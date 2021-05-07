የስድተኛ ክፍል ተማሪዋ በከፈተቸው ተኩስ ሶስት ሰዎችን አቆሰለች
በአሜሪካዋ አይዳሆ ግዛት አንዲት እድሜዋ ከ13 ዓመት አይበልጥም የተባለች ታዳጊ ሁለት ተማሪዎችን እና አንድ የትምህርት ቤቱን ሰራተኛ ተኩሳ አቆሰለች።
ስሟ ያልተጠቀሰው ታዳጊ የስድስተኛ ክፍል ተማሪ ስትሆን ወደ ትምህርት ቤት የጦር መሳሪያ ይዛ በመምጣት ነው ጥቃቱን የፈፀመችው።
በሶስቱ ሰዎች ላይ የደረሰው ጉዳት ለሕይወታቸው አስጊ አለመሆኑን የአከባቢው ባለስልጣናት ተናግረዋል።
ሽጉጡን ከቦርሳዋ በማውጣት በትምህርት ቤቱ ውስጥ እና ውጪ በተከታታይ መተኮሷን የጀፈርሰን ካውንቲ ፖሊስ አዛዥ ስቲቭ አንደርሰን ተናግረዋል።
ሴት መምህርት ከታዳጊው የጦር መሳሪያ ተቀብላ ፖሊስ በቦታው እስኪደርስ ድረስ አስራ ማቆየቷ ተገልጿል።
ክስተቱንም ኤፍቢአይ እና የአካባቢው የሕግ አስከባሪዎች እየመረመሩት ይገኛሉ።
"እኔ እና የክፍል ጓደኛዬ ክፍል ውስጥ ከመምህራችን ጋር ነበርን። የክፍል ስራ እየሰራን በድንገት ከፍተኛ ተኩስ ሰማን፤ ከዛ ግን ሁለት ይበልጥ ከፍ ያለ ተኩስ ሰማን። ከዛ በኋላ ጩኸት ተጀመረ" ስትል አንድ የ 12 ዓመት ተማሪ ለአሶሺየትድ ፕረስ ተናግራላች። "ከዛ አስተማሪያችን ምን እንደሆነ ሊያጣራ ሲወጣ ደም አየ" ስትል አክላለች።
ፕሬዘዳንት ጆ ባይደን በአገራቸው እየተበራከተ የመጣውን የጅምላ ተኩስ ለማስቀረት የጦር መሳሪያ አያያዝን ለማጥበቅ ማሰባቸውን ገልፀው ነበር።
በተለይም የተወሰኑ የጦር መሳሪያዎችን የአጠቃቀም ደንብ በማውጣት፣ የገዢዎችን የኋላ ታሪክ የጥናት ግዴታዎችን ማጥበቅ እና በየአካባቢው ያሉ ጥቃትን ለመቀነስ የሚሰሩ ስራዎችን መደገፍ ይኙበታል።