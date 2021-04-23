አሌክሲ ናቫልኒ የረሃብ አድማውን በፍጥነት እንዲያቆም ማሳሰቢያ ተሰጠው
በእስር ላይ የሚገኘው የሩሲያ የተቃዋሚ መሪ አሌክሲ ናቫልኒ የረሃብ አድማውን በፍጥነት እንዲያቆም አለበለዚያ ግን ሕይወቱ ሊያልፍ እንደሚችል ሐኪሞች ማስጠንቀቂያ ሰጡ።
አምስት ሐኪሞች በጋራ በሰጡት መግለጫ አሌክሲ ከቀናት በፊት ያደረገውን የህክምና ምርመራ ውጤቱ ተመልክተናል ብለዋል።
"የረሃብ አድማው ለአጭር ጊዜ እንኳን ቢቀጥል ሊያክመው የሚችል ባለሙያ አናገኝም" ብለዋል።
ናቫልኒ እንዲለቀቅ የጠየቁ በሺዎች የሚቆጠሩ ሩሲያውያን ረቡዕ ዕለት አደባባይ ወጥተው ነበር።
ሞስኮን ጨምሮ በተለያዩ አካባቢዎች ከአንድ ሺህ በላይ ሰዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተዘግቧል።
የ44 ዓመቱ ናቫልኒ በየካቲት ነበር የታሰረው። ላጋጠመው ከባድ የጀርባ ህመም እና እግር መደንዘዝ የህክምና እርዳታ እየጠየቀ ይገኛል። ከ20 ቀናት በላይም በረሃብ አድማ ላይ ይገኛል፡፡
ሐኪሞቹ ምን አሉ?
ናቫልኒን እንዳያገኙ የተከለከሉት ሐኪሞቹ መደምደሚያው ላይ የደረሱት ማክሰኞ ያደረገውን የሕክምና ምርመራ ውጤቶች ላይ ተመስርተው ነው።
ከመታሰሩ በፊት ያከሙት ሐኪሞች የናቫልኒ ኩላሊት እና ነርቭ በመጎዳታቸው የረሃብ አድማው ለትንሽ ጊዜም ቢሆን ከቀጠለ ህይወቱ እንደሚያልፍ ጠቁመዋል።
ሐኪሞቹ ናቫልኒ "ሕይወትህን እና ጤናህን ለመጠበቅ የረሃብ አድማውን በፍጥነት ማቆም አለበህ" ብለውታል።
ታካሚያቸው ለማግኘት ፈቃድ እንዲሰጣቸውም ጠይቀዋል።
የሩሲያ ባለሥልጣናት በሐኪሞቹ መግለጫ ላይ የሰጡት አስተያየት የለም።
ሰኞ ዕለት ወደ ማረሚያ ቤት ሆስፒታል የተዛወረው ናቫልኒ ጤንነት "አጥጋቢ ነው" ብለዋል ባለሥልጣናት።
ማረሚያ ቤቱ ናቫሊን በየቀኑ የሕክምና ምርመራ እየተደረገለት መሆኑን እና ቫይታሚኖችን ለመውሰድ መስማማቱን ገልጿል።
ናቫሊኒ በዚህ ሳምንት መጀመሪያ ላይ ለኢንስታግራም ተከታዮቹ "አሁን ብታዩኝ ትስቃላችሁ። በማረሚያ ቤቱ ክፍል የሚዘዋወር አፅም መስያለሁ" ብሏል።
ምዕራባውያን ናቫልኒ ባለፈው ነሐሴ መመረዙን ተከትሎ በሕይወት የተረፈው በጠባብ እድለ ነው ይላሉ። ለህክምና ወደ በርሊን አቅንቶም ፖለቲከኘው የተመረዘው በጦር መሣሪያ ደረጃ በሚገኘው የሩሲያው ኖቪቾክ ነው የሚል ድምዳሜ ላይ ባለሙያዎች ደርሰዋል።
ለናቫልኒ መመረዝ ምዕራባውያኑ የሩሲያ መንግሥትን ተጠያቂ ሲያደርጉ ናቫልኒ ግን በቀጥታ ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲንን ይወነጅላል። ክሬምሊን ውንጀላውን አስተባብላለች።
ናቫልኒ እስር ቤት ከሞተ "መዘዝ" እንደሚኖረው አሜሪካ አስጠንቅቃለች።