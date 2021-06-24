ምርጫ 2013፡ በአንድ ዓመት ውስጥ ሁሉን አቀፍ ምርጫ እንዲካሄድ ኦፌኮ ጠየቀ
ከቅርብ ቀናት በፊት ሰኔ 14፣ 2013 ዓ.ም በተደረገው ስድስተኛ ብሔራዊ ምርጫ ያልተሳተፈው የኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግረስ በአንድ አመት ውስጥ ሁሉን አቀፍ ምርጫ እንዲደረግ በትናንትናው ዕለት ባወጣው መግለጫ ጠይቋል።
ፓርቲው ለአገሪቱ የፖለቲካ ኃይሎች በሙሉ የመፍትሄ ሃሳብ ብሎ የሰነዘራቸውን ሶስት ነጥቦችንም ዘርዝሯል።
በመጀመሪያ ደረጃ ሁሉን አካታች የጋራ መንግሥት እንዲቋቋምና ያልተሳካ ብሎ የጠራውን የመንግሥት ተሃድሶ እንዲቀጥል፣ ሁሉን አካታች ብሄራዊ የመግባባት ድርድር እንዲጀመር የሚሉ ሃሳቦችን አስፍሯል።
በሶስተኛነትም የጋራ መንግሥቱ በጋራ የሚፈጥር ፍኖተ ካርታ እንዲመቻችና በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ ሁሉን አቀፍ ነፃ ፍትሃዊና ተቀባይነት ያለው ምርጫ እንዲካሄድም የሚሉ ሃሳቦችን አቅርቧል።
በብሄራዊ መግባባት ያልታጀበ ምርጫ አገሪቷን ከገባችበት ችግር ውስጥ እንደማያወጣት ደጋግሞ ሲናገር ፓርቲው እንደነበር አስታውሶ ከመንግሥት በኩልም ሰሚ ባለመገኘቱ "የሃገራችን ቀውስ ወደ ሌላ ቀውስ እየተሸጋገረ ነው" ብሏል።
ኦፌኮና ኦነግ አመራሮቻው በመታሰራቸው፣ በርካታ ቢሮዎቻቸው በመዘጋታቸው ምክንያት ከምርጫው ራሳቸውን ማግለላቸውን ማስታወቃቸው ይታወሳል።
በዚህ ምርጫ ኦፌኮ ተገፍቶ መውጣቱንና በመላው ኢትዮጵያ ህዝቦችን የማይወክል ምርጫ ስጋታቸውንም ከሌሎች ፓርቲዎች ማረጋገጥ እንደቻሉም አስፍረዋል።
በምርጫ ሂደቱም ውስጥ የታዩ ችግሮችንም ጠቅሶ በተለያዩ ምክንያቶች ህዝቡን ያላካተተ ምርጫ እንደሆነም ኦፌኮ በመግለጫው አካቷል።
ምርጫው እንደታሰበው "የገዥውን ፓርቲ ቀልብ መሳብ ባለመቻሉ" የመራጮች ምዝገባ ሶስት ጊዜ ተራዝሟል ብሏል።
ከዚህም በተጨማሪ ቦርዱ የማያውቃቸው ሰባ ዘጠኝ የምርጫ ጣቢያዎች ተቋቁመው መገኘታቸው፣ በመቶዎች በሚቆጠሩ የምርጫ ክልሎች ላይ ምርጫ አለመካሄዱ የምርጫውን ጉድለት አሳይ ናቸው ብሏል።
በተጨማሪም በኦሮሚያ ክልል በመቶዎች በሚቆጠሩ ወረዳዎች ውስጥ ገዥው ፓርቲ ብልፅግና በብቸኝነት መወዳደሩን አስፍሯል።
በትግራይ ውስጥ ባለው ጦርነት ምርጫ ባለመካሄዱና ሌሎች ምክንያቶችንም በመጥቀስ ሃምሳ በመቶው ህዝብ ከምርጫ ውጭ ነው ብሎታል።
"በማንም ተአምር የሃገራችንን ፍላጎቶችን የማያሟላ ምርጫ ማለትም ዘላቂ ሰላም፣ መረጋጋትንና ሁሉንም በእኩልነት የምታስተናግድ ዲሞክራቲክ ኢትዮጵያን የማይፈጥር ከሆነ ለሚሊዮኖች የሚሆን ልማትና ብልፅግናን አያመጣም" ብሏል።
37 .4 ሚሊዮን ህዝብ የተመዘገበበት ብሔራዊ ምርጫ ሰኔ 14 2013 የተካሄደ ሲሆን ምርጫው በፀጥታና በሌሎች ምክንያቶች መካሄድ ባልተቻለባቸውም ጳጉሜ 1 እንደሚካሄድ ምርጫ ቦርድ አስታውቋል።
ከነዚህም መካከል በሶማሌ ክልልና ሐረሪ ክልል እንዲሁም በፀጥታ ችግር ምክንያት ምርጫው በተራዘመባቸው ቤንሻንጉል ጉሙዝ፣ ኦሮሚያ፣ አማራ፣ ደቡብ ደቡብ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች ክልሎች በተወሰኑ የምርጫ ክልሎች ምርጫው እንዲራዘም መወሰኑ ይታወሳል።