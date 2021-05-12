ግብፅ በቡድን በመድፈር የተከሰሱ ወንዶችን በነፃ ለቀቀች
እአአ በ 2014 አንዲትን ወጣት ሴት በቅንጡ ሆቴል ውስጥ በቡድን ደፍፍረዋል በሚል የተከሰሱ ወንዶች እንዲለቀቁ የግብጽ አቃቤ ህጎች አዘዙ፡፡
ግለሰቦቹ ደፍረዋታል የተባለበት ሆቴል ባለ አምስት ኮከቡ ናይል ሲቲ ሆቴል እንደሆነ አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ዘግቧል።
የፍርድ ሂደቱ የተቋረጠው በቂ ማስረጃ ባለመኖሩ ነው ብለዋል፡፡ በተጨማሪም በክስተቱ ቁልፍ ጉዳዮች ላይ የተሰጡ ምስክርነቶች 'ተቃርኖዎች' እንደተገኙባቸው ተናግረዋል፡፡
ክሱ ባለፈው ዓመት በበይነ መረብ ይፋ የሆነው በወሲባዊ ጥቃት ለተጎዱ ሰዎች ፍትህን በሚጠይቅ የኢንስታግራም ገጽ ሪፖርት ከተደረገ በኋላ ነው፡፡
በካይሮ በሚገኘው ባለአምስት ኮከቡ ፌርሞንት ናይል ሲቲ ሆቴል ከተዘጋጀ ድግስ በኋላ ከሃብታም ቤሰተብ በተገኙ ስድስት የሚደርሱ ወጣቶች ሴቶችን ዕጽ በማደንዘዝ አስገድደው ደፍረዋል ተብሏል፡፡
የባለስልጣኖች በግልጽ አልሠሩም በሚል ባለፈው ዓመት የሕዝብ ቁጣ ተጠናክሮ ነበር፡፡
በመቶዎች የሚቆጠሩ ሴቶች ስለደረሰባቸው ወሲባዊ ጥቃት እና ትንኮሳ ልምዶቻቸውን በማካፈል ባለሥልጣኖቹ እርምጃ እንዲወስዱ ጫና አሳድረዋል፡፡
አቃቤ ህግ ከጉዳዩ ጋር በተያያዘ የእስር ማዘዣ እና የጉዞ እገዳ አውጥቻለሁ ብሏል፡፡
ድምዳሜ ላይ ከመድረሱ በፊት ጉዳዩን ለዘጠኝ ወራት መመርመሩንም ገልጻል። ተጨማሪ ማስረጃዎች ከተገኙ ጉዳዩን በድጋሚ ሊከፍት እንደሚችል አስታውቋል፡፡
ዓቃቤ ሕግ ተጎጂዋን ጨምሮ በሆቴሉ ውስጥ የነበሩና የሌሎች 39 ሰዎችን ምስክርነት በጉዳዩ ዙሪያ ማዳመጡን ጠቁሟል፡፡