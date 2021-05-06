አብርሃም በላይ (ዶ/ር) የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ዋና ስራ አስፈጻሚ ሆነው ተሾሙ
የቀድሞ የቴክኖሎጂና ኢንቬሽን ሚኒስትሩ አብርሃም በላይ (ዶ/ር) ጊዜያዊውን የትግራይ ክልል አስተዳደርን በዋና ስራ አስፈጻሚነት እንዲመሩ መሾማቸውን የጠቅላይ ሚንስትሩ ጽ/ቤት አስታወቀ።
የቀድሞ የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳዳሪ ነበሩት ሙሉ ነጋ (ዶ/ር) የሳይንስ እና ከፍተኛ ትምህር ሚንስቴር ዲኤት ሆነው መሾማቸውን ጸ/ቤቱ አስታውቋል።
አብርሃም (ዶ/ር) የትግራይ ብልጽግና ከፍተኛ አመራር ናቸው።
ሚኒስትር ሆነው የፌዴራሉ ካቢኔ አባል የነበሩ ሲሆን የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን እያስገነባ የሚገኘው የኢሌክትሪክ አገልገሎት ዋና ስራ አስፈጻሚ ነበሩ። ሚኒስትር ከሆኑ በኃላ ደግሞ የተቋሙ የቦርድ ሰብሳቢ ሆነው ሰርተዋል።
በተጨማሪም የአምቦ ዩንቨርስቲን በቦርድ ሰብሳቢ እንደነበሩ ብሄራዊ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ጣቢያው ዘግቦል። በሌላ በኩል የኢትዮጵያ ኮሚኒኬሽን ባለስልጣን፣ የኢትዮጵያ መብራት ኃይል ፣ ኢትዮ ኢንጅነሪንግ ግሩፕ [የቀድሞ የብረታብረትና ኢንጅነሪንግ ኮርፖሬሽን] ፣ የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ፣ ፤ የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን ና የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የቦርድ አባል በመሆን እየሰሩ እንደሚገኙም ተመላክቷል።
የጊዜያዊ አስተዳደሩ የቀድሞ ዋና ስራ አስፈጻሚ ሙሉ ነጋ (ዶ/ር) ከኃላፊነት መልቀቃቸውን ደግሞ የጊዜያዊ አስተዳደሩን ምክትል ሰራ አስፈጻሚ አበበ ገብረ ህይወትን ጠቅሶ ሮይተርስ ዘግቦል። የለቀቁበትን ዝርዝር ጉዳይ ከመግለጽ ግን ተቆጥበዋል።