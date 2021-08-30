ኢትዮጵያዊቷ ያለምዘርፍ የኋላው የግማሽ ማራቶን ክብረ ወሰን ሰበረች
ኢትዮጵያዊቷ አትሌት ያለምዘርፍ የኋላው በሰሜናዊ አየርላንድ 'አንትሪም ኮስት' ውድድር ላይ የሴቶች ግማሽ ማራቶን ሪከርድን አሻሻለች።
የ22 ዓመቷ ያለምዘርፍ ውድድሩን በ63 ደቂቃ 43 ሰከንድ በሆነ ሰዓት ማሸነፍ የቻለች ሲሆን፤ በያዝነው ዓመት ኬንያዊቷ ሩት ቼፕጌቲች ተይዞ የነበረውን ሰዓት በ19 ሰከንዶች ማሻሻል ችላለች።
ወጣቷ አትሌት ገና ውድድሩን ስትጀምርና እስከመጨረሻው ድረስ ሪከርድ እንደምትሰብር ተገምቶ ነበር።
በወንዶች ምድብ ደግሞ ሌላኛው ኢትዮጵያዊ ጀማል ይመር 60 ደቂቃ ከ29 ሰከንድ በሆነ ሰአት ውድድሩን አሸንፏል።
ጀማል ባሳለፍነው ዓመት በእንግሊዛዊው ሞ ፋራህ ተይዞ የነበረውን ክብረ ወሰን ለማሻሻል በሚመስል ፍጥነት ቢሮጥም አልተሳካለትም። ከሞ ፋራህ ሰዓት በ2 ሰከንድ ዘግይቶ ነው ውድድሩን መጨረስ የቻለው።
ያለምዘርፍ ከሳምንታት በፊት በተካሄደው የቶኪዮ ኦሎምፒክ ኢትዮጵያን ከሚወክሉት አትሌቶች መካከል መግባት ያልቻለች ቢሆንም በአይርላንዱ የግማሽ ማራቶን ላይ ግን የኬንያዊቷን ክብረ ወሰን በ19 ሰከንዶች ነው ማሻሻል የቻለችው።
ይህን ተከትሎም ኢትዮጵያዊቷ ያለምዘርፍ በሰሜናዊ አየርላንድ በተካሄደው ውድድር የበርካቶች መነጋገሪያ ሆናለች። የመገናኛ ብዙኃንን ቀልብም መግዛት ችላለች። ያለምዘርፍ በውድድሩ ወንድ አሯሯጮች አብረዋት የነበሩ ሲሆን ሪከርዱን ለመስበር እንደረዷት ተገምቷል።
ኬንያዊቷ ሩት ቼፕጌቲች የዚህን ውድድር ክብረ ወሰን በያዝነው ዓመት መጀመሪያ አካባቢ ስትሰብር ያለምዘርፍ አብራት ሮጣ የነበረ ሲሆን በወቅቱ ከራሷን ምርጥ ሰዓት 57 ሰከንድ ዘግይታ ነበር ጨረሰችው።
ያለምዘርፍ የመጀመሪያዎቹን 15 ኪሎ ሜትሮች ስትሮጥ የውድድሩን ክብረ ወሰን በ8 ሰከንዶች አሻሽላ የነበረ ሲሆን በርካቶችም በዚህ ከቀጠለች የውድድሩን ክብረ ወሰን በሰፊ ልዩነት እንደምታሻሽለው እየገመቱ ነበር።
የውድድሩ መገባደጃ አካባቢ የመጨረሻዎቹን 6 ኪሎ ሜትሮች ያለምዘርፍ በሚያስገርም ፍጥነት ስትሮጥ የነበረ ሲሆን ውድድሩ ሊጠናቀቅ ሁለት ኪሎ ሜትሮች ሲቀሩት ደግሞ መሮጫው ቁልቁለት መሆኑ በኬንያዊቷ ሩት ቼፕጌቲች ተይዞ የነበረውን ሰዓት ሰፊ በሆነ 19 ሰከንዶች እንድታሻሽል አድርጓታል።
ያለምዘርፍ የዓለም ክብረወሰንን አሻሽላ ውድድሩን ካጠናቀቀች 6 ደቂቃዎች በኋላ ኬንያዊቷ ቬን ንያቦኬ ሁለተኛ መሆን የቻለች ሲሆን እንግሊዛዊቷ ሮዝ ሃርቪ ደግሞ ሦስተኛ ሆና አጠናቃለች።