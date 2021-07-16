በቤንሻንጉል ጉሙዝ የዜጎችን ደህንነት ለማረጋገጥ ዕርምጃዎች መወሰድ እንዳለበት ተገለፀ
በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል በከማሽ ዞን ምንጅጋ ወረዳ በትናንትናው ዕለት ሐምሌ 8፣ 2013 ዓ.ም በደንቤ ቀበሌ 8 ነዋሪዎች በታጣቂ ኃይሎች መገደላቸውን የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን አስታውቋል።
ኢሰመኮ በዛሬው ዕለት ባወጣው መግለጫ ስጋት ያደረባቸው ከአራት ሺህ ያላነሱ የቀበሌው ነዋሪዎች መፈናቀላቸውንና ምጅንጋ (በሎይጂንጋፎይ) ወረዳ ላይ ተጠልለው እንደሚገኙም ጠቅሷል።
ኢሰመኮ መግለጫውን እስካወጣበት ድረስ የተኩስ ድምፅ አየተሰማ መሆኑንና የፀጥታ ኃይሎች ወደ ቦታው ያልደረሱ መሆኑንም ተፈናቃዮች ለኮሚሽኑ መናገራቸውን ገልጿል።
ኢሰመኮ የሲቪል ሰዎች ደህንነትን ለማረጋገጥ አስቸኳይ እርምጃዎች መወሰድ እንዳለባቸውም አፅንኦት ሰጥቷል።
ከቀናት በፊት ሐምሌ 3 እና 4 2013 ዓ.ም በተከሰተም ግጭት ቢያንስ 16 ነዋሪዎች መገደላቸውንም በመግለጫው ተጠቁሟል።
በክልሉ መተከል ዞን፣ ቡለን ወረዳ በምትገኘው ኢማንጅ ቀበሌ ነው ግጭቱ የደረሰው ብሏል ኢሰመኮ በደረሰው መረጃ
ኢሰመኮ ክትትል ሲያደርግና ከአካባቢው የፀጥታና አስተዳደር ኃላፊዎች ጋር ሲነጋገርም እንደቆየ በመግለጫው አስፍሯል።
በታጠቁ ኃይሎች ተገድለዋል ተብሎ በሚነገር አንድ የኢማንጅ ቀበሌ ነዋሪ የቀብር ስነ ስርዓት በደረሰ ጥቃትም ተጨማሪ 15 ሰዎች ህይወት እንዳለፈም ተገልጿል።
ሐምሌ 4፣ 2013 ዓ.ም የደረሰው የአፀፋ ጥቃት ስለመሆኑም መነገሩን ኢሰመኮ ገልጿል።
ከዚህም ጋር ተያይዞ ሐምሌ 4፣ 2013 ዓ.ም በክልሉ መንግሥት እና በኮማንድ ፖስት የማረጋጋትና የደህንነት እርምጃ ተወስዷል ብሏል።
ሆኖም ከዚህም በተጨማሪም በምጅንጋ ተጠልለው ለሚገኙ ነዋሪዎች ጥበቃ እንዲደረግም ኢሰመኮ አሳስቧል።
የክልሉን ሰላምና ደህንነትም በዘላቂነት ለመመለስ አጥፊዎች በአፋጣኝ ለህግ ማቅረብ ያስፈልጋል ብሏል።
እንዲሁም የነዋሪዎችን ሰላም እና ደህንነት በተሟላ መልኩ ማረጋገጥ አስፈላጊነቱንም አስምሯል።