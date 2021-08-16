ታሊባን አፍጋኒስታንን መቆጣጠሩን ተከትሎ ለምዕራባውያን ሲሰሩ የነበሩት ለሕይወታቸው ሰግተዋል
ታሊባን አፍጋኒስታንን መቆጣጠሩን ተከትሎ ለምዕራባውያን ሲሰሩ የነበሩት ለሕይወታቸው ሰግተዋል
ታሊባን አፍጋኒስታንን መቆጣጠሩን ተከትሎ ለሰሜን አትላንቲክ የጦር ቃል ኪዳን ድርጅት (ኔቶ) በአስተርጓሚነት ሲሰሩ የነበሩ የአፍጋኒስታን ዜጎች ለሕይወታቸው ሰግተዋል።
አስተርጓሚዎች በታሊባን ዘንድ እንደ ጠላት ተደርገው ይቆጠራሉ።
አስተርጓሚዎቹን ከታሊባን የበቀል እርምጃ ለማዳን አሜሪካ ወደ 2500 የሚሆኑ አፍጋኒስታናውያንን ወደ አሜሪካ ለመውሰድ አስታውቋ ነበር።
በታሊባን ቁጥጥር ሥር በወደቀችው አፍጋኒስታን የታዩ ዋና ዋና ክስተቶች
አፍጋኒስታናውያን ቀናቸውን ከዓመታት በኋላ በታሊባን አገዛዝ ሥር ዳግም ጀምረዋል። ታሊባን በከፍተኛ ፍጥነት የተቀሩ የአፍጋኒስታን አካባቢዎች በመቆጣጠር ትናንት በመዲናዋ ካቡል የሚገኘውን ፕሬዝደንታዊ ቤተ-መንግሥት ወርሷል። ነገሮች በፍጥነት በሚቀያየሩባት አፍጋኒስታን ጉልህ ክስተቶች የሚከተሉት ናቸው።