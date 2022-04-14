ስደት፡ ዩናይትድ ኪንግደም ጥገኝነት ጠያቂዎችን ጉዳያቸውን ለማስፈፀም ወደ ሩዋንዳ ልትልክ ነው
ዩናይትድ ኪንግደም ጥገኝነት ጠያቂዎችን ጉዳያቸውን ለማስፈጸም ወደ ሩዋንዳ ለመላክ ስምምነት ልትፈርም መሆኑ ተገለጸ።
በዚህ እቅድ መሠረትም የተወሰኑ ጥገኝነት ጠያቂዎች ጥያቄያቸውን ለማቅረብና ለማስፈፀም ወደ ሩዋንዳ ይወሰዳሉ።
የአገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስትር ፕሪቲ ፓቴል ከአፍሪካዊቷ አገር ጋር የስደት ሰምምነት ከመፈራረማቸው በፊት ጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሰን እቅዶቹን ይፋ ያደርጋሉ ተብሏል።
በስምምነቱ መሠረት በባህር በኩል ወደ እንግሊዝ የሚገቡ ሰዎች በግዳጅ ወደ መጡበት ሊመለሱ እንደሚችሉ የቢቢሲ ሆም አርታኢ ማርክ ኢስተን ተናግሯል።
የስደተኞች ምክር ቤት ፖሊሲውን " ጨካኝ" ሲል የተቸው ሲሆን በድጋሜ እንዲጤንም አሳስቧል።
ሌበር ፓርቲ በበኩሉ እቅዱ " የማይሰራ ፣ ሥነ ምግባር የጎደለው እና ምዝበራ ነው" ያለው ሲሆን እቅዱ የወጣው ጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ የኮቪድ-19 ሕጎችን በመጣስ ሊጣልባቸው የታሰበውን ቅጣት ለመሸፈን ነው ብሏል።
ይሁን እንጂ ሊበራል ዲሞክራቶች "አደገኛ ባህሮችን የሚሻገሩ ስደተኞችን ማስቆም ወይም ሕገ ወጥ የሰዎች አዘዋዋሪ ቡድኖችን መዋጋት ካልተቻለ ለግብር ከፋዮች ከባድ ሊሆን ይችላል" ሲል ገልጿል።
በእቅዱ መሠረት የሩዋንዳ መንግሥት ለሙከራ የሚውል የመጀመሪያ 120 ሚሊየን ፓውንድ ይሰጠዋል ተብሏል፤ ይሁን እንጂ ተቃዋሚዎች የሙሉ እቅድ አመታዊ ወጪው በጣም ከፍተኛ እንደሚሆን ተናግረዋል።
የውስጥ ጉዳይ ሚኒስትሩ ኬንት እንደተናገሩት ጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ "ውቅያኖስን ወደ መቃብር የሚቀይሩትን ሕገ ወጥ የሰዎች አዘዋዋሪዎችን ለማስቆም" እርምጃ እንደሚያስፈልግ ይከራከራሉ።
ባለፈው ዓመት 28 ሺህ 526 ሰዎች የእንግሊዝ ቦይን በትናንሽ ጀልባዎች ማቋረጣቸው የተገለጸ ሲሆን ይህ ቁጥር በ2020 8 ሺህ 404 ነበር።
ረቡዕ ዕለት ደግሞ 600 የሚጠጉ ሰዎች ማቋረጣቸውን የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትሩ አሃዙ በሳምንት ውስጥ በቀን 1000 ሊደርስ ይችላል ብለዋል።
" ተመሳሳይ ሕገ ወጥ ሥርዓትን ማስቀጠል አንችልም፤ የእኛ ርህራሔ ላያልቅ ይችላል፤ ነገር ግን ሰዎችን የመርዳት አቅማችን እንደዚያ አይደለም" ሲሉ ተናግረዋል።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ አክለውም የቦይ ቁጥጥሩን ለባሕር ኃይሎች ለማስረከብ ፣ ሕገ ወጥ የሰዎች አዘዋዋሪዎችን የንግድ ትስስር ለመበጠስና ሰዎችን አደጋ ላይ እንዳይጥሉ ለማድረግ እቅዱ ማስፈለጉን ገልጸዋል።
እርምጃዎቹም ከብሬግዚት በኋላ " ሕገ ወጥ ስደትን ለመቆጣጠር" የመንግሥት የረዥም ጊዜ እቅድ አካል ናቸው ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቦሪስ ተናግረዋል።
የእንግሊዝ ቻናልን በጀልባ የሚያቋርጡ ሰዎች ቁጥር እየጨመረ ቢመጣም ፤ ባለፈው ዓመት ግን ጥቂት ሰዎች በወደብ በኩል ለመግባት ከባድ ተሽከርካሪዎችን እና ሌሎች መንገዶችን ሲጠቀሙ ተስተውሏል።