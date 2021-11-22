የኬንያ ፖሊስ የቢቢሲ ሰራተኛን ሞት መመርመር ጀመረ
የኬንያ ፖሊስ አንዲት የቢቢሲ ሠራተኛ በኬንያ መዲና ናይሮቢ ሞታ መገኘቷን ተከትሎ ምርመራ መጀመሩን አስታውቋል።
የብሪታኒያ ዜግነት ያላት ኬት ሚሸል በተለያዩ የአፍሪካ ሃገራት እየተዘዋወረች ለቢቢሲ ሚድያ አክሽን ሰርታለች።
ቢቢሲ ሚዲያ አክሽን የቢቢሲ ዓለም አቀፍ የረድኤት ድርጅት ክንፍ ሲሆን፤ መገናኛ ብዙሃንን እና ኮሚኒኬሽንን በመጠቀም እኩልነትን ይሰብካል።
የኬት ሚሼል ሞት ከሥራዋ አሊያም ከአሠሪዋ ቢቢሲ ጋር ግንኙነት አለው ተብሎ አይታሰብም።
ምንም እንኳ እስካሁን ኬት የሞተችበት ምክንያት ግልፅ ባይሆንም ፖሊስ ግን ኬት ሕይወቷ ያለፈው በሰው ተገድላ ሊሆን ይችላል በሚል ምርመራ እያደረገ እንደሆነ ለአገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን ተናግሯል።
"የሚጠረጠረው ግለሰብ [በግድያው]. . . የሆቴሉ ጥበቃዎች እንዳይዙት በማሰብ ከሆቴሉ ስምንተኛ ፎቅ በመስኮት በኩል ዘሎ አምልጧል" ሲሉ የናይሮቢ ፖሊስ አዛዥ አውገስቲን ንቱምቢ ተናግረዋል።
ሚሼል በቅርቡ በአዲስ አበባ በሚገኘው የቢቢሲ ሚድያ አክሽን ቢሮ ስታገለግል ነበር።
"በተፈጠረው ነገር እጅግ ደንግጠናል፤ አዝነናልም" ብለዋል የቢቢሲ ሚድያ አክሽን ዋና ሥራ አስፈጻሚ ካሮላይን ነርሲ ባወጡት መግለጫ።
"ኬት በጣም ተወዳጅ የሥራ ባልደረባችን ነበረች። በነባር ፕሮጀክት አስተዳዳሪነት ስታገለግል ነበር። ከኛ ጋር ለ14 ዓመታት ቆይታለች። በድርጅቱ እጅጉን ታዋቂ ነበረች። በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ዛምቢያ፣ እንዲሁም ለንደን ባሉ ባለደረቦቿ ትወደድ ነበር።"
"ለቤተሰቦቿና በመላው ዓለም ላሉ ጓደኞቿ መፅናናትን እንመኛለን" ብለዋል የቢቢሲ ሚድያ አክሽን ዋና ሥራ አስፈጻሚ ካሮላይን ነርሲ።