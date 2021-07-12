በሄይቲ ፕሬዝደንት ግድያ 'ዋነኛው' የተባለ ተጠርጣሪ ተያዘ
ባለፈው ሳምንት በፕሬዝደንት ጆቨኔል ሞይዝ ላይ የተፈጸመውን ግድያ በማቀናጀት ቁልፍ ተጠርጣሪ ነው ብሎ ያመነውን ዶክተር በቁጥጥር ስር ማዋሉን የሄይቲ ፖሊስ ገለጸ።
የ63 ዓመቱ የሄይቲ ተወላጅ ክርስቲያን ኢማኑኤል ሳኖን ሰኔ መጀመሪያ ላይ "በፖለቲካዊ ዓላማዎች" ምክንያት በግል አውሮፕላን ወደ ሄይቲ መብረሩን ይናገራሉ።
የ53 ዓመቱ ሞይዝ ሐምሌ 7 መኖሪያ ቤታቸው በ 28 የውጭ ቅጥረኞች መገደላቸውን ፖሊስ አስቀድሞ ተናግሮ ነበር።
ቀዳሚ እመቤቷ በጥቃቱ ጉዳት የደረሰባቸው ሲሆን ለህክምና ወደ አሜሪካ ተጉዘዋል።
ማርቲን ሞይዝ ነፍሰ ገዳዮች እኩለ ሌሊት ወደ ቤታቸው ከገቡ በኋላ ባለቤታቸውን በጥይት "የመቱበትን" ቅጽበት ገልጸዋል።
ጥቃቱ በፍጥነት በመከናወኑ ባለቤታቸው ጆቨኔል "አንዲትም ቃል ለመናገር" አልቻሉም ብለዋል።
የተልዕኮ ለውጥ
ሳኖን መያዙ የተዘገበው እሁድ አመሻሽ ላይ በዋና ከተማው ፖርቶ ፕሪንስ በፖሊስ በሰጠው መግለጫ ነው።
የሄይቲ የፖሊስ አዛዥ ሊዮን ቻርለስ "ይህ ለፖለቲካ ዓላማ በግል አውሮፕላን ሄይቲ የገባ ግለሰብ ነው" ብለዋል።
የመጀመሪያ ዕቅዱ ፕሬዝዳንት ሞይዝን በቁጥጥር ስር ለማዋል ቢሆንም "ተልዕኮው በኋላ ላይ ተቀይሯል" ብለዋል። ስለጉዳዩ ተጨማሪ ማብራሪያ ግን አልሰጡም።
"ወንጀሉ ከተፈጸመ በኋላ እኛ ፖሊሶች የእነዚህን ሽፍቶች እንቅስቃሴ በገታንበት ጊዜ ከጥቃት አድራሾቹ አንዱ ለክርስቲያን አማኑኤል ሳኖን ነው የደወለው" ብለዋል ቻርለስ።
"የፕሬዚዳንት ጆቨኔል ሞይዝ የግድያ አቀናባሪዎች ናቸው የምንላቸውን ሌሎች ሁለት ሰዎችም አነጋግሯል።" የፖሊስ አዛዡ ሌሎች ሁለት ሰዎች እንማን እንደሆኑ አልተናገሩም።
የአሜሪካ ድጋፍ
የሃገሪቱን የጸጥታ ሁኔታ ለመገምገም እሑድ ዕለት የአሜሪካ ከፍተኛ የደህንነት እና የፍትህ ባለስልጣናት ልዑክ ሄይቲ ገብቷል።
ቡድኑ ሦስት የሄይቲ ፖለቲከኞችንም አግኝቶ ያነጋግራል። ሦስቱም የአገሪቱ ህጋዊ መሪ ነን እያሉ ነው።
ከጥቃቱ በኋላ የሄይቲ ባለሥልጣናት ቁልፍ የመሠረተ ልማት አውታሮችን ለመጠበቅ አሜሪካ እና የተባበሩት መንግስታት ወታደሮችን እንዲልኩ ጠይቀዋል።
የፕሬዚዳንት ጆ ባይደን አስተዳደር ጥያቄውን በመጀመሪያ ውድቅ ቢያደርገውም አሁን ግን ሁኔታውን በጥልቀት ለመመርመር ወስኗል።
ጆቨኔል ሞይዝ እአአ ከ2017 ጀምሮ በአሜሪካ በጣም ድሃ የሆነችውን ሄይቲን ሲመሩ ቆይተዋል። በስልጣን ዘመናቸውም በሙስና ክስ ሲመሰረትባቸው ቆይቶ በዚህ አመት መጀመሪያ ላይም በዋና ከተማው እና በሌሎች ከተሞች ሰፊ የተቃውሞ ሰልፎች ተካሂደዋል።
የፓርላማ ምርጫ ጥቅምት 2019 መካሄድ የነበረበት ቢሆንም አለመግባባቶች ተከስተው ምርጫ ሳይካሄድ ቆይተዋል። በዚህም ጆቨኔል ሞይዝ በአዋጅ ሃገሪቱን እያስተዳደሩ ነበር ማለት ነው። በቀረቡ የሕገ-መንግስት ለውጦች በመጪው መስከረም ህዝበ ውሳኔ ለማካሄድ ታቅዶ ነበር።
ባለፈው ሳምንት የተካሄደውን ጥቃት ማን እና ለምን ዓላማ እንደደረሰ አሁንም ድረስ ግልፅ አይደለም። ገዳዮች ናቸው የተባሉት እንዴት ወደ ግቢው ለመግባት ቻሉ የሚለውን ጨምሮ በርካታ ጥያቄዎች እስካሁን አልተመለሱም።
ሄይቲን ማን እየመራት ነው?
ህገ-መንግስቱ ብሔራዊው ምክር ቤት ሌላ ፕሬዝዳንት መምረጥ አለበት ይላል። 2019 ላይ ሊካሄድ ታቅዶ የነበረው ምርጫ ባለመካሄዱ ጆቨኔል ሞይዝ በአዋጅ እየመሩ ነበር።
ሁሉም ዘንድ ተቀባይነት ባይኖረውም በሕገ-መንግስቱ ላይ የተደረጉ ማሻሻያዎች ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቦታውን መረከብ እንዳለባቸው ይጠቁማል።
ይሁን እንጂ ጠቅላይ ሚኒስትር ክላውድ ጆሴፍ እና አዲሱ ተሿሚው ኤሪየል ሄነሪ ስልጣኑ ይገባናል እያሉ ነው።
አርብ ዕለት የፖለቲካ ፓርቲዎች ቡድን ሄንሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው እንዲያገለግሉ እና አዲሱን ፕሬዝደንት ደግሞ ጆሴፍ ላምበርት እንዲሆኑ በማወጅ የውሳኔ ሃሳብ ላይ ተፈራርመዋል።
የመፍትሔ ሃሳቡ አገሪቱ ለረጅም ጊዜ ሲያምሳት የኖረውን የፖለቲካና የኢኮኖሚ አለመረጋጋት ለመፍታት እምብዛም እየሠራ አይደለም።