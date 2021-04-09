የናይል ተፋሰስ አገራቱ ኡጋንዳና ግብፅ ወታደራዊ የደህንነት መረጃ ልውውጥ ስምምነት ተፈራረሙ
ኡጋንዳና ግብፅ ወታደራዊ የደህንነት መረጃዎችን ለመለዋወጥ ስምምነት ላይ መድረሳቸው ተዘግቧል።
ስምምነቱ የተፈረመው በታላቁ ህዳሴ ግድብ ላይ ለአመታት የዘለቀው ድርድር አጣብቂኝ ውስጥ በገባባት ወቅት ነው።
የኡጋንዳ ህዝብ መከላከያ ኃይል ባወጣው መግለጫ ስምምነቱ የተፈፀመው በሁለቱ አገራት ወታደራዊ ደህንነት ከፍተኛ ባለስልጣናት አማካኝነት በያዝነው ሳምንት ረቡዕ ያደረጉትን ውይይት ተከትሎ ነው።
"እውነታው ኡጋንዳና ግብፅ የናይልን ወንዝ የሚጋሩ አገራት ናቸው። በሁለቱ አገራት መካከል ያለ ትብብር ሊቀር የሚችል አይደለም። ኡጋንዳ ላይ ተፅእኖ የሚያደርስ ጉዳይ በአንድም ሆነ በሌላ መልኩ ግብፅ ላይ ተመሳሳይ ሁኔታ መፍጠሩ አይቀርም" በማለት ወደ ኡጋንዳ አቅንቶ የነበረው የግብፅ ልዑካን የግብፅ ደህንነት ኃላፊውን ጄኔራል ሳሜህ ሳበር ኤል ደግዊን ዋቢ አድርጎ በመግለጫው አትቷል።
የህዳሴ ግድብ በግብፅና በኢትዮጵያ መካከል ለአመታት ያህል ከፍተኛ ውጥረት መንስኤ ሆኗል። በባለፈው አመት ተሰናባቹ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ አወዛጋቢ የተባለውን ግብፅ የህዳሴ ግድብን ልታፈነዳው ትችላለች በማለት ሲናገሩ ተሰምተዋል።
ኢትዮጵያ ይህንን የሃይድሮኤሌክትሪክ ግድብ ቁልፍ የሆነ የኃይል ምንጭ እንደሆነና አገሪቷ ለምታደርገው ኢኮኖሚያዊ እድገት መሰረቴ ነው ትላለች።
የታችኛው ተፋሰስ አገራት ግብፅና ሱዳን በበኩላቸው አራት ቢሊዮን ዶላር የወጣበት ይህ ግድብ ወደ አገራቱ የሚፈሰውን ውሃ በከፍተኛ ሁኔታ ይቀንሰዋል በማለት ይሰጋሉ።
ናይል ከሁለት አገር የሚነሳ ሲሆን አንደኛውና ትልቁን ድርሻ የሚይዘው ብሉ ናይል መነሻና ገባሪ ኢትዮጵያ ስትሆን የዋይት ናይል ምንጭ ደግሞ ኡጋንዳ ናት።
ለአመታት ሲደረግ የነበረው የሶስትዮሽ የህዳሴ ግድብ ድርድር ከሰሞኑም ያለምንም ፍሬ ተቋጭቷል።
በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስርና በዲሞክራቲክ ኮንጎ ፕሬዚዳንት ፊሊክስ ትሽሴኬዲ አሸማጋይነት ሲካሄድ የነበረው ድርድር ባለመግባባት የተቋጨው በያዝነው ሳምንት ማክሰኞ ነው።