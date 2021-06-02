የቤላሩሱ የመብት ተሟጋች በችሎት ውስጥ የገዛ አንገቱን በጩቤ መውጋቱ ተነገረ
አንድ የቤላሩስ የመብት ተሟጋች በዋና ከተማዋ ሚኒስክ ፍርድ ቤት ቀርቦ ጉዳዩ በመታየት ላይ ባለበት ወቅት የገዛ አንገቱን በጩቤ መውጋቱ ተዘግቧል።
ስቴፈን ላቲፖቭ የተሰኘው ይህ የመብት ተሟጋች ማክሰኞ ዕለት ችሎት በመቅረብ ብዕር የመሰለ መሣሪያ በመጠቀም ራሱን ከጎዳ በኋላ ሲወድቅ የሚያሳይ ምስል በስፋት ተጋርቷል።
የመብት ተሟጋቹ በአምቡላንስ ወደ ሆስፒታል ተወስዶ ቀዶ ህክምና የተደረገለት ሲሆን እያገገመ እንደሚገኝ ተገልጿል።
ግለሰቡ በማህበራዊ ሚዲያ ተቃውሞ በማስነሳት እንዲሁም ፖሊስ በቁጥጥር ስር ሲያውለው እምቢተኝት በማሳየት ተከሷል።
የቤላሩስ ፕሬዝዳንት አሌክሳንድር ሉካሼንኮ ባለፈው ዓመት ነሐሴ ወር አወዛጋቢ በነበረው ምርጫ ድል ማግስት በተቃዋሚዎች ላይ ከባድ ኦፕሬሽን ማካሄዳቸው ይታወሳል።
በሚንስክ የፍርድ ቤት አዳራሽ ውስጥ ምን ሆነ?
የቤላሩስ የመብት ተሟጋች ድርጅት ቫያዝና እንደገለፀው ላቲፖቭ ወላጅ አባቱ በፍርድ ቤቱ ተገኝተው የምስክርነት ቃላቸውን ከሰጡ በኋላ ነው ራሱን የወጋው።
ራሱን ከመጉዳቱ ቀደም ብሎም ለአባቱ የሕግ አስከባሪ ባለሥልጣናቱ ጥፋቱን በፍርድ ቤት ካላመነ አካላዊ ቅጣት እንደሚጠብቀው ማስፈራራታቸውን ገልጾላቸው እንደነበረ የቤላሩስ የመብቶች ተሟጋች ድርጅቱ አስታውቋል።
በተጨማሪም በዘመዶቹ እና በጎረቤቶቻቸው ላይ የወንጀል ክስ እንደሚመሰርቱ በመግለፅ እንዳስፈራሩትም መናገሩንም ቫያዝና ጨምሮ ይፋ አድርጓል።
ላቲፖቭ ራሱ ላይ ጉዳት ካደረሰ በኋላ የፍርድ ቤቱ ዘቦች ቆሞበት የነበረውን የብረት ቤት እስከሚከፍቱ የተወሰነ ደቂቃዎች ፈጅቶባቸዋል። የቤላሩስ ተቃዋሚዎች የሚያዘወትሩት ኔክሳ የተሰኘ የቴሌግራም ቡድንም ግለሰቡ በፍርድ ቤቱ ወንበር ላይ ተኝቶ የሚያሳይ ቪዲዮ አሰራጭቷል።
ወደ ህክምና ከተወሰደ በኋላም የቀዶ ጥገና ተደርጎለት በ "አጥጋቢ" የጤና ሁኔታ ላይ እንደሚገኝ ይሄው ኔክሳ የተሰኘ የቴሌግራም ቡድን ገልጿል።
የቤላሩስ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴርም የ41 አመቱ ግለሰብ በማደንዘዣ የታገዘ ህክምና ካገኘ በኋላ በተረጋጋ ሁኔታ ላይ ነው ሲል መግለፁን ሮይተርስ የዜና ወኪል ዘግቧል። የጤና ሚኒስቴርሩ የግለሰቡን ስም ከመጥራት ተቆጥበዋል።
የቤላሩስ ተቃዋሚ መሪ የሆኑት ስቬትላና ቲቻኖቭስካያ "የቤላሩስ አንቂ የሆነው፣ የፖለቲካ እስረኛው ስቴፈን ላቲፓቭ በዛሬው ዕለት በፍርድ ቤቱ ውስጥ ጉሮሮዉን ቆርጧል" ሲሉ በትዊተር ገፃቸው ላይ አስፍረዋል።
"ይህ መንግሥታዊ የሆነው ሽብር፣ ጭቆና እና ስቅይት ውጤት ነው። አሁኑኑ መቆም አለበት" ሲሉም አክለዋል።