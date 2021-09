የኢትዮጵያ የፖለቲካ፣ የጤና እና የቴክኖሎጂ ድምጾች ለምን ወደ ክለብሀውስ ተሻገሩ?

የክለብሀውስ ድረ ገጽ መተግበሪያውን የሚገልጸው 'people are at the center of every moment' ብሎ ነው። ሰዎች የማንኛውም ክስተት ማዕከል ናቸው እንደ ማለት ነው።