ኮቪድ-19፡ ቻይና የ25 ሚሊዮን ሕዝብ መኖሪያ ከተማን እንቅስቃሴ ልትገድብ ነው
የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ ከተከሰተ ከሁለት ዓመታት በኋላ ቻይና ትልቅ የተባለውን ከተማ እንቅስቃሴ ሙሉ በሙሉ እንደምትገድብ አስታወቀች።
የቻይና የጤና ኃላፊዎች የኮቪድ-19 ምርመራ እስከሚያደርጉ ሻንግሃይ ከተማ በሁለት ዙር ለዘጠኝ ቀናት የሚቆይ የእንቅስቃሴ ገደብ ተጥሎባታል።
የቻይና ምጣኔ ሃብት ማዕከል ከሆኑት ከተሞች አንዷ የሆነችው ሻንግሃይ ባለፉት 30 ቀናት የኮቪድ-19 ስርጭት ታይቶባታል።
ምንም እንኳን በሌሎች አገራት ደረጃ በከተማዋ የተያዘው የኮቪድ-19 ስርጭት ይህ ነው የሚባል ባይሆንም የቻይና ባለስልጣናት ግን ጠበቅ ያለ እርምጃ መውሰድን መርጠዋል።
ባለስልጣናት በኢኮኖሚው ላይ የሚኖረውን ተጽእኖ ከግምት ውስጥ በማስገባት የ25 ሚሊዮን ሕዝብ መኖሪያ የሆነችውን ከተማ ሙሉ በሙሉ ለመዝጋት ሲያቅማሙ ነበር።
ነገር ግን ባሳለፍነው ቅዳሜ ሻንግሃይ ከወረርሽኙ የመጀመሪያ ቀናት በኋላ በአንድ ቀን ውስጥ ትልቁ የተባለውን በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር ካስመዘገበች በኋላ ባለስልጣናቱ በፍጥነት እንቅስቃሴ ወደ መግታት እርምጃ ለመግባት ተገድደዋል።
የእንቅስቃሴ ገደቡ በሁለት ዙሮች የሚካሄድ ሲሆን የከተማዋ ምስራቃዊ ክፍል ለሁለት ሳምንታት ያክል ዝግ ሆኖ ይቆያል። ምዕራባዊው ክፍል ደግሞ በመቀጠል ለአምስት ቀናት በተመሳሳይ ሂደት ውስጥ እንደሚያልፍ የቻይና ባለስልጣናት አስታውቀዋል።
ይህንን ተከትሎ በከተማዋ የሕዝብ ትራንስፖርት ሙሉ በሙሉ እንደሚቆም ያስታወቁ ሲሆን፤ ትልልቅ ድርጅቶችና ፋብሪካዎች ስራቸውን ማቆም አለባቸው አልያም ከቤት መስራት መጀመርን ከግምት ውስጥ ማስገባት አለባቸው ተብሏል።
የከተማዋ አስተዳደር በበኩሉ ዊቻት በተሰኘው ማሕበራዊ ሚዲያ በኩል ባስተላለፈው መልዕክት የቫይረሱን ስርጭት ለመግታትና ለመከላከል ሲባል ሕዝቡ መመሪያዎቹን በአግባቡ እንዲረዳና እንዲተባበር ጠይቋል።
በቻይና በተደረጉ ሌሎች የእንቅስቃሴ ገደቦች በርካታ ከተሞችና ግዛቶች የተዘጉ ሲሆን ነዋሪዎች ግን በአካባቢ የተገደበ እንቅስቃሴ ማድረግ ይችሉ ነበር። ነገር ግን ሻንግሃይ በጣም ከፍተኛ ህዝብ የሚኖርባት ከመሆኗ አንጻር መሰል የእንቅስቃሴ ገደብ የተጣለባት ትልቋ ከተማ ሆናለች።
የቻይና የንግድ ማዕከል የሆነችው ሻንግሃይ አንዳንዶች በአገሪቱ ትልቋ ከተማ ነች ይሏታል።
እስካሁን በነበሩ አካሄዶች የቻይና ባለስልጣናት በተለይ የከተማዋ ምስራቃዊ ክፍል የንግድ ማዕከል ከመሆኑ አንጻር ኢኮኖሚው እንዳይጎዳ በሚል እንቅስቃሴዎችን መገደብ የሚለውን ሀሳብ ገሸሽ ማድረግ መርጠው ቆይተዋል።
የእንቅስቃሴ ገደቡን ተከትሎ የሻንግሃይ ነዋሪዎች አስፈላጊ ናቸው ያሏቸውን አንዳንድ ነገሮች ለመግዛት ሲሯሯጡ ተስተውለዋል። በርካቶች በሱፐር ማርኬቶችና ሱቆች በር ላይ ተሰልፈው ተራቸውን ሲጠብቁ ነበር።
ከጥቂት ወራት በፊት ለአገልግሎት ክፍት የሆነው የከተማዋ የባቡር አገልግሎትም ቢሆን ከዛሬ ጀምሮ አገልግሎቱ የሚቋረጥ ሲሆን የከተማዋ ነዋሪዎችም በከፍተኛ ቁጥር ወጥተው የኮቪድ-19 ምርመራ እንደሚያደርጉ ይጠበቃል።