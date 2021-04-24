የደህንነት ተቋማት፡ ብሄራዊ ደህንነትን በሚፈታተኑ ጉዳዮች ላይ የማያዳግም እርምጃ መውሰድ ተጀምሯል
መንግሥት ብሄራዊ ደህንነትን በሚፈታተኑ ጉዳዮች ላይ የማያዳግም እርምጃ መውሰድ መጀመሩን የደህንነትና ፀጥታ የጋራ ግብረ ኃይል አስታወቀ።
ግብረ ኃይሉ ጸረ-ሰላም ኃይሎችን አልታገስም ያለው ትናንት ምሽት ባወጣው መግለጫ ነው።
ሕዝባዊ እምቢተኝነትን በመፍጥር አገሪቱን ወደ ግጭትና ትርምስ ውስጥ ለመክተት የውስጥና የውጭ ኃይሎች ተጣምረው እንቅስቃሴዎች እያደረጉ መሆኑን በበቂ መረጃና ማስረጃ አረጋግጫለሁ ሲል የደህንነትና ፀጥታ የጋራ ግብረ ኃይሉ አስታወቋል።
ይህ የደህንነትና ፀጥታ የጋራ ግብረ ኃይል ከአገር መከላከያ ሚኒስቴር፤ ብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት፤ ፌደራል ፖሊስ ኮሚሽንና ከኢንፎርሜሽን መረብና ደህንነት ኤጀንሲ የተውጣጣ ነው።
መንግሥት አግባብ በሆነ መልኩ ከማንነት፣ ከአስተዳደር ወሰንና ራስን በራስ ከማስተዳደር ጋር የተያያዙ ጥያቄዎችን ለመመለስ እየሠራ በሚገኝበት ወቅት ኃይሎች ተጣምረው አገሪቱን ወደ ትርምስ ለመክተት ጥረት እያደረጉ ነው ብሏል።
ግብረ ኃይሉ ይህን ተልዕኮ ለመፈጸም የተዘጋጁ ሰነዶችና የጥፋቱን ተዋናይ አካላትንም የሚግልፅ መረጃ በደህንነትና በጸጥታ መዋቅሩ እጅ መግባቱንም ጠቁሟል።
የቅርብ ጊዜያት ግድያ እና መፈናቀል
ግብረ ኃይሉ የጥፋት ሃይሎችን ሰሞኑን በተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች መንግሥትን ያሳዘን ሕዝብን ያስቆጣ በንፁሃን ዜጎች ላይ ሞትና መፈናቀል ፈፅመዋል ብሏል።
መግለጫው በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን እና በኦሮሞ ብሔረስብ አስተዳደር አካባቢ በተፈፀሙ ጥቃቶች የንጹሃን ዜጎች ህይወት ማለፉን፣ ንብረት መውደሙን እንዲሁም በርካታ ሰዎች ከቀዬቻው መፈናቀላቸውን አውስቷል።
ለዚህም 'ከውስጥና ከውጭ የተደራጁ የጥፋት ኃይሎች'ን ተጠያቂ አድርጓል።
በአማራ ክልል በማዕከላዊ ጎንደር ዞን የቅማንት ታጣቂዎች በፈጸሙት ጥቃትም የፀጥታ አካላትን ጨምሮ የንፁሃን ዜጎች ህይወት ማለፉን እና ንብረት መውደሙን መግለጫው አትቷል።
ከዚህ በተጨማሪም በአፋርና በሱማሌ ክልል አዋሳኝ አካባቢዎች የንፁሃንን ሕይወት የቀጠፉ ግጭቶች ማጋጠማቸውን በመግለጫው ተጠቅሷል።
ሕዳሴ ግድብ
የግብረ ኃይሉ መግለጫ "በቅንጅት የሚሠሩት የውስጥና የውጭ ጸረ ሰላም ሀይሎች የሕዳሴ ግድብ ሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሌት በታለመለት ጊዜ እንዳይካሄድና እንዲስተጓጎል የጉሙዝ ታጣቂዎችን አሰልጥነውና አስታጥቀው በአካባቢው አሰርማርተዋል" ይላል።
የኃይሎቹ ሴራ ለማክሸፍ እርምጃ እየተወሰደ መሆኑን የደህንነት ግብረ ኃይሉ መግለጫ አመልክቷል።
የግብረ ኃይሉ መግለጫ የኦነግ-ሸኔ ታጣቂ ቡድን የመንግስትን ትኩረት ለመበተን በንጹሃን ዜጎች ላይ ግድያዎችን እና ጥቃቶችን እንደሚፈጽም ገልጿል።
"ከፍተኛ ኪሳራ እየደረሰበት ያለው የኦነግ-ሸኔ ታጣቂ ቡድንን . . . ሙሉ በሙሉ ለማስቆም በቡድኑ ላይ እየተወሰደ ያለው እርምጃም ተጠናክሮ መቀጠሉን የጋራ ግብረ ሃይሉ ማሳወቅ ይወዳል" ብሏል።
ግብረ ኃይሉ የውስጥና የውጭ ሀይሎች የማህበራዊ ሚዲያ አንቂዎችን፣ በመንግሥት መዋቅር ውስጥ የተሰገሰጉ አካላትን ጭምር በመጠቀም የአገር ሕልውናን አደጋ ላይ ለመጣል እየተረባረቡ መሆኑን ሕዝቡ ሊገነዘብ ይገባል ብሏል።