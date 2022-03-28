የደቡብ ሱዳን ጦር የምክትል ፕሬዝዳንት ሪክ ማቻርን ቤት ከበበ
የደቡብ ሱዳን ምክትል ፕሬዝዳንት ሪክ ማቻር መኖሪያ ቤት በሃገሪቱ መንግሥት ወታደሮች መከበቡ ተገለጸ።
የሪክ ማቻር መኖሪያ ቤት በአገሪቱ ጦር መከበብ በአገሪቱ የተደረሰው የሠላም ስምምነት እንዳያደናቅፍ ስጋት አሳድሯል።
የደቡብ ሱዳን ልዩ ኃይሎች የምክትል ፕሬዝዳንቱን መኖሪያ ቤት የከበቡት፤ ማቻር ከጥቂት ቀናት በፊት የመንግሥት ወታደሮች የተኩስ አቁም ስምምነቱን ጥሰዋል ብለው ቅሬታ ካሰሙ በኋላ ነው።
ጦሩ የምክትል ፕሬዝደንቱን መኖሪያ ቤት ለምን እንደከበበው ይፋ አላደረገም።
በአሁኑ ወቅት በማቻር እና በፕሬዝዳንት ሳልቫ ኪር መካከል ያለው አለመግባባት ተባብሶ ቀጥሏል።
ማቻር ባለፈው ሳምንት በተቃዋሚዎች ቁጥጥር ስር በሚገኙት በዩኒቲ እና በላይኛው ናይል ግዛቶች በመንግሥት ጥቃት እንደተፈጸመ አስታውቀው ነበር።
ከቅርብ ሳምንታት ወዲህ በሁለቱ ወገኖች መካከል እስከ ጦር መማዘዝ የደረስ ግጭት ተከስቷል።
ተቃዋሚው የሃገሪቱን የእርስ በርስ ጦርነት እንዲያበቃ ያገዘውን የ2018 የሰላም ስምምነት ለማክበር መንግሥት ፍላጎት እንደሌለው በመግለጽ ከስምምነቱ መውጣቱን አስታውቋል።
የስምምነቱ ተፈጻሚነት ከታቀደለት ጊዜ ቢዘገይም አገሪቱ ወደ ሠላም ይመልሳል ተብሎ ተስፋ ተጥሎበት ነበር።
እንደ የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት የስደተኞች ኤጀንሲ ከሆነ ደቡብ ሱዳን በስድስት ዓመቱ ደም አፋሳሽ የእርስ በእርስ ጦርነት ወደ 2.5 ሚሊዮን የሚጠጉ ዜጎቿ ወደ ጎረቤት ሀገራት ተፈናቅለዋል።
ይህም በአፍሪካ ትልቁ የስደተኞች ቀውስ ነው ሲል ገልጾታል።