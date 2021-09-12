በትግራይ ክልል ለነዋሪዎች የሚቀርበው ሰብዓዊ እርዳታ እንዳይደናቀፍ እና እንዲሻሻል ተጠየቀ
በትግራይ ክልል ለሲቪል ነዋሪዎች የሚቀርበው ሰብዓዊ እርዳታ እንዳይደናቀፍ እና እንዲሻሻል የሚመለከታቸው ወገኖች ሁሉ ተገቢውን ስራ ሊያከናውኑ እንደሚገባ የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን ጠይቋል።
በትግራይ ክልል ከፍተኛ የምግብና የጥሬ ገንዘብ እጥረት መከሰቱን፣ የምግብና ሌሎች መሰረታዊ ሸቀጦች ዋጋ በከፍተኛ ሁኔታ መናሩን ኮሚሽኑ መስከረም 1፣ 2014 ዓ.ም ባወጣው መግለጫ አስፍሯል።
ከዚህም በተጨማሪ የነዳጅ አቅርቦትና የትራንስፖርት አገልግሎት ውስን ስለሆነ ነዋሪዎች ከቦታ ቦታ ለመንቀሳቀስ መቸገራቸውን ተረድቻለሁ ብሏል።
በአንዳንድ ቦታዎች የተወሰነ የኤሌክትሪክ ኃይል አገልግሎት የተመለሰና አንዳንድ ባንኮችም ኔትወርክ ባይኖርም በአካባቢው አስተዳዳሪዎች ትዕዛዝ መሰረት አገልግሎት እየሰጡ መሆኑኑም አስታውቋል
ምንም እንኳን የጦርነቱ ወደ አጎራባች ክልሎች መዛመት በሰብዓዊ እርዳታ ላይ አሉታዊ ተፅእኖ መኖሩን ኮሚሽኑ እገነዘባለሁ ቢልም በትግራይ ክልል ያለው የሰብዓዊ ሁኔታ አሳሳቢ መሆኑንና የሚመለከታቸው አካላትም ልብ ሊሉት እንደሚገባም በመግለጫው አስፍሯል።
ከዚህ በተጨማሪ ኮሚሽኑ በአዲስ አበባ በወንጀል ጉዳይ ተጠርጥረዋል በሚል በቁጥጥር ስር ከዋሉ የትግራይ ተወላጆች እና የንግድ ቤቶች መዘጋት በርካታ አቤቱታዎች ደርሰውኛል ብሏል።
እነዚህንም አቤቱታዎች መሰረት አድርጎ በሁለት ክፍለ ከተማዎች ክትትል ማድረጉን ጠቁሞ የንግድ ድርጅቶቹ የተዘጉት በደንብ መተላለፍ እና ወንጀል በመጠርጠር በሚል አዲስ በተቋቋመውና የህገ ወጥ ንግድ ኮንትሮባንድ ቁጥጥር ግብረ ኃይል ውሳኔ ነው ብሏል።
ነገር ግን በርካታ የድርጅቶቹ ባለቤቶች በተጠረጠሩበት ወንጀል ወይም ደንብ መተላለፍ ጉዳይ ውሳኔ ስላልተሰጣቸው ድርጅቶቹ ለረዥም ጊዜ ተዘግተው እንዲቆዩ መደረጉንም አስፍሯል።
ከዚህም ጋር በተያያዘ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር፣ ፖሊስና ጉዳዩ የሚመለከታቸው የመንግሥት አካላት የምርመራ ስራውን በማፋጠን መፍትሄ ሊያበጁለት እንደሚገባም ተጠቁሟል።
በቁጥጥር ስር ያሉት የትግራይ ተወላጆች የተወሰኑት በአዲስ አበባ ከተማ እና አፋር ክልል በሚገኙ የወታደሮችና የፖሊስ ካምፖች መወሰዳቸውንና ከቤተሰቦቻቸውም ሆነ ከጠበቆቻቸው ጋር ያልተገናኙና ፍርድ ቤትም ያልቀረቡ እንዳሉ ለማወቅ እንደቻለም ገልጿል።
ማንኛውም ተጠርጣሪ በህጋዊ መንገድ ሊያዝና ህጉ በሚያዘው መሰረት ፍርድ ቤት ሊቀርቡ እንደሚገባም አፅንኦት ሰጥቷል