ሲኒማቶግራፈሯን የገደለው ዝነኛው ተዋናይ ሽጉጡ ሲሰጠው ጉዳት እንደማያደርስ እንደተነገረው ተገለጸ
ዝነኛው ተዋናይ አሌክ ባልደዊን በቀረጻ ወቅት የተሰጠው ጥይት ጉዳት እንደማያደርስ እንደተነገረው በፍርድ ቤት ተገለጸ።
ተዋናዩ በፊልም ቀረጻ ወቅት የተሰጠውን ሽጉጥ ከተኮሰ በኋላ ሲኒማቶግራፈሯ ሀሊና ሀቸንስ ሞታለች። ከጀርባዋ የነበረው የፊልሙ አዘጋጅ ጆኤል ሶውዛ ደግሞ ቆስሏል።
የፍርድ ቤት ሰነድ እንደሚያሳየው የፊልሙ ተባባሪ አዘጋጅ ነው ሽጉጡን ለአሌክ የሰጠው። ሲሰጠውም ሽጉጡ እውነተኛ ጥይት እንደሌለውና ጉዳት እንደማያደርስ ነግሮታል ተብሏል።
ሽጉጡ ውስጥ ጥይት ስለመኖሩ ተባባሪ አዘጋጁ እንዳላወቀም ተገልጿል።
አሌክ 'ረስት' በተባለው ፊምል በቀረጻ ወቅት ሽጉጡን ሲተኩስ ሀሊናን ደረቷ ላይ መቷት ሕይወቷ አልፏል።
የኒው ሜክሲኮ፣ ሳንታ ፌይ ፖሊስ ደም የነካውን የአሌክ ልብስ እና ሽጉጡን ለምርመራ ወስዷል።
የ63 ዓመቱ ተዋናይ አሌክ በፖሊስ ምርመራ እየተደረገበት ቢሆንም እስካሁን ማንም ላይ ክስ አልተመሠረተም።
የፊልሙ መሪ ተዋናይ እና ፕሮዲውሰሩ አሌክ "በሀሊና ሞት ልቤ ተሰብሯል። ለባለቤቷ፣ ለልጇ እና ለሚወዷት ሰዎች ባጠቃላይም አዝኛለሁ። በተፈጠረው አሳዛኝ አጋጣሚ ምን ያህል እንደደነገጥኩ እና እንዳዘንኩ የምገልጽበት ቃላት የለኝም" ሲል በትዊተር ገጹ ጽፏል።
ለፖሊስ አስፈላጊውን ትብብር እያደረገ እንደሆነም ተዋናዩ ተናግሯል።
የ42 ዓመቷ ሲኒማቶግራፈር የተወለደችው ዩክሬን ነው። ሎስ አንጀልስ ውስጥ ፊልም ያጠናች ሲሆን እአአ በ2019 በአሜሪካ ሲኒማቶግፈር መጽሔት "እያደገች ያለች ኮከብ" የሚል ቅጽል ስም ተሰጥቷት ነበር።
'ረስት' የተባለው ፊልም በሚቀረጽበት ቦታ ላይ የነበሩ ሠራተኞች የቀረጻ ሁኔታው ምቹ አይደለም ብለው ሥራ ባቋረጡ በሰዓታት ውስጥ ነበር ተኩሱ የተፈጸመው።
ቀረጻው በሚካሄድበት ወቅት የፊልሙ ሠሪዎች ሆቴል ውስጥ እንደሚያርፉ ቢነገራቸውም ይህ ባለመደረጉ በየቀኑ 80 ኪሎ ሜትር ለመንዳት መገደዳቸውን ገልጸው ነው አድማ የመቱት።
አሌክ ሽጉጡን በተኮሰበት ቀን የሽጉጦችን ደኅንነት የማጣራት ኃላፊነት የተሰጣት በ20ዎቹ ዕድሜ ያለች አዲስ ባለሙያ መሆኗን ቢቢሲ አረጋግጧል።
አሌክ ፊልሙ ላይ የልጅ ልጁ በድንገት ሰው ገድሎ ሞት የተፈረደበትን ሰው ወክሎ ይተውናል።
በይበልጥ የሚታወቀው 30 ሮክ በተባለው አስቂኝ ተከታታይ ፊልም ነው። ሳተርደይ ናይት ላይቭ ላይ ዶናልድ ትራምፕን ሆኖ በመጫወትም ይታወቃል።