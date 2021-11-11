አሜሪካ የኢትዮጵያ ጦርነት በዲፕሎማሲ እንደሚቆም ተስፋዋን ገለጸች
የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን አንድ አመት ያስቆጠረው የሰሜን ኢትዮጵያን ጦርነት ለማስቆም ዲፕሎማሲ እንደሚሰራ ተስፋ እንዳላቸው ገለጹ።
ከአፍሪካ ህብረት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልዕክተኛ ከቀድሞው የናይጄሪያ ፕሬዝዳንት ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ እንዲሁም ከአሜሪካ የቀጣናው ልዑክ ጄፍሪ ፌልትማን ጋር እንደተገናኙ ተናግረዋል።
"ፕሬዚዳንት ኦባሳንጆ እየተሳተፉበት ባለው ጠቃሚ ስራ እንዲሁም እኛም ሆነ ሌሎች እያከናወናቸው ካሉ ተግባራት ጋር ተያይዞ ወደተሻለ ቦታ ሊደረስበት የሚችል የእድል መስኮት እንዳለ ተስፋ እናደርጋለን" በማለት ረቡዕ ዕለት ተናግረዋል።
አንተቶኒ ብሊንከን ከኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ጋር መነጋገራቸውንና "ያለ ምንም ቅድመ ሁኔታ ጦርነቱን ለማስቆም በቁም ነገር መደራደር" እንደሚያስፈልግ አፅንዖት ሰጥተዋል።
በጦርነቱ ከሁለቱም ወገኖች የሚሰሙት ቃላቶች በማህበረሰቦች መካከል ያለውን ውጥረት ሊያባብሱ እንደሚችሉ ስጋታቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ገልጸዋል።
የተኩስ አቁም ድርድሩ የሰብአዊ እርዳታ ተደራሽነትን እንዲሁም ለወደፊቱ "ዘላቂ የሆነ ፖለቲካዊ መፍትሄ ላይ ለመድረስ ያስችላል" የሚል ተስፋም እንዳላቸው አስረድተዋል።
የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ይህንን ያሉት በቅርቡ የትግራይ ዓማፂ ኃይሎች ወደ መዲናዋ እያደረጉት ያለውን ግስጋሴ ተከትሎ ነው።
መንግሥት የአዲስ አበባ ነዋሪዎች እንዲደራጁና አካባቢያቸውንም እንዲጠብቁ ጥሪ አቅርቧል።
ከሰሞኑ በትግራይ ክልል ተቀስቅሶ ወደ አማራና አፋር ክልሎች የተዛመተውና አንድ ዓመት ያስቆጠረውን ደም አፋሳሽ ጦርነት ለማርገብ በተጠራው የፀጥታው ምክር ቤት ጉባዔ የአፍሪካ ሕብረት እያደረገ ላለው የሰላም ተነሳሽነት ድጋፍ ሰጥቷል።
ይህ ድጋፍ የተሰጠው ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ከኢትዮጵያ ባለስልጣናት እና ከትግራይ አመራሮች ጋር ድርድሩን አስመልክቶ የነበረው ውይይት በበጎ መልኩ ተቀባይነት ማግኘቱን ከገለጹ በኋላ ነው።
ጥቅምት 29/2014 ዓ.ም በነበረው የፀጥታው ምክር ቤት ጉባዔ፣ የአባል አገራት ተወካዮች ለሕብረቱ ድጋፍ ከመለገስ በተጨማሪ፣ የኢትዮጵያ ባለስልጣናት እና የትግራይ ኃይሎች የተኩስ አቁም እንዲያደርጉ፣ ያልተደናቀፈ ሰብዓዊ አገልግሎት እንዲደርስና እና አገሪቱን ከቀውስ ለመታደግ ፖለቲካዊ መፍትሄ እንዲገኝ ጠይቀዋል።