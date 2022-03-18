አማዞን ደን ውስጥ ጠፍተው የነበሩ ታዳጊዎች ከሳምንታት በኋላ ተገኙ
በጥቅጥቅ የአማዞን ደን ውስጥ ጠፍተው የነበሩ ሁለት ታዳጊ ወንድማማቾች ከአራት ሳምንታት በኋላ ተገኙ።
ብራዚላውያኑ የስምንት እና ስድስት ዓመት ታዳጊዎቹ ለህክምና ወደ ሆስፒታል ተወስደዋል።
ግላኮ እና ግሌሰን ፌሬራ የሚባሉት ታዳጊዎች ደን ውስጥ ከሳምንታት በፊት ትናንሽ ወፎችን ለመያዝ ሲሞክሩ ነበር የጠፉት።
የወንድማማቾቹን መጥፋት ተከትሎ በመቶዎች የሚቆጠሩ የአካባቢው ነዋሪዎች ለሳምንታት ፍለጋ ላይ ተሰማርተው ነበር።
ይሁን እንጂ በአጋጣሚ አንድ ዛፍ ቆራጭ ባለፈው ማክሰኞ ወንድማማቾቹን አጊንቷል።
በምግብ እጥረት ምክንያት የተዳከሙት ታዳጊዎቹ ሙሉ በሙሉ እንዲያገግሙ ወደ ሆስፒታል ተወስደዋል።
ታዳጊዎቹ የጠፉበት ጊዜ በአማዞን ጫካ ዝናባማ ወቅት ሲሆን በውስጡ መራመድ እና መንቀሳቀስ ከሌላ ጊዜው በባሰ አስቸጋሪ የሚሆንበት ወቅት ነው። በእዚህ ሁኔታ ውስጥ ነዋሪዎቹ ልጆቹን ቢፈልጓቸውም ማግኘት አልቻሉም።
በፍለጋ ላይ የነበሩት የአደጋ ጊዜ አገልግሎቶች ሠራተኞች ፍለጋውን ለማቆም የወሰኑ ቢሆንም የአካባቢው ነዋሪዎች ግን ልጆቹን መፈለግ ቀጥለው ነበር።
ከአራት ሳምንታት በኋላ ልጆቹ ከወላጆቻቸው መኖሪያ መንደር 6 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በዛፍ ቆራጩ አማካይነት ተገኝተዋል።
ዛፍ ቆራጩ ልጆቹ በነበሩበት በአቅራቢያ ያሉትን ዛፎች ሲቆርጥ ከልጆቹ አንዱ የእርዳታ ድምጽ ያሰማ ሲሆን፤ ዛፍ ቆራጩ በረሃብ እና ድካም የተጎሳቆሉ እና ቆዳቸው የተጋጋጠ ታዳጊዎችን መታደግ ችሏል።
ሁለቱ ታዳጊዎች የዝናብ ውሃ ብቻ እየጠጡ እንደቆዩ እና ምንም አይነት ምግብ እንዳልበሉ ለወላጆቻቸው መናገራቸውን የሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሀን ዘግበዋል።
በአማዞን ደን ውስጥ ሰዎች ሲጠፉ ይህ የመጀመሪያው አይደለም።
ባለፈው ዓመት አንቶኒዮ ሴና የተባለ አውሮፕላን አብራሪ የሚያበረው አውሮፕላን ከተከሰከሰ በኋላ በአማዞን ደን ውስጥ ለ36 ቀናት ጥፍቶ ቆይቶ ነበር።
እንደ አውሮፓውያኑ 2008 አንድ የ18 አመት ብራዚላዊ ለአደን ወደ ጫካው ከገባ በኋላ ለ50 ቀናት ጠፍቶ የቆየ ሲሆን ከተገኘ በኋላ ብዙም ሳይቆይ ሕይወቱ አልፏል።