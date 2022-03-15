በጸረ ጦርነት ተቃውሞ ምክንያት የሩሲያ ቴሌቪዥን የቀጥታ ስርጭት ተቋረጠ
አንዲት ጋዜጠኛ በሩሲያ መንግሥት በሚተዳደረው የቴሌቪዥን ጣቢያ የዜና ሰዓት ላይ የሩሲያን የዩክሬን ወረራ የሚቃወም ጽሑፍ ካሳየች በኋላ የቀጥታ ስርጭት ተቋረጠ።
ቻናል 1 በተኘው የቴሌቪዥን ጣቢያ ላይ የጣቢያው አርታዒ የሆነች ሴት በዩክሬን እየተካሄደ ያለውን ጦርነት የሚቃመም ጽሁፍ ከማሳየቷ በተጨማሪ ተቃውሞዋን በድምጽ አሰምታለች።
የጋዜጠኛዋ መፈክር እና የተቃውሞ ድምጿ በቀጠት የቴሌቪዥን ስርጭቱ ወቅት ተመልካቾች ጋር ደርሷል።
ከዜና አቅራቢውዋ በስተጀርባ ቆማ ያሳየችው እና በግልጽ የታየው ጽሁፍ "ጦርነት አንፈልግም፣ ጦርነቱ ይቁም፣ ፕሮፓጋንዳውን አትመኑ፣ ከዚህ የሚነገራችሁ ውሸት ነው" የሚል ነው።
ይህንን ተቃውሞ በቀጥታ ስርጭት ማሃል ያቀረበችው ማሪና ኦቭስያኒኮቫ የምትባል የቴሌቪዥን ጣቢያው አርታዒ ነች።
ሩሲያ የሚገኙ መገናኛ ብዙሃን በአገሪቱ መንግሥት ጥብቅ ቁጥጥር የሚደረግባቸው ሲሆን በዩክሬን ውስጥ ስላለው ሁኔታ የሞስኮን አቋም ብቻ ያንጸባርቃሉ።
ጋዜጠኛዋ ከዚህ ክስተት በኋላ በፖሊስ ቁጥጥር ስር እንደምትገኝ ይታመናል።
ጣቢያው ቀጥታ ስርጭቱን አቋርጦ የተቀረጸ ዜና አሳይቷል። ሆኖም ይህ ከመሆኑ በፊት አርታዒዋ "ጦርነት አያስፈልግም! ጦርነቱ ይቁም!" ስትል ተደምጣለች።
ኤዲተሯ በምሽት የቀጥታ ስርጭት ተቃውሞ ከማሰማቷ በፊት በተቀረጸ ቪዲዮ በዩክሬን የተከሰቱትን ድርጊቶች "ወንጀል" ስትል የጠራች ሲሆን፤ የሩሲያ መንግሥት ፕሮፓጋንዳ ብላ በገለጸችው ስራ ላይ በመሰማራቷ ማፈሯን ገልጸለች።
"በቴሌቭዥን ስክሪን ውሸት በመናገሬ አፍሬያለሁ። ሩሲያውያን እንዲታለሉ በመፍቀዴም ሃፍረት ይሰማኛል" ስትል ተናግራለች።
በተጨማሪም የሩሲያ ህዝብ ጦርነቱን እንዲቃወም ጥሪ አቅርባለች። ይህንን ማቆም የሚችሉት እነሱ ብቻ ናቸው ስትል ተናግራለች።
በዚህ ድርጊቷ በርካቶች በማሕበራዊ ሚዲያዎች እያሞገሷት ይገኛሉ።