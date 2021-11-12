ብሊንከን በአፍሪካ ጉዟቸው ከኬንያው ፕሬዝደንት ጋር ስለ ኢትዮጵያ እንደሚመክሩ ተገለጸ
የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ወደ አፍሪካ አገራት በሚያደርጉት ጉዞ ከኬንያው ፕሬዝደንት ኡሁሩ ኬንያታ ጋር ተገናኝተው ስለ ኢትዮጵያ ጉዳይ እንደሚመክሩ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ቢሮ አስታወቀ።
የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ቢሮ ባወጣው መረጃ መሠረት፤ ብሊንከን ከሦስት ቀናት በኋላ (እአአ ከጥቅምት 15 እስከ 20) ኬንያ፣ ናይጄሪያ እና ሴኔጋልን እንደሚጎበኙ ይጠበቃል።
ከኬንያው ፕሬዝደንት ኡሁሩ ኬንያታ እንዲሁም ከኬንያ የውጭ ጉዳይ ካቢኔ ጸሐፊ አምባሳደር ራይቼሌ ኦማሞ ጋር ሲገናኙ ስለ ኢትዮጵያ የፀጥታ ጉዳይ እንደሚወያዩ ተጠቁሟል።
ከኢትዮጵያ ጉዳይ በተጨማሪ ስለ ሶማሊያ እና ሱዳን እንዲሁም በአጠቃላይ የቀጠናው ጉዳይ ንግግር እንደሚያደርጉ ተገልጿል።
ብሊንከን ሦስቱን አገራት ሲጎበኙ፤ ሰላምና ደኅንነትን ስለማስጠበቅ እንዲሁም ዴሞክራሲን ስለማስፈን ውይይት እንደሚያደርጉ ተነግሯል።
በተጨማሪም የአሜሪካ እና የአፍሪካ የጋራ ጉዳዮች በሆኑት የኮሮናቫይረስ ወረርሽን መግታት፣ የአየር ንብረት ለውጥን ማሸነፍ እና አካታች ዓለም አቀፍ ምጣኔ ሀብት መገንባት ከሦስቱ አገራት ጋር ይወያያሉ ተብሏል።
ብሊንከን ጉብኝታቸውን የሚጀምሩት በኬንያ ሲሆን ከፕሬዝደንት ኬንያታ ጋር ሲገናኙ "የሁለታችንም አገሮች የተባበሩት መንግሥታት የፀጥታው ምክር ቤት አባላት ስለሆኑ በጋራ ጉዳዮቻችን ላይ እንመክራለን" ብለዋል።
የሰሜኑ ኢትዮጵያ ጦርነት በተፋፋመበት በዚህ ወቅት የአፍሪካ ሕብረት እና የመንግሥታቱ ድርጅትም በፌደራል መንግሥቱ እና በህወሓት አማጽያን መካከል ሰላማዊ የድርድር መንገድ ለመክፈት ጥረታቸውን ቀጥለዋል።
ጦርነቱ "በዲፕሎማሲ መንገድ ይቆማል" ብላ እንደምታምን አሜሪካ ከሰሞኑ መግለጿ ይታወሳል።
የብሊንከን ጉብኝት
የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ቢሮ ባወጣው መግለጫ፤ ኬንያ በቀጣይ ዓመት ለምታደርገው ብሔራዊ ምርጫ አሜሪካ ስለምታደርገው ድጋፍ ከፕሬዝዳንት ኬንያታ ጋር ውይይት ይካሄዳል።
"ምርጫው ሰላማዊ እና አካታች እንዲሆን አሜሪካ ድጋፍ ትሰጣለች" ተብሏል።
ከኬንያ ቀጥሎ ከናይጄሪያው ፕሬዝዳንት ሙሐመዱ ቡሀሪ እንዲሁም ሌሎች የአገሪቱ ከፍተኛ ባለሥልጣናት ጋር የሚገናኙት ብሊንከን፤ ስለ ዓለም አቀፍ የጤና ትስስር፣ ታዳሽ ኃይልን ማስፋፋት እና ዴሞክራሲን ስለማስፈን ይወያያሉ ተብሎ ይጠበቃል።
ብሊንከን በጉብኝታቸው ወቅት "የአፍሪካ ትልቋ የዴሞክራሲ መቀመጫ በሆነችው መዲና ስለ አሜሪካ እና አፍሪካ የጋራ ፖሊሲ ንግግር ያደርጋሉ" ተብሏል።
የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የአፍሪካ ጉብኝታቸውን የሚያጠናቅቁት በሴኔጋል ነው።
ከፕሬዝዳንት ማኪ ሳል እና ሌሎችም የአገሪቱ አመራሮች ጋር ስለ ንግድ እና ስለ ኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ ይወያያሉ ተብሏል።
ፕሬዘዳንቱ ቀጣዩ የአፍሪካ ሕብረት መሪ መሆናቸውን ከግምት በማስገባት "የጋራ ጉዳዮችን እና ቀጠናዊ አጀንዳዎችን እናነሳለን" ብለዋል።
ብሊንከን ባለፈው ዓመት ከናይጄሪያ እና ከኬንያ መሪዎች ጋር "ቨርችዋል ቱር ቱ አፍሪካ" በሚል በበይነ መረብ ውይይት ማድረጋቸው አይዘነጋም።