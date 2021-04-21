ኢትዮጵያ፣ ግብፅ እና ሱዳን ወደ ሶስትዮሽ ድርድር እንዲመለሱ ግፊት እንዲያደርግ የጸጥታው ምክር ቤትን ጠየቀች
ኢትዮጵያ በአፍሪካ ጥላ ስር ሕብረት በሚካሄደው የሕዳሴ ግድብ የሶስትዮሽ ድርድር ግብፅና እና ሱዳን እንዲመለሱ ግፊት እንዲያደርግ የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤትን ጠይቃለች።
ኢትዮጵያ ይህንን በይፋ የጠየቀችው ለጸጥታው ምክር ቤት ባስገባችው ደብዳቤ እንደሆነ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃለ አቀባይ ዲና ሙፍቲ በዛሬው ዕለት ለጋዜጠኞች ባደረጉት መግለጫ አስታውቀዋል።
ግብፅና ሱዳን በህዳሴ ግድብ ሙሌትና አጠቃላይ አሰራር ወደተጀመረው የሶስትዮሽ ድርድር እንዲመለሱና የአፍሪካ ህብረትን ሂደት እንዲያከብሩ የጸጥታው ምክር ቤት ግፊት ሊያደርግ ይገባል ትላለች ከቀናት በፊት ባስገባችው ደብዳቤ
ግብፅ እና ሱዳን በግድቡ ሁሉም ተጠቃሚ የሚሆንበትን ሳይሆን በአቋማቸው እንደጸኑና በሌላ መልኩ በተጣደፈ መልኩና በኢትዮጵያ ላይ ያልተገባ ተፅእኖ በመፍጠር አለም አቀፋዊ ይዘት እንዲኖረው ለማድረግ አገራቱ እየሰራ ነው በማለት ደብዳቤውን ዋቢ አድርገው ቃለ አቀባዩ ተናግረዋል።
ኢትዮጵያ ደብዳቤውን ያስገባችው መጋቢት 8/ 2013 ዓ.ም ሲሆን ኢትዮጵያ በሕዳሴ ግድብ ላይ ያላትን አቋም በተመለከተ በዝርዝር አስፍራለች።
ለአመታት ሲካሄድ የነበረው የሶስትዮሽ ድርድር ፍሬ ሳያፈራ ቀርቶ በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር እንዲካሄድ መደረጉ ይታወሳል።
በአፍሪካ ህብረት መሪነት ሲካሄድ የነበረው ድርድርም የተመድ የጸጥታው ምክር ቤት ሙሉ ድጋፍ ያልተለየው መሆኑን ያስታወሰችው ኢትዮጵያ" ለአፍሪካዊ ጉዳዮች አፍሪካዊ መፍትሔን መሻት" በሚል መርህና መንፈስም መሆኑን ጠቅሳለች።
በአፍሪካ ህብረት በሚደረገው በዚህ ድርድር ላይ ሙሉ እምነት እንዳላት የምትገልፀው ኢትዮጵያ የህብረቱ የቀድሞ ሊቀመንበርነትን ስፍራ ይዛ የነበረችው ደቡብ አፍሪካ እንዲሁም የአሁኑ ሊቀ መንበር ኮንጎ "ለአህጉሪቷ ችግር አህጉራዊ መፍትሔ" መፈለግ በሚል መንገድ ያደረጉትን ጥረትም ያላትን ምስጋና ችራለች።
በመጪው ክረምት የውሃ ሙሌቷን ለማከናወን በዕቅድ ላይ ያለችው ኢትዮጵያ ከዚያ በፊት ግን በሕዳሴ ግድቡ ላይ መረጃ መለዋወጥ ያስችል ዘንድ ባለሙያዎች እንዲያቀርቡ ለሁለቱ አገራት ጥሪ ብታደርግም ውድቅ አድርገውታል ትላለች።
"ሁለቱ አገራት አሳሪ ስምምነት እስኪደረስ ድረስ በሚል ሽፋን" የላይኛው ተፋሰስ ኢትዮጵያን በግድቡ እንዳትጠቀም ለማድረግና ለአመታት የቆየውን ኢ-ፍትሃዊ የውሃ አጠቃቀም ለማስፈን የሚደረግ ሩጫ ተቀባይነት እንደሌለውም አፅንኦት ሰጥታለች።
ኢትዮጵያ በሶስቱ አገራት የተፈረመውና በመርሆች ስምምነት መመሪያዎችና ሕጎች በዋነንነት እየተመራች እንደሆነና ከዚያ ውጭ በሆነ ሁኔታ ግን ኢትዮጵያ ላይ የሚደረግ ጫናም ሆነ በአፍሪካ ህብረት ጥላ ስር የሚደረገውን የሶስትዮሽ ድርድር ወደ ጎን ለማድረግ የሚካሄድ ሂደት በሶስቱ አገራት ላይ መተማመንን ያጠፋል ትላለች።
የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃለ አቀባይ ከህዳሴ ግድብ በተጨማሪ ጎረቤት አገር ሱዳን ጋር የተነሳውን የድንበር ውዝግብ አስመልክቶ ወቅታዊ ሁኔታዎችን ለጋዜጠኞቹ አስረድተዋል።
የሱዳን መንግሥት 61 የኢትዮጵያ ወታደሮችን በቁጥጥር ስር አውሎ ለኢትዮጵያ ባለስልጣናት እንዳስረከበ ቢያስታውቅም ኢትዮጵያ በበኩሏ ሱዳን እንደምትለው ወታደሮች አይደሉም ትላለች፤ በተቃራኒው ከነዚህ ውስጥ 59 አርሶ አደሮች እንደሆኑና ሁለቱ ደግሞ የአካባቢው ሚሊሺያ ናቸው ይላሉ።
ከኢትዮጵያ መንግሥት በኩል ወታደራዊ የአፀፋ ምላሽ በሌለበት ሁኔታ የሱዳን መንግሥት የኢትዮጵያ ወታደሮችን በቁጥጥር አውያለሁ በማለት ኢትዮጵያ በድንበር ግጭቱ ላይ እየተሳተፈች ነው ለማለትና አለምን ለማሳሳት የሚደረግ ነው በማለት ሚኒስቴሩ አስታውቋል።
የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መሬት ላይ ያለው እውነታ የሚለው በሁለቱ አገራት ጦርነት እንዳልተካሄደና በተፃራሪው የሱዳን ወታደሮች የኢትዮጵያ አርሶ አደሮችን ከቦታቸው አፈናቅለውና ንብረታቸውን ዘርፈዋል ብሏል።
ኢትዮጵያ ከሱዳን ጋር ምንም አይነት ወታደራዊ ግጭት ውስጥ መግባት እንደማትፈልግ አፅንኦት የሰጠው ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በአንፃሩ በሰላማዊ መንገድ ሁኔታዎች እንዲፈቱና ወደ 1972 የአገራቱ መግባባቶች እንዲመለሱ ትፈልጋለች በማለት የአገሪቷን አቋም አስታውቋል።