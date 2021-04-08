"በቲክቶክ የገቢ ምንጭን ጨምሮ ሦስት ዕድሎች አግኝቸበታለሁ" የትናየት ታዬ
"በቲክቶክ የገቢ ምንጭን ጨምሮ ሦስት ዕድሎች አግኝቸበታለሁ" የትናየት ታዬ
ዶይን በሚል መጠሪያ በቻይና የሚታወቀው መተግበሪያ ቲክቶክ በሚል ስያሜ ለቀረው ዓለም የተዋወቀው በፈረንጆቹ በ2018 ነው።
አጭር ዕድሜ ያለው ቲክ ቶክ በስኬት ግን 'ታላላቆቹን' ቀድሟል። ቲክ ቶክ በዓለም ዙሪያ ከ800 ሚሊዮን በላይ ንቁ ተጠቃሚዎች አሉት። በኢትዮጵያም ተወዳጅነትን እያገኘ ነው።
ከአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ በኮንስትራክሽን ማኔጅመንት የተመረቀችው የትናየት ታዬ: ቲክቶክ ላይ ከ208 ሺህ በላይ ተከታዮች አሏት።
ለየትናየትና ለሌሎች 'እንጀራ' እየሆነ ያለው ቲክቶክ የግለሰቦችን መረጃ እየመነተፈ ለቻይና መንግስት ይሰጣል የሚል ሀሜት ይቀርብበታል። በዚህም ምክንያት ህንድ አግዳዋለች።
የትናየት በዚህ የማኅበራዊ ሚዲያ ዘርፍ 'ዝነኛ' ከመሆን በላይ ሦስት ዕድሎችን አግኝቸበታለሁ ትላለች::