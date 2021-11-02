የትግራይ ተዋጊዎችና የኦሮሞ ነፃነት ሰራዊት መገናኘታቸውን የህወሃት ቃለ አቀባይ አስታወቁ
የትግራይ ተዋጊዎች የኦሮሞ ነፃነት ሰራዊት ጋር መስመር ላይ መገናኘታቸውን የህወሃት ቃለ አቀባይ አቶ ጌታቸው ረዳ ለቢቢሲ ገለጹ።
አብረው ውጊያ ጀምረዋል የሚለው ላይ ግን አቶ ጌታቸው ምንም አስተያየት አልሰጡም።
ቀደም ብሎ የኦሮሞ ነፃነት ሰራዊት አዛዥ ኩምሳ ድሪባ ወይም ጃል መሮ ሁለቱ ታጣቂ ኃይሎች በቅርብ ቀናት ውስጥ ለሁለቱም ቀረብ ባሉ አካባቢዎች ጎን ለጎን ውጊያ እንደሚጀምሩ ተናግሯል።
የኢትዮጵያ መንግሥት በሽብርተኝነት የፈረጃቸው ህወሃትና የኦሮሞ ነፃነት ሰራዊት አብረው ለመስራት የተስማሙት ከሁለት ወራት በፊት ነው።
ህወሓትና የኦሮሞ ነጻነት ሠራዊት ከኢትዮጵያ መንግሥት አንጻር በወታደራዊ መስክ ለመተባበር መስማማታቸውን ይፋ ማድረጋቸው የሚታወስ ነው።
በአሁኑ ወቅት የጦሩ መሪ ጃል መሮ በመጪዎቹ ቀናት ለመጀመሪያ ጊዜ ጎን ለጎን ሆነው አብረው እንደሚዋጉና መዲናዋን አዲስ አበባን ለመቆጣጠር የመጨረሻ ግፊት እንደሚያደርጉም ገልጿል።
በተያያዘ ዜና የኦሮሞ ነፃ አውጪ ጦር መሪ ለቢቢሲ እንደተናገረው ተዋጊዎቻቸው በምዕራብ፣ በማዕከላዊ እና በደቡብ ኦሮሚያ የሚገኙ በርካታ ከተሞችን ተቆጣጥረዋል።
ተዋጊዎቻቸው እያፈገፈጉ ከነበሩት የመንግሥት ኃይሎ ች የገጠማቸው ተቃውሞ ትንሽ እንደነበር አክሎ ገልጿል።
የጦሩ መሪ ኃይላቸው ወደ ዋና ከተማዋ አዲስ አበባ እየተቃረበ እንደሆነና በምዕራብ ኦሮሚያ የምትገኘውንም ወለጋንም መቆጣጠራቸውን ለቢቢሲ ተናግሯል።
የአይን እማኞች በአካበቢው የሚገኙ መንገዶች እንደተዘጉና የአማፂው ታጣቂዎችም የከባድ መኪና አሽከርካሪዎችን እያዋከቡ መሆናቸውን አስረድተዋል።
አንድ የአካባቢው ባለስልጣን ለቢቢሲ እንደተናገሩት ከዋናው ከተማው በስተምዕራብ 250 ኪሎሜትር ርቀት ላይ በምትገኘው ጂባት አንዳንድ አካባቢዎች እንቅስቃሴ እያደረጉ መሆናቸውን ጠቅሰው ነገር ግን ጃል መሮ እንዳለው ወረዳውን እንዳልተቆጣጠሩት ገልጸዋል።
ቢቢሲ ይህንን አስመልክቶ የመንግሥት ቃለ አቀባይን ቢጠይቅም ምላሽ ማግኘት አልተቻለም።
ነገር ግን በሰሜን ኢትዮጵያ በተደረገው ጦርነት የፌደራል ሃይሎች እና አጋሮቻቸው የበለጠ ኪሳራ እንደደረሰባቸው እየተነገረ ባለበት ወቅት ነው የኦሮሞ ጦር ሰራዊት አካባቢዎችን መቆጣጠሩን ያሳወቀው።
የኦሮሞ ነፃ አውጪ ጦር ተቆጣጥሬያቸዋለሁ የሚላቸውን ስፍራዎች የስልክና ኢንተርኔት ግንኙነት ባለመኖሩ በተናጥል ማረጋገጥ ከባድ ነው።
ጃል መሮ በሳምንቱ መጨረሻ አዳዲስ ከተሞችን እንደያዙ ከተነገረላቸው ከትግራይ ታጣቂዎች ጋር ጦርነቱን በአንድ ላይ እንደሚዋጉም ተናግሯል።
በሳምንቱ መጨረሻ የትግራይ ኃይሎች በአማራ ክልል ደሴንና የኮምቦልቻ ከተማንና የአየር ማረፊያዋን በቁጥጥር ስር ማዋላቸውን ሮይተርስ ዘግቧል።
ከዚህም በተጨማሪ እሁድ ምሽትም የኦሮሞ ነፃ አውጪ ሰራዊት ከኮምቦልቻ 53 ኪሎሜትር ርቀት ላይ የምትገኘውን ከሚሴን መቆጣጠራቸውን ሮይተርስ ጨምሮ በዘገባው አስነብቧል።
ከመንግሥት ኮሚዩኒኬሽን በኩል በደሴ የነበረው የመከላከያ ሰራዊት ስልታዊ ማፈግፈግ ማድረጉን ቢገልፁም የትግራይ ተዋጊዎች ተቆጣጥረውታል የሚለውን አስተባብለው ነበር።
ነገር ግን ጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ አህመድ በሃገሪቱ ያሉ ሁሉም ዜጎች 'የክት' ጉዳያቸውን አቁመው "ህወሓትን 'ለመመከት፣ ለመቀልበስና ለመቅበር ማናቸውንም መሳሪያ እና አቅም ይዞ በሕጋዊ አደረጃጀት መዝመት አለበት' ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል።