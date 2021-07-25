በአማራ ክልል ለግዳጅ ብቁ የሆነ ወጣት ሁሉ እንዲዘምት ጥሪ ቀረበ
በአማራ ክልል ለግዳጅ ብቁ የሆነ ወጣት ሁሉ ከነገ ጀምሮ እንዲዘምት የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አገኘሁ ተሻገር ጥሪ ማስተላለፋቸውን አማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ዘግቧል።
ርዕሰ መስተዳድሩ በዛሬው ዕለት ባስተላለፉት የክተት ጥሪ "የመንግሥትን መሳሪያ የታጠቀ፣ የግል መሳሪያ የታጠቀና ለግዳጅ ብቁ የሆነ ወጣት ሁሉ ከነገ ጀምሮ ለህልውና ዘመቻ እንዲዘምት" ብለዋል።
በዚህም ርዕሰ መስተዳድሩ የክተት ጥሪ ማስተላለፋቸውን ሚዲያው ዘግቧል።
ወቅታዊ ጉዳይ አስመልክቶ ርዕሰ መስተዳድሩ በሰጡት መግለጫ ህወሃት በተለያዩ ግንባሮች ያለ የሌለ ኃይሉን ተጠቅሞ የማጥቃት ሙከራ እያደረገ ነው ብለዋል።
ከዚህ ቀደምም ህዝቡ ከጎናቸው እንዲሆን ባስተላለፉት መልዕክት የክልሉ ባለሃብቶችና የንግድ ማህበረሰቡን ጨምሮ በርካቶች ምላሹ በጎ መሆኑን አውስተዋል።
የተለያዩ ክልሎች እያደረጉት ያለውንም ድጋፍ ታሪካዊ መሆኑንም በዚሁ እለት ጠቅሰዋል።
የትግራይ ኃይሎች የኮረም እና አላማጣ ከተሞች መቆጣጠራቸውን ተከትሎ የተለያዩ የአገሪቱ ክልልሎች ወደ አካባቢው ሠራዊት አንቀሳቅሰዋል።
የትግራይ ኃይሎች በጦርነቱ ወቅት ወደተያዙ ግዛቶች የገፉ ሲሆን ደቡባዊ ትግራይ የሚባሉትን ኮረምና አላማጣን መቆጣጠራቸውንም አሳውቀዋል።
የትግራይ ኃይሎች ምዕራብና ደቡብ ትግራይ ናቸው የሚሏቸውን ግዛቶች በአማራ ክልል በኩል ቀደም ሲል የተወሰዱብኝ አካባቢዎች ናቸው በማለት ግዛቶቹ ይገቡኛል ይላል።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድና የአገሪቱ ጦር ሠራዊት ከፍተኛ ባለሥልጣን የሆኑት ሌፍተናንት ጄነራል ባጫ ደበሌ ሕዝቡ ለሠራዊቱ እና ለመንግሥት ድጋፍ እንዲያደርግ ጥሪ ማቀረባቸውን ተከትሎ ነውም የተለያዩ ክልሎች ኃይላቸውን እየላኩ የሚገኙት።
የክልሉ ተመላሽ የሰራዊት አባላትና የጦር መኮንንኖች ሰራዊቱን ተቀላቅለው እየተዋጉ እንደሚገኙ የተናገሩት ርዕሰ መስተዳድሩ ከዚያኛው ወገን ከተሰለፈው አኳያ "ብዙ ኃይል የምናሰልፍበትና ሎጅስቲክስ የሚያስፈልግ ነው" ብለዋል።
ሁሉም የክተት ጥሪውን ተቀብሎ ለፀረ-ህዋሃት ዘመቻ መዘጋጀት እንዳለበትም ጥሪያቸውን አቅርበዋል።
"የክተት ጥሪው አማራንና ኢትዮጵያን የመታደግ ጥሪ ነው" በማለት መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል።
አሁን ባለው ጦርነት በተለያዩ ግንባሮች እያሸነፉ መሆናቸውን የገለፁት ርዕሰ መስተዳድሩ ሁሉም የጦርነት መረጃዎች ስለማይነገሩ ህዝቡ በትዕግሥት እንዲጠብቅ አሳስበዋል።
በራያና በጠለምት ግንባሮችም "ጠላት" ብለው የጠሩት የህወሃት ኃይል ከፍተኛ ኪሳራ እየደረሰበት እንደሆነም ገልጸዋል።
ማህበረሰቡ መረጃ እንደሚፈልግ ጠቁመው መረጃዎች በፌደራልና በክልል መንግሥታት በኩል ይተላለፋሉ ብለዋል።
"የአማራን መሬት ለወያኔ እሾህ እናደርገዋለን፣ በየትኛውም አቅጣጫ ሊንቀሳቀስ እይችልም፣ ሁሉም በየደረጃው መደራጀት አለበት፣ ወደ ግንባርም መሄድ አለበት "ብለዋል።
የህወሃት ቃለ አቀባይ አቶ ጌታቸው ረዳ በበኩላቸው ከሰሞኑ በትዊተር ገፃቸው ባስተላለፉት መልዕክት የትግራይ ኃይሎች እያሸነፉ እንደሆነ ገልፀው "በቆቦ እና በአዲ አርቃይና ጨው በር የነበሩት የመጨረሻዎቹ ጠንካራ ምሽጎች ተሰብረዋል" ብለዋል።
ከዚህም በተጨማሪ ርዕሰ መስተዳድሩ "ሰርጎ ገብነት" ላይ ህዝቡ መጠንቀቅ አለበት በማለት አሳስበዋል።
"በክልላችን የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች በሰላም እንዲኖሩ እንፈቅዳለን፣ ለጠላት የሚያብሩ ካሉ ግን ሕጋዊ እርምጃ እንወስዳለን" ብለዋል።
የትግራይ ህዝብ ወንድም ህዝብ እንደሆነና ተጋሩ የሆነ ሁሉ ጠላት አይደለም ባሉበት መልዕክታቸው የትግራይ እናቶች ልጆቻቸውን ወደ ጦርነት ከማሰለፍ መታቀብ እንዳለባቸውም አሳስበዋል።
"የትግራይ ሕዝብ ወንድማችን ነው፣ ትግሬ የሆነ ሁሉ ጠላታችን አይደለም፣ በህወሃት ፕሮፖጋንዳ ተሳስቶ ከሕፃን እስከ ሽማግሌ እየተዋጋ ነው፣ አሁንም መላው የትግራይን ሕዝብ አይወክልም ነው የምንለው፣ ነገር ግን የትግራይ እናቶች ልጆቻቸውን ወደጦርነት ከማሰለፍ መታቀብ አለባቸው፣ የትግራይ ሕዝብ ታሪካዊ ስህተት እየፈፀመ ነው፣ ህወሃትን በቃህ ማለት አለበት" ብለዋል።
ህወሓት በበኩሉ ከሰሞኑ የትግራይ ህዝብ ለትግል እንዲነሳሳ ባወጣው መግለጫ የምዕራባዊ ዞንና አንዳንድ የደቡባዊ ትግራይ አካባቢዎች "ነፃ ባለመውጣት ሕዝቡ በርካታ ዘግናኝ ግፎችና በደሎች እየደረሱበት ነው" ብሏል።
"ነፃ ባልወጡት የትግራይ ቦታዎች የሚኖረውን ሕዝባችን ጨምሮ ባጠቃላይ የትግራይ ሕዝብ እንደሕዝብ በጥይት፣ በረሃብ በፆታዊ ጥቃትና ሃብትና ንብረቱን በማውደም ከምድረገፅ ለማጥፋት ቀርፀው ተግባራዊ ያደረጉትን እኩይ ፓኬጅ አሁንም አጠናክረው ቀጥለውበታል" ብሏል።
ከስምንት ወራት በፊት በትግራይ የተከሰተው ጦርነት ወደ አፋርና አማራ ክልሎች የተዛመተ ሲሆን 2 ሚሊዮን ነዋሪውን ከክልሉ ሲያፈናቅል 400 ሺህ ደግሞ ለረሃብ ተጋልጠዋል።
በአፋር ክልልም ከሰሞኑ በተነሳው ግጭት ከ70 ሺህ በላይ ሰዎች መፈናቀላቸውን የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት አስታውቋል።
የፌደራል መንግሥቱና ህወሓት ከጥቅምት 24/2013 ዓ.ም ጀምሮ ባደረጉት ጦርነት በሺዎች የሚቆጠሩ ሰላማዊ ዜጎችና ቁጥራቸው የማይታወቅ ተዋጊዎች ተገድለዋል።
ከጥቂት ሳምንታት በፊት የፌደራሉ መንግሥት የተናጠል የተኩስ አቁም በማወጅ ወታደሮቹን ከመዲናዋ መቀለ እንዳስወጣ የገለፀ ሲሆን፤ ህወሓት በበኩሉ መቀለንና ሌሎች የትግራይ ግዛቶችን እንደተቆጣጠረ ተናግሯል።
በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዴኤታ አምባሳደር ሬድዋን ሑሴን በኩል ኢትዮጵያ የተኩስ አቁሙን ለማወጅ የወሰነችበት ሁኔታም መገለፁ የሚታወስ ነው።
ከዚህም መካከል አብዛኛዎቹ የህወሓት የፖለቲካ እና ወታደራዊ መሪዎች በመገደላቸውና በመታሰራቸው እንዲሁም የቀሩትን ጥቂት የህወሓት አመራሮች ለመያዝ ሲባል ጦርነቱን መቀጠል አስፈላጊ ባለመሆኑ ነው ተብሏል።
በክልሉ ያሉ ነዋሪዎች የግብርና ወቅታቸውን እንዳይስተጓጎል፣ የረድዔት ድርጅቶች የበርካቶችን ህይወት እንዲያድኑ እድል ለመስጠት እንዲሁም የግጭቱ የመጀመሪያ ገፈት ቀማሽ የትግራይ ሕዝብ ሰላም የሚያስፈልገው በመሆኑ እና ለችግሩ ሰላማዊ መፍትሄ የሚፈልግ በመሆኑ ከጠቀሷቸው ምክንያቶች ናቸው።
ህወሓት በስምምነት ላይ የተደረሰ የተኩስ አቁም እንደሚቀበል ያስታወቀ ሲሆን ካስቀመጣቸው ቅድመ ሁኔታዎች መካከል ከክልሉ የኤርትራ ወታደሮችና የአማራ ክልል ኃይሎች ወጥተው ከጦርነቱ በፊት ወደነበሩበት እንዲመለሱ የሚጠይቀው ይገኝበታል።
ባለፉት ወራት ጦርነቱን ተከትሎ በክልሉ ውስጥ ተፈጽመዋል የተባሉት የሰብዓዊ መብት ጥሰቶች በገለልተኛ ወገን እንዲመረመሩ እንዲሁም ቴሌኮም፣ መብራትና የአውሮፕላን በረራን ጨምሮ የተቋረጡ የመሠረተ ልማት አገልግሎቶች እንዲጀመሩም ጠይቋል።
•ወደ ትግራይ እርዳታ እንዳይደርስ እያገደ ያለው ምንድን ነው?
የተባበሩት መንግሥታት እንደሚለው በትግራይ ክልል ከአምስት ሚሊዮን በላይ ሰዎች በአፋጣኝ ሰብዓዊ እርዳታ ሊደረግላቸው ይገባል። በትግራይ አማጺያን እና በፌደራል መንግሥቱ መካከል ጦርነት ዳግመኛ ካገረሸ ወዲህ እርዳታ የጫኑ ተሽከርካሪዎች ወደ ትግራይ ለመድረስ ከፍተኛ መሰናክል እየገጠማቸው ነው።