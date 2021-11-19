የቀድሞ የኮንጎ መሪ ጆሴፍ ካቢላ ጓደኞችና ቤተሰቦች ሚሊዮን ዶላሮች ያጭበረበሩበት ሰነድ ተገኘ
የቀድሞው የዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ከፍተኛ ገንዘብ የተጭበረበት የባንክ ዝውውር ሰነድ ተጋለጠ።
ሰነዱ ሾልኮ የወጣው በርካታ የምርመራ ጋዜጠኞች ባደረጉት የተቀናጀ መርመራ ነው። "ቢቢሲ አፍሪካ አይ" የምርመራ ጋዜጠኞች ንዑስ ክፍልም በዚህ ተሳትፎ አድርጓል።
ይህ ሰነድ የቀድሞው የአገሪቱ ፕሬዝዳንት ጆሴፍ ካቢላ ቤተሰቦችና የቅርብ ወዳጆቻቸው ሚሊዮን ዶላሮች በተጭበረበረና በተቀናጀ መልኩ ከባንክ ያወጡ እንደነበረ ያጋልጣል።
ሐሰተኛ ኩባንያዎችን መስርተው እንደነበረም ይተነትናል።
በዚህ ዘለግ ያለ ጊዜን በወሰደ ምርመራ ከአንድ ግዙፍ ባንክ ሚሊዮን ዶላሮች በቀጥታ ለጆሴፍ ካቢላ ጓደኞችና ቤተሰቦች አካውንት ውስጥ በተለያዩ ጊዜያት ይዘዋወርላቸው እንደነበረ ተደርሶበታል።
ገንዘቡ የሚዘዋወርበት መንገድም ሐሰተኛ የሆኑና በስማቸው ባቋቋሟቸው ኩባንያዎች በኩል እንደነበር ታውቋል።
የገንዘብ ዝውውሩ ይደረግበት የነበረው ባንክ ደግሞ ቢጂኤፍአይ የተሰኘው ባንክ ነው። ይህ ባንክ በብዙ የአፍሪካ አገራትና በፈረንሳይ ቅርንጫፎች አሉት።
ይህ በአፍሪካ ምናልባትም ትልቁ የባንክ ዝውውር ዘረፋ አደባባይ የወጣ ቅሌት ሊሆን ይችላል የተባለለት ሰነድ በሚፈጸምበት ወቅት ጆሴፍ ካቢላ የአገሪቱ ፕሬዝዳንት ነበሩ።
ቢቢሲ ጆሴፍ ካቢላ በጉዳዩ ላይ ምላሽ እንዲሰጡ ቢጠይቅም ፈቃደኛ ሳይሆኑ ቀርተዋል።
ይህ ጋዜጠኞች እጅ የገባው ሰነድ ብዛት ከ3 ሚሊዮን በላይ ሲሆን በሚሊዮን የሚቆጠሩ የገንዘብ ዝውውሮች የተካሄዱበትም ነው።
ነዳጅ የሌለው የነዳጅ ኩባንያ
የቢጄኤፍ ኩባንያ የኮንጎ ቅርንጫፍ ማኔጂንግ ዳይሬክተር ፍራንሲስ ሰለማኒ ይባላሉ።
ይህ ድርጅት የቢጂኤፍአይ ባንክ እህት ኩባንያ ነው። ፍራንሲስ ሰለማኒ ናቸው የሚመሩት። ሰለማኒ ደግሞ የቀድሞ የኮንጎ ፕሬዝዳንት ጆሴፍ ካቢላ የማደጎ ወንድም ናቸው።
የጆሴፍ ካቢላ እህት ገሎሪያ ሚቴዩ ይባላሉ። የዚህን ባንክ የኮንጎ ቅርንጫፍ 40 ከመቶ ድርሻ የያዙት እሳቸው ነበሩ።
አንድ 'ሱድ ነዳጅ' የሚባል ኩባንያ ከዚህ ባንክ 86 ሚሊዮን ዶላር እንደተከፈለው ሰነዱ ያትታል። ይህ ገንዘብ ለሱድ ነዳጅ የከፈሉት የተለያዩ ድርጅቶች እንደሆኑ የተገለጠ ሲሆን አንዱ የኮንጎ ምርጫ ቦርድ ሆኖ ቀርቧል።
ይሁንና ቢቢሲ ባደረገው ማጣራት'ሱድ ነዳጅ' የሚባለው ድርጅት ምንም ነዳጅ ሥራ ውስጥ ተሰማርቶ አያውቅም። ነዳጅም የለውም። ነዳጅም አይነግድም።
የጆሴፍ ካቢላ የማደጎ ወንድም የሆኑት የፍራንሲስ ሰለማኒ እህት አኔት ሉታሌ የዚህ ሐሳዊ የነዳጅ ኩባንያ (ሱድ ነዳጅ) 80 ከመቶ ድርሻ እንዳላቸው ታውቋል፡፡
ይህ ብቻ ሳይሆን ከዚህ ሐሰተኛ የነዳጅ ኩባንያው የባንክ ሒሳብ በሚሊዮን ዶላሮች ወደ ካቢላ ቤተሰብና የቅርብ ጓደኞች የባንክ ሒሳብ ዝውውር ተደርጓል።
ቢቢሲ ባደረገው ምርመራ ይህ ‹ሱድ ኦይል› የተባለው ድርጅት ያለው የሠራተኛ ብዛት አንድ ብቻ መሆኑ አስገራሚ ሆኗል። ይህም ማኔጂንግ ዳይሬክተሩ ዳቪድ ኢዝቃኤል ነው። ይህ ከፍተኛ የባንክ ዝውውር የሚደረግበት ሐሳዊ ኩባንያው በኪንሻሳ አንዲት ትንሽ ቢሮ አለችው።
በ2013 ደግሞ ሱድ ነዳጅ በ12 ሚሊዮን ዶላር ሪልስቴት መግዛቱ ተደርሶበታል።
ለከፍተኛ የኩባንያው የሥራ ኃላፊዎች ቅንጡ መኪና ያስፈልጋቸዋል በሚልም በአንድ ወቅት ከቢጂኤፍአይ ባንክ 70ሺህ ዶላር ተቀብሏል።
ከዚህ ውጭ ኩባንያው ምንም አይነት የቢዝነስ ሥራ የሰራበትን ሰነድ አለማግኘቱን ‹‹ቢቢሲ አፍሪካ አይ›› የጋዜጠኞች ምርመራ ቡድን አረጋግጧል።
ቢቢሲ በዚህ ማጭበርበር እና የኩባንያ ባለቤትነት ላይ ስማቸው የተጠቀሱ ኩባንያዎችን፣ ግለሰቦችን፣ ሥራ አስፈጻሚዎችን በሾለከው ሰነድ ዙርያ ምላሽ እንዲሰጡ ጠይቆ አንዳቸውም ፈቃደኛ አልሆኑም።