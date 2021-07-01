የቶኪዮ ኦሊምፒክ፡ ትኞቹ አገራት የቶኪዮ ኦሊምፒክ 2020 የሜዳሊያ ሰንጠረዥ ላይ ከፍተኛውን ቦታ ይዘዋል?
የ2020ው የኦሊምፒክ ጨዋታዎች ውድድር ከዚህ በፊት ከተካሄዱት በበለጠ በ33 የስፖርት አይነቶች ውድድሮች የሚካሄድበት ይሆናል።
ባለፈው ዓመት ይካሄዳል ተብሎ የነበረው ይህ የኦሊምፒክ ውድድር በኮሮናቫይረስ ምክንያት ወደዚህኛው ዓመት የተሸጋገረ ሲሆን ውድድሩ ጃፓን ውስጥ በሚገኙ 42 የተለያዩ ስፍራዎች ላይ ይካሄዳል።
ይህ የቢቢሲ አማርኛ ገጽም በቶኪዮ ኦሊምፒክ በሚደረጉ ውድድሮች አገራት የሚያገኙትን የሜዳሊያ ዝርዝሮች የያዘ ሰንጠረዥ ነው። በዚህ ሰንጠረዥ ላይ ተወዳዳሪዎች የሚያገኙት ሜዳሊያ ከሚወክሉት አገር ከነደረጃቸው በየደቂቃው እየተከታተልን የምናቀርብበት ነው።
በሜዳሊያ ሰንጠረዡ ላይ በውድድሩ የሚሳተፉ ብሔራዊ የኦሊምፒክ ቡድኖች የሚያስመዘግቧቸው የወርቅ፣ የብርና የነሐስ ሜዳሊያዎች በዝርዝር ይቀመጣሉ።
የቶኪዮ ኦሊምፒክ ወድድር ሲጀመር የመጀመሪያዎቹ ሜዳሊያዎች የሚበረከቱት ሐምሌ 17/2013 ዓ.ም ይሆናል። ሰንጠረዡም ከዚያ ቀን ጀምሮ በውድድሩ የተለያዩ ስፖርቶች የሚመዘገቡ ሜዳሊያዎችን ያቀርባል።