ኢንተርናሽናል አርቢትር ባምላክ ተሰማ ለዓለም ዋንጫ መመረጤን አላውቅም አለ
ዓለም አቀፍ ዳኛ ባምላክ ተሰማ "ለኳታሩ 2022 የዓለም ዋንጫ በዳኝነት እንዳጫውት በፊፋ መመረጤን አላውቅም" አለ።
"ምንም ነገር አላውቅም። በይፋ የደረሰኝ ነገር የለም" ሲል ኢንተርናሽናል ዳኛ ባምላክ ተሰማ ለቢቢሲ ተናግሯል።
ባምላክ ተሰማ በኳታሩ የዓለም ዋንጫ እንዲዳኙ በፊፋ ከተመረጡ 8 አፍሪካውያን ዳኞች መካከል አንዱ መሆኑን የምዕራብ አፍሪካ ድረ-ገጾች እና የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን በስፋት ሲዘግቡ ቆይተዋል።
"እንደዚህ ዓይነት መረጃ ከየት እንደሚመጣ አላውቅም" ያለው ኢንተርናሽናል አልቢትር ባምላክ ተሰማ፤ ለኳታሩ የዓለም ዋንጫ በፊፋ ስለመመረጡ የወጡ ዘገባዎችን መመልከቱን ግን ተናግሯል።
የኢትዮጵያ የአገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን ባምላክ ተሰማ ለኳታሩ የዓለም ዋንጫ መመረጡን የዘገቡት ፊፋን ዋቢ አድርገው ነው።
ይኹን እንጂ ይህ ባምላክ ተሰማን ጨምሮ ሌሎች 8 አፍሪካውያን ለኳታሩ የዓለም ዋንጫ መመረጥን በተመለከተ በፊፋ ይፋዊ ድረ-ገጽ ላይ የተባለ ነገር የለም።
ቢቢሲ ስለጉዳዩ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ለፊፋ ጥያቄ አቅርቦ ምላሽ እየተጠባበቀ ነው።
ባምላክ ፊፋ የዓለም ዋንጫን የሚመሩ ዳኞችን ማንነት ይፋ ለማድረግ ጊዜው የፈጠነ ነው ብሎ እንደሚያስብ ገልጿል።
ከዚህ ቀደም በሩሲያ አዘጋጅነት በተደረገው የዓለም ዋንጫ፤ ፊፋ በውድድሩ ጨዋታዎችን እንዲዳኙ የመረጣቸውን ዳኞች ይፋ ያደረገው ውድድሩ ከመጀመሩ 10 ሳምንታት ሲቀሩት ነበር።
በቀጣይ ዓመት የሚካሄደው የኳታሩ የዓለም ዋንጫ የሚጀምረው ከዘጠኝ ወራት በኋላ ሕዳር 2015 ዓ.ም. ነው።
ባምላክ ተሰማ በዘንድሮው የአፍሪካ ዋንጫ በመሃል ዳኝነት ባሳየው ድንቅ ብቃት በበርካቶች ሲወደስ ነበር።
ባምላክ ይህን ውድድር ልትዳኝ በፊፋ የምትመረጥ ይመስልሃል ወይ ተብሎ ለቀረበለት ጥያቄ ምላሽ ከመስጠት ተቆጥቧል።
በሩሲያ አዘጋጅነት በተካሄደው የ2018ቱ የፊፋ የዓለም ዋንጫ ጨዋታ ባምላክ ተሰማ ተሳፊ እንደነበረ ይታወሳል።