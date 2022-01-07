የካዛኪስታን ሕዝባዊ ተቃውሞን ለመቆጣጠር የሩስያ ወታደሮች ወደ አገሪቱ አቀኑ
በካዛኪስታን ፀረ-መንግሥት ተቃዋሚዎች ላይ የኃይል እርምጃ በሚወሰደበት በአሁኑ ወቅት የአገሪቱ አምባገነን ፕሬዝዳንት ግብዣን ተከትሎ በሩሲያ የሚመራ ጦር ካዛኪስታን ገብቷል።
በነዳጅ ዋጋ ጭማሪ ምክንያት ተቀስቅሶ ለቀናት በዘለቀው አለመረጋጋት ተቃዋሚዎች እና ጸጥታ አስከባሪዎች መሞታቸውን ባለስልጣናት አስታውቀዋል።
በአልማቲ ከተማ የሚኖር የቢቢሲ ጋዜጠኛ ሐሙስ ሌሊት ከባድ ተኩስ እንደነበር የሚያሳይ ቪዲዮ አጋርቷል።
የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት፣ አሜሪካ፣ ዩናይትድ ኪንግደም እና ፈረንሳይ ሁሉም ወገኖች ከጸብ ጫሪ ድርጊት እንዲቆጠቡ አሳስበዋል።
ፕሬዚዳንት ካሲም-ጆማርት ቶካዬቭ ምንም ማስረጃ ሳያቀርቡ የሁከቱ መንስኤ በውጭ የሰለጠኑ "አሸባሪዎች" ናቸው ሲሉ ወቅሰዋል።
እሮብ ዕለት በመንግሥታዊው ቴሌቭዥን ላይ ቀርበው ሲኤስቲኦ (ሩሲያ እና አምስት የቀድሞ የሶቪየት መንግስታትን ያቀፈ ወታደራዊ ህብረት ነው) ድጋፍ እንዲያደርግላቸው ጥሪ አቅርበዋል። ህብረቱ ሩሲያ፣ ካዛኪስታን፣ ቤላሩስ፣ ታጂኪስታን እና አርሜኒያን ያቀፈ ነው።
ወደ ካዛኪስታን የተላከው ጦር ወደ 2 ሺህ 500 የሚጠጉ ወታደሮች እንዳሉት ተዘግቧል።
ሲኤስቲኦ ወታደሮቹ የሠላም አስከባሪ ሃይሎች መሆናቸው ጠቅሶ መንግሥታዊ እና ወታደራዊ ተቋማትን ይጠበቃሉ ብሏል። የሩሲያ ሪያ የዜና ወኪል እንደዘገበው በሃገሪቱ ለብዙ ቀናት ወይም ሳምንታት ይቆያሉ።
የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የሩስያ ወታደሮች ወደ ካዛኪስታን መሰማራታቸው በቅርበት እየተከታተልኩ ነው ብሏል። ቃል አቀባዩ "ዩናይትድ ስቴትስ እና መላው ዓለም ማንኛውንም የሰብዓዊ መብት ጥሰት ይከታተላሉ" ብለዋል።
በአልማቲ 18 የሚሆኑ የጸጥታ ሃይሎች መገደላቸው የካዛኪስታን ባለስልጣናት ሲገልጹ፤ ፖሊስ በበኩሉ በአንድ ጀምበር በርካታ የሚቆጠሩ "ሁከት ፈጣሪ" የተባሉ ሰዎችን ገድያለሁ ብሏል።
ለኤኤፍፒ የዜና ወኪል ሃሳቧብ ያጋራችው እና በተቃውሞው ላይ የተሳተፈችው የ58 ዓመቷ የግንባታ ሠራተኛ የጸጥታ ኃይሎች በሠላማዊ ሰልፈኞች ላይ ተኩስ ሲከፍቱ መመልከቷን ገልጻለች።
"የሞቱትን አይተናል። ወዲያኑ 10 ያህል ሰዎች ተገድለዋል" ብላለች።
የካዛኪስታን የአገር ውስጥ ሚኒስቴር 2,298 የሚደርሱ ተቃዋሚዎች መታሰራቸውን አስታውቋል።
አለመረጋጋቱ እሑድ የጀመረው ብዙ ካዛክስታናዊያን የነዳጅ ዋጋ በእጥፍ በመጨመሩ ተቃውሟቸውን ለማሰማት ወደ ጎዳና በመውጣታቸው ነበር።
መንግሥት ባለፈው ሐሙስ የነዳጅ ዋጋው ለስድስት ወራት ወደበነበረበት ይመለሳል ብሎ ነበር። ውሳኔው ህዝባዊ ተቃውሞውን ማስቆም ካለመቻሉም በላይ ሌሎች የፖለቲካ ቅሬታዎች እንዲጨምሩ አድርጓል።
ካዛኪስታን አምባገነን መንግሥት እንዳላት የሚጠቀስ ሲሆን አብዛኛዎቹ ምርጫዎቿን ገዚው ፓርቲ ሙሉ ድምጽ በማግኘት ያሸንፋል። ይህ ነው የሚባል ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲም የላትም።