በማዳጋስካሩ ፕሬዘዳንት የግዳያ ሙከራ የተጠረጠሩ ሰዎች በቁጥጥር ስር ዋሉ
በማዳጋስካር የአገሪቱን ፕሬዝዳንት ለመግደል ሙከራ አድርገዋል የተባሉ ከፍተኛ የመከላከያ እና የፖሊስ ባለስልጣናት በቁጥጥር ስር ዋሉ።
አምስት ጀራሎች እና 12 የፖሊስ መኮንኖች በቁጥጥር ስር የዋሉ ሲሆን በአጠቃላይ ባሰለፈው ወር ከሽፏል በተባለው የግድያ ሙከራ የተጠረጠሩ 21 ሰዎች ምርመራ እየተደረገባቸው ይገኛል ተብሏል።
ከእነዚህ ውስጥም ሁለቱ ካፒቴኖች ሲሆኑ አምስት በስራ ላይ ያልነበሩ የፖሊስ መኮንኖች ይገኙበታል። አምስት ሲቪሎችም በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የአገሪቷ ጠቅላይ ዓቃቤ ህግ ለአገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን ቀርበው ተናግረዋል።
ባለስልጣናቱ የጦር መሳሪያን እና 250 ሺህ የአሜሪካ ዶላር መያዛቸውን የአገሪቱ መገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል።
በፕሬዚዳንት አንድሪ ራጆኤሊናን ሕይወት ለማጥፋት የተደረገው ሙከራ የደሴቲቱን ሕዝብ እያናወጠ ካሉ ነውጦች መካከል አንዱ ነው።
ማዳጋስካር ባለፈው ዓመት የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ከተከሰተ ጀምሮ በእንቅስቃሴ ገደብ ውስጥ የቆየች ሲሆን ደቡባዊ የአገሪቱ ክፍል በረሃብ አደጋ አፋፍ ላይ ይገኛል።
ባለፈው ወር የአገሪቱ ባለሥልጣናት ፕሬዝዳንቱን ጨምሮ በርካታ ሰዎችን "ለማስወገድ'' የተደረገውን ሴራ እንዳከሸፉ አስታውቀዋል።
ይህ ሙከራ የተደረገውም የአገሪቱን የብሔራዊ ፖሊስ ኃላፊን ለመግደል ያልተሳካ ጥረት ከተደረገ ከአንድ ወር በኋላ ነበር።
ባለፈው ሳምንትም በርካታ የአገር ውስጥ እና የውጪ ዜጎች በቁጥጥር ስር ውለዋል።
የ47 ዓመቱ ፕሬዘዳንት ራጆኤሊና በ2009 በወታደራዊ ድጋፍ ከማርክ ራቫሎማናና ሥልጣን ተረክበው ነበር።
ምንም እንኳን ድምጽ በማጭበርበር የተከሰሱ ቢሆንም እ.ኤ.አ. በ2018 በተደረገው ምርጫ ራቫሎማናን በማሸነፍ ስልጣናቸውን አስቀጥለዋል።
የቀድሞዋ የፈረንሣይ ቅኝ ግዛት ማዳጋስካር እ.ኤ.አ. በ1960 ከፈረንሳይ ነፃነቷን ካገኘች ጀምሮ ተደጋጋሚ የመፈንቅለ መንግሥት እና የሁከት ታሪክ አስተናግዳለች።