በተለያዩ የአማራ ከተሞች ግድያዎችን በመቃወም ሰልፎች እየተካሄዱ ነው
በተለያዩ የአማራ ክልል ከተሞች የንሑሃን ዜጎችን ግድያ የሚቃወሙ የተቃውሞ ሰልፎች እየተካሄዱ ነው።
የታውሞ ስለፍ ከተካሄደባቸው ከተሞች መካከል የክልሉ መዲና ባህር ዳር፣ ደብረ ማርቆስ፣ ወልዲያ፣ ደሴ፣ ሐይቅ እና ሰቆጣ ከተሞች ይገኙበታል።
ትናንት የተቃውሞ ሰልፍ ያካሄዱት ደሴ እና ደብረ ማርቆስ ከተሞችም በተመሳሳይ ዛሬም ለሁለተኛ ቀን አደባባይ በመውጣት ተቃውሟቸውን አሰምተዋል።
በተቃውሞ ሰልፎቹ ላይ በዋናነት በንሑሃን ዜጎች ላይ የሚደርሱትን ግድያ እና ጥቃቶች የሚያወግዙ ድምጾች ተሰምተዋል።
ሰልፈኞች በቅርቡ በሰሜን ሸዋ የንሑሃን ዜጎችን ሕይወት መታደግ ባለመቻሉ ክልሉን እያስተዳደረ የሚገኘውን ብልጽግና ፓርቲ እና መንግሥትን አውግዘዋል።
የክልሉ መገናኛ ብዙሃን በደሴና ኮምቦልቻ ከተሞች በተደረጉ የተቃውሞ ሰልፎች፤ ተቃዋሚዎች በአማራ ላይ እየተፈጸመ ያለውን ግድያና መፈናቀል አውግዘዋል ሲል ዘግቧል።
በተመሳሳይ የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን በባሕር ዳር፣ በደብረ ማርቆስ እና ወልደያ ከተሞች በአማራ ላይ እየተፈጸመ ያለውን ማንነትን መሠረት ያደረገ ግድያ የሚያወግዙ ሰላማዊ ሰልፎች ተካሂደዋል ብሏል።