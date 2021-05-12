አዛውንት ታካሚዎቿን የገደለችው ባለሙያ የሞት ቅጣት ተፈረደባት
በአሜሪካ የቀድሞ ወታደሮች ሆስፒታል በረዳት ነርስነት ስትሰራ የነበረችው ሪታ ሜይስ አዛውንት ታካሚዎችን በመግደል ወንጀሎች ሰባት የተለያዩ የሞት ፍርዶች ተበይኖባታል።
ሌላ ታካሚንም ለመግደል በመመኮር ወንጀል ጥፋተኛ ተብላ የ20 ዓመት እስርም ተፈርዶባታል።
ዌስት ቨርጂኒያ ውስጥ በሚገኝ ሆስፒታል ስትሰራ የነበረችው ረዳት ነርሷ 7 ሰዎችን ኢንሱሊን በመውጋት መግደሏን አምናለች።
ጉዳዩን የያዙት ዳኛ የ46 ዓመቷን ሜይስ "በጣም መጥፎ አውሬ" ሲሉ ነበር የገለጹት።
"ማንም ያላስተዋለሽ ጭራቅ ነሽ" ያሉት ዳኛ ቶማስ ክሊ በይትኛውም ፍርድ ለአመክሮ ብቁ አለመሆኗንም ገልጸዋል።
በሜይስ የተገደሉት ሰዎች ከ81 እስከ 96 የዕድሜ ክልል ውስጥ የሚገኙ ሲሆን በሁለተኛው የዓለም ጦርነት፣ የቬትናምና ኮሪያ ጦርነት ጨምሮ በተለያዩ ጦርነቶች የተሳተፉና ጡረታ የወጡ የአሜሪካ ወታደሮች ነበሩ።
ታካሚዎች ሳይስፈልጋቸው 'ኢንሱሊን' የምትወጋው የህክምና ባለሙያ፤ ታካሚዎች መርፌውን በመወጋታቸው ከመጠን ያለፈ የድም ግፊትን እያጋጠማቸው ለህልፈት እንደተዳረጉ ተጠቁሟል።
ጥፋተኛ የተባለችው ተከሳሽ በፍርድ ቤት ቀርባ የሟች ዘመዶችን እያለቀሰች ይቅርታ ጠይቃለች።
የተከሳሿ ጠበቃ ሜይ የአእምሮ መቃወስ ገጥሞት ድርጊቱን እንደፈጸመችው ለችሎቱ ተናግሯል።