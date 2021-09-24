ለወራት ያህል በስራ ቦታው ባለመገኘቱ የተባረረው ኬንያዊ ፖሊስ 'ኮማ' ውስጥ ነበር ተባለ
ለዘጠኝ ወራት ያህል ከስራ ቦታው በመጥፋቱ የተባረረው ኬንያዊ ፖሊስ ኮማ ውስጥ ነበር ተባለ።
ሩበን ኪሙታይ ሌል የተባለው ፖሊስ ሆስፒታል መግባቱንም ሆነ በፅኑ ህሙማን ክፍል ውስጥ ሲረዳ እንደነበር አልታወቀም ተብሏል።
ሆኖም ከዘጠኝ ወራት በኋላ ሆስፒታል በህክምና ላይ እንዳለና በተወሰነ መልኩ መንቃቱ ተገልጿል።
የስራ ባልደረቦቹ ለወራት ያህል ሲፈልጉት የነበረ ሲሆን ምናልባትም "ከድቶ" ወጥቷል በሚል ተውት።
ደመወዙም ለወራት ያህል ከተከፈለው በኋላ ተቋርጧል።
አስገራሚው ሌላኛው ጉዳይ ደግሞ ቤተሰቦቹም ያለበትን ሁኔታ አለማወቃቸውና እነሱም ሲፈልጉት የነበረ መሆኑ ነው።
በሌለበትም የእስር ማዘዣ ወጥቶበበት የነበረ ሲሆን ሊገኝ ስላልቻለም ፖሊስ ጉዳዩን ትቶት ነበር።
ስራው ቦታው ባልተገኘበት ወቅት ሁሉ ሆስፒታል ውስጥ የነበረ ሲሆን ለዘጠኝ ወራት ራሱን ስቶ በፅኑ ህሙማን ክፍል ውስጥ የነበረ ሲሆን ባለፈው ሳምንት ነቅቷል ተብሏል።
ሙሉ በሙሉ ማንነቱ ባይመለስለትም ስሙንና የፖሊስ መኮንን መሆኑን መናገሩን ተከትሎ ዘመዶቹ ተፈልገው መገኘታቸው የአገሪቱ ሚዲያዎች ዘግበዋል።
ፖሊሱ በባለፈው ዓመት ታህሳስ ወር ላይ የመኪና አደጋ ደርሶበት በመዲናዋ ናይሮቢ ሪፈራል ሆስፒታል ውስጥ ማንነቱ ያልታወቀ ግለሰብ በሚል ህክምና ሲደረግለት ነበር።
በወቅቱም ምንም አይነት ማንነቱን የሚገልፅ መታወቂያ አልያዘም ነበር ተብሏል።
ፖሊስም ወደ ስራው እንደሚመለስና ደመወዙም እንደሚከፈለው አሳውቋል።