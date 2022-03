የአሜሪካ ሴኔት ኮሚቴ ኢትዮጵያን በሚመለከተው ኤስ3199 ረቂቅ ሕግ ላይ ዛሬ ይወያያል

ከ 1 ሰአት በፊት

ኤስ3199 የኢትዮጵያ ሰላም እና ዲሞክራሲ ማስተዋወቅ (The Ethiopia Peace and Democracy Promotion Act) በሚል የቀረበው ረቂቅ ሕግ በኢትዮጵያ፣ በኤርትራ እንዲሁም በጦርነት ተሳታፊ ናቸው በተባሉ ግለሰቦች ላይ ጠንከር ያለ ማዕቀብ ይጥላል።

ይህ ረቂቅ ሕግ ሆኖ ከወጣ አሜሪካ ለኢትዮጵያ እና ኤርትራ የጦር መሳሪያ አትልክም። በአሜሪካው "Better Utilization of Investments Leading to Development Act of 2018" መሠረት ዋሽንግተን በኢትዮጵያ ለሚካሄዱ ፕሮጀክቶች ድጋፍ አታደርግም።