እና ጀርባዎ በጥይት ሊመታ ይችላል" የሚል መልዕክት አሰራጭቷል።
የፀጥታ ኃይሎች ተጠናክረው ሰልፎችን ለመከላከል ሲሞክሩም ታይተዋል።
በማኅበራዊ ድር አምባዎች የተላለፉ ምስሎች የጥይት ተመትተው የቆሰሉ ሰዎችን እና የቤተሰቦቻቸውን ሃዘን አሳይተዋል።
በዩኬ የሚገኘው የበርማ የሰብዓዊ መብቶች ኔትወርክ ዳይሬክተር ለቢቢሲ እንደተናገሩት ወታደራዊ ኃይሉ "ገደብ እና መርህ የሌለው" መሆኑን አሳይቷል ብለዋል።
በትናንቱ ክስተት የአከባቢው የዜና አውታሮች የሟቾችን ቁጥር 114 ሲያደርሱት፤ የተባበሩት መንግሥታት በበኩሉ "በርካቶች መገደላቸውን" እና በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች መቁሰላቸውን የሚገልጽ ዘገባ ደርሶኛል ብሏል።
እንደ ኤ ኤፍ ፒ ከሆነ ከሟቾቹ መካከል በቤቷ ውስጥ በጥይት የተገደለች የ13 ዓመቷ ልጅ ትገኝበታለች።
በማግዌይ፣ ሞጎክ፣ ኪያኩፓዳንግ እና ማያንጎን ከተሞች የተቃውሞ ሰልፈኞች መሞታቸውን ምስክሮች እና ምንጮች ለቢቢሲ በርማ ተናግረዋል።
በያንጎን እና በሁለተኛዋ ትልቋ ከተማ መንዳላይ ጎዳናዎች ሰዎች ተገድለዋል። የተቃውሞ ሰልፈኞች የኤል ኤል ዲ ባንዲራ ተሸክመው ፀረ-አምባገነን ምልክት የሆነውን የሶስት ጣት ሰላምታ እንዳሳዩ ተገልጻል።
ወታደራዊው ኃይል ግድያውን በተመለከተ የሰጠው አስተያየት የለም። የመፈንቅለ መንግስቱ መሪ ሚን አንግ ህላንግ በቴሌቪዥን ቀርበው "ዲሞክራሲን ለማስጠበቅ ከመላው ህዝብ ጋር እጅ ለእጅ መያያዝ" ያስፈልጋል ብለዋል።