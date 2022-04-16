በእስር ላይ የሚገኙት የቀድሞ ሚኒስትር አቶ በረከት ስምዖን የረሃብ አድማ አደረጉ
የማስታወቂያ ሚኒስትርነትን ጨምሮ በተለያዩ ከፍተኛ የመንግሥት ኃላፊነቶች ላይ የቆዩት እና በአሁኑ ወቅት በእስር ላይ የሚገኙት አቶ በረከት ስምዖን የረሃብ አድማ መቱ።
ባለፉት ሶስት ዓመታት በአማራ ክልል መዲና ባህር ዳር በእስር ላይ የሚገኙት አቶ በረከት ስምዖን የረሃብ አድማ መምታታቸውን ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ምንጮች ለቢቢሲ ተናግረዋል።
ትላንት ሚያዚያ 7/2014 ዓ.ም. የጀመረው ይህ የረሃብ አድማቸው መነሻው ለወራት ወደ አዲስ አበባ ለመዘዋወር ለማረሚያ ቤቱ ሲያቀርቡት የቆየው ጥያቄ ምላሽ ባለማግኘቱ እንደሆነም ምንጮቹ አስረድተዋል።
የአማራ ክልል የማረሚያ ቤቶች ኮሚሽን በበኩሉ አቶ በረከት የረሃብ አድማ ስለማድረጋቸው መረጃው የለኝም ብሏል።
አቶ በረከት ከተፈረደባቸው የስድስት ዓመት እስር ውስጥ አንድ ሶስተኛውን አገባደው በአመክሮ ከእስር ለመውጣት ጥያቄ አቅርበው ነበር።
አቶ በረከት የረሃብ አድማ ማድረግ መጀመራቸውን መስማታቸውን የሚገልጹት ባለቤታቸው ወ/ሮ አሲ ፈንቴ፤ አቶ በረከት የረሃብ አድማ ማድረጋቸው ከፍተኛ ስጋት እንደፈጠረባቸው ተናግረዋል።
ወ/ሮ አሲ የልብ ህመም እንዳለባቸው እና በረሃቡ ምክንያት የከፋ አደጋ እንዳይደርስ ቤተሰባቸው ስጋት ውስጥ መውደቁን ጨምረው ለቢቢሲ አስረድተዋል።
"መጀመሪያም የእርሱን ጉዳይ ማየት የነበረበት አዲስ አበባ ያለ ፍርድ ቤት ነበር። አሁን ደግሞ ፍርደኛ ስለሆነ አዲስ አበባ ተዘዋውሮ ለመታሰር ጥያቄ ሲያቀርብ ነበር። እኔም ሆንኩ ልጆቻችን ባህርዳር ተመላልሰን ለመጠየቅ አቅማችን የማይፈቅድበት ደረጃ ደርሰናል" ሲሉ ለቢቢሲ ተናግረዋል።
የአማራ ክልልን ሲያስተዳድር በነበረው ብአዴን ውስጥ በነበራቸው ቁልፍ ሚና የሚታወቁት አቶ በረከት፤ በ2010 ዓ.ም. ስልጣናቸውን በፈቃዳቸው እስከሚለቁ ድረስ ቢያንስ በስድስት የተለያዩ ዋና ዋና የመንግሥት ኃላፊነቶች አገልግለዋል።
በተለይም በ1997 በተካሄደው ምርጫ በሚደረጉ ክርክሮች ወቅት እና ከምርጫው በኋላ በነበሩ ቀውሶች ወቅት የማዕከላዊ መንግሥቱ ፊት ነበሩ።
ጠቅላይ ሚኒሰትር ዐቢይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላም ብአዴን አቶ በረከትን ከፓርቲ አባልነታቸው ያገዳቸው ሲሆን በሙስና ወንጀል ተጠርጥረውም ከሚኖሩበት አዲስ አበባ ተይዘው ወደ አማራ ክልል መወሰዳቸው ይታወሳል።
ይህንን ተከትሎም አቶ በረከት በአመክሮ ለመፈታት ያቀረቡት ጥያቄ መልስ ያለማግኘቱን ባለቤታቸው ተናግረዋል።
ይህ የአመክሮ መብት የማይሰጠው የዲሲፕሊን ግድፈት ላለበት እስረኛ ብቻ ነው የሚሉት ወ/ሮ አሲ፤ ባለቤታቸው ምንም የዲሲፕሊን ግድፈት ሳይኖርባቸው ሌሎች ዜጎች ያላቸውን መብቶች መከልከላቸው አሳዝኖናል ብለዋል።
ከአቶ በረከት ጋር አብረው ታስረው የቆዩት አቶ ታደሰ ካሳ በከፍተኛ ህመም ምክንያት ወደ አዲስ አበባ ከመጡ አምስት ወራት መቆጠራቸውን እና አቶ በረከትም አንድ ክፍል ውስጥ ለብቻቸው ታሰረው መቆየታቸው አንዱ ለረሃብ አድማው ምክንያት መሆኑን ባለቤታቸው ተናግረዋል።
"እስካሁን ድረስ ይህ ችግር በክልሉ መንግሥት ይፈታል በሚል፤ አገሪቷም ያለችበት ሁኔታ ስለሚታወቅ በትዕግስት ጠብቀናል። የተለያዩ ደብዳቤዎችን እንዲሁም የቃል ውይይቶችን ብናደርግም ምንም መልስ ስላጣን አሁን መልዕክቱ ለኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን እንዲደርስ አድርገናል" ሲሉም የአቶ በረከት ባለቤት አክለዋል።
የአማራ ክልል የማረሚያ ቤቶች ኮሚሽን ኮሚሽነር የሆኑት ኮማንደር አባይነህ በላይ ስለጉዳዩ መረጃ እንደሌላቸው እና አጣርተው መልስ እንደሚሰጡ ተናግረዋል።
አቶ በረከትን በተመለከተ በመልካም ሁኔታ ላይ እንደሚገኙ እንጂ የረሃብ አድማ ማደረጋቸውን ጨምሮ የተለየ መረጃ እንደሌላቸው ለቢቢሲ ገልጸዋል።
ቢቢሲ ከኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን በጉዳዩ ላይ ማብራሪያ ለማግኘት ያደረገው ጥረት ለግዜው ሳይሳካ ቀርቷል።