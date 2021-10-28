ዛሬ በመቀለ ከተማ የአየር ጥቃት እንደተፈጸመ መንግሥት አስታወቀ
የኢትዮጵያ አየር ኃይል ዛሬ በትግራይ ክልል መዲና መቀለ የሚገኘውን መስፍን ኢንዱስትሪያል ኢንጅነሪንግ ሁለተኛው ክፍል በአየር መደብደቡን የመንግሥት ኮምንኬሽን አገልግሎት አስታወቀ።
ይህ ተቋም "ህወሓት ወታደራዊ መሣሪያዎችን የሚጠግንበት" እንደሆነ የኮምንኬሽን አገልግሎት አስታውቋል።
የህወሓት ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸው ረዳ በትዊተር ገጻቸው ዛሬ በመቀለ ከተማ የአየር ጥቃት መፈጸሙን ገልጸው "የአየር መከላከያ ኃይላችን እየተዋጋ ነው" ብለዋል።
ጦርነቱ እንደ አዲስ ተጋግሎ በአማራ እና በአፋር ክልሎች ውጊያ መቀጠሉን ተከትሎ፤ የፌደራሉ መንግሥት ካለፈው ሳምንት ጀምሮ በተከታታይ በመቀለ ከተማ የአየር ጥቃት እየተፈጸመ ይገኛል።
የኢትዮጵያ መንግሥት የአየር ጥቃት የተሰነዘረው በሽብርተኛነት የተፈረጀው ህወሓት ለተለያዩ ወታደራዊ አገልግሎቶች በሚያውላቸው የተመረጡ ኢላማዎች ላይ ነው ቢልም ህወሓት በበኩሉ በጥቃቱ ጉዳት የደረሰባቸው ንጹሃን ዜጎች እንዲሁም ፋብሪካዎች እንዳሉ ገልጿል።
ጥቅምት 8/ 2014 ዓ. ም. የአየር ድብደባ ከተፈጸመ በኋላ በቀናት ልዩነት በተደጋጋሚ መቀለ ውስጥ የአየር ጥቃት ተፈጽሟል።
የመጀመሪያው ጥቃት ከመቀለ ከተማ ወጣ ብሎ በሚገኘው ሃሬና ወይም መሰቦ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ እና አዲሃቂ ተብሎ በሚጠራው የገበያ አካባቢ መሆኑን የህወሓት አመራሮች ገልጸዋል።
የኢትዮጵያ አየር ኃይል በበኩሉ ይህ ጥቃት በመቀለ ከተማ በተመረጡ ኢላማዎች እንደተፈጸመ እና ያነጣጠረውም ህወሓት ይጠቀምባቸዋል ባላቸው የመገናኛ አውታሮች እና መሣሪያዎች ላይ መሆኑን ማስታወቁ አይዘነጋም።
ጥቅምት 10/2014 ዓ. ም. የደረሰው የአየር ድብደባ ያነጣጠረው በመስፍን ኢንዱስትሪያል ኢንጂነሪንግ ተቋም ላይ እንደሆነ የዐይን እማኞች ለቢቢሰ መግለጻቸው ይታወሳል።
የመንግሥት የወቅታዊ መረጃ አጣሪ በበኩሉ በየአየር ጥቃቱ ኢላማ የተደረጉት የህወሓት የጦር መሣሪያ ማምረቻ እና መጠገኛ ስፍራዎች ናቸው ብሎ ነበር።
ጥቅምት 11/2014 ዓ. ም. ለሦስተኛ ጊዜ የተፈጸመው የአየር ድብደባ ኢላማ ያደረገው የቀድሞ የኢትዮጵያ ሠራዊት ይዞታ የነበረ እና በአሁኑ ጊዜ የህወሓት ኃይሎች የማሰልጠኛ ማዕከል መሆኑን የኢትዮጵያ መንግሥት ገልጾ ነበር።
ህወሓት በበኩሉ ይህንን የአየር ጥቃት "እንደመከተ" በቃል አቀባዩ አቶ ጌታቸው በኩል አስታውቋል።
ከእነዚህ የአየር ድብደባዎች በኋላ ባሉ ቀናትም የአየር ጥቃት መሰንዘሩ ሲገለጽ ቆይቷል።
በእነዚህ ጥቃቶች ምን ያህል ሰዎች እንደተጎዱ እስካሁን ግልጽ መረጃ ባይኖርም በመጀመሪያው ጥቃት ቢያንስ ሦስት ሰዎች መገደላቸውን እና በርካታ ሰዎች መቁሰላቸውን የዐይን እማኞች ገልጸዋል።
ከዚያ በኋላ በደረሰው የአየር ጥቃት ደግሞ የመቁሰል አደጋ የደረሰባቸው አንዲት ነፍሰ ጡር ሴትን ጨምሮ ስምንት ሰዎች የመቁሰል ጉዳት እንደደረሰባቸው የአይደር የሆስፒታል የድንገተኛ ክፍል ኃላፊ ለቢቢሲ ገልጸዋል።
ከአንድ ዓመት በፊት በትግራይ የተነሳው የፌደራል መንግሥቱ እና የህወሓት ጦርነት ከባለፈው ሳምንት ወዲህ በከፍተኛ ሁኔታ እንደቀጠለ ነው።
ለበርካቶች ሞት፣ ረሃብ እና መፈናቀል የሆነው ጦርነት እንዲቆምና ሁለቱ ወገኖች ወደ ፖለቲካዊ ድርድር እንዲመጡ ዓለም አቀፉ ማኅበረሰብ ጫና ማሳደሩን ገፍቶበታል።