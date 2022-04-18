ለሩሲያ መዋጋት እንፈልጋለን ያሉ በርካታ ኢትዮጵያውያን ከኤምባሲው ፊት ለፊት መሰለፍ ጀመሩ
ሩሲያ ዩክሬን ላይ የከፈተችውን ወረራ በመደገፍ ከሩሲያ ጎን ሆነን መዋጋት እንፈልጋለን ያሉ በርካታ ኢትዮጵያውያን ከኤምባሲው ፊት ለፊት ተሰልፈው ታይተዋል።
ቢቢሲ ያነጋገራቸው የዓይን እማኞች በርካታ ሰዎች "በቅጥረኛ ወታደርነት" ለመመዝገብ በሚል አዲስ አበባ ቀበና ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በሚገኘው የሩሲያ ኤምባሲ በር ላይ ተሰልፈው መመልከታቸውን ገልጸዋል።
ቢቢሲ ያነጋገረው የዓይን እማኝ ከትናንት ጀምሮ ረዣዥም ሰልፎችን ኤምባሲው በር ላይ መመልከት መጀመሩን ገልጿል።
ይህ ይሁን እንጂ ኤምባሲው ቅጥረኛ ተዋጊ ኢትዮጵያዊያን የመመልመል እቅድ እንደሌላው ለቢቢሲ ገልጿል።
አዲስ አበባ የሚገኘው የሩሲያ ፌዴሬሽን ኤምባሲ ቃል አቀባይ ማሪያ ዛካሮቫ "አስፈላጊ በሆነው መንገድ ሁሉ'' ከሩሲያ ጎን እንቆማለን የሚሉ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ኢትዮጵያውያን ወደ ኤምባሲያቸው እየመጡ እንደሆነ ለቢቢሲ ተናግረዋል።
ይሁን እንጂ ኤምባሲው በሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ኢትዮጵያውያን ተዋጊዎችን የመመልመል እቅድ እንደሌለው ቃል አቀባይዋ ተናግረዋል።
ማሪያ ዛካሮቫ "እኛ የምልመላ ኤጀንሲ አይደለንም ስለዚህ ተዋጊዎችን አንመለምልም'' ብለዋል።
''በርካቶች የኤምባሲውን ስልክ ስለማያውቁ ወይም ኢንተርኔት ስለሌላቸው ሊሆን ይችላል፤ ነገር ግን ወደ ኤምባሲያችን እየመጡ ድጋፋቸውን እየሰጡ ነው'' ሲሉም አክለዋል።
ኤምባሲው ከመደበኛው የኮንሱላር እና ስራዎቹ በተረፈ እንዲህ ያለ ምልመላዎችን እንደማያካሂድ ተናግረዋል።
ሩሲያ በዩክሬን ወረራ ከፈጸመች በኋላ በተለይ ከመካከለኛው ምስራቅ አገራት ቅጥረኛ ወታደሮችን እየመለመለች እንደሆነ ምዕራባውያን አገራት ክስ ሲያቀርቡ ቆይተዋል።
ከዚህ በተጨማሪም በምዕራብ አፍሪካዊቷ አገር ሴኔጋል የሚገኘው የሩሲያ ኤምባሲ የሴኔጋል ዜጎችን ለጦርነት ለመመልመል የቅጥር ማስጣወቂያ አውጥቷል መባሉ የሴኔጋል መንግሥትን አስቆጥቶ ነበር።
ሩሲያ በዩክሬን ላይ ወረራ ከፈጸመች በኋላ የምዕራቡ ዓለም አገራት በሞስኮ ላይ ከፍተኛ የሆነ ማዕቀብ እና መገለል አድርሰውባታል።
ምንም እንኳ ኢትዮጵያ በዚህ ጦርነት አቋሟን በግልጽ ባታሳውቅም በተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ሩሲያ በሚመለከቱ ጉዳዮች ላይ በሚሰጡ ድምጾች፣ ድምጽ ከመስጠት ስትቆጠብ እና የምዕራባውያንን ውሳኔ ስትቃወም ተስተውሏል።
የሩሲያ እና የዩክሬን ጦርነት በተቀሰቀሰ ሰሞን ተዋጊ ኃይሎ የኃይል እርምጃ ከመውሰድ ተቆጥበው ልዩነቶቻቸውን በንግግር እንዲፈቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ ጠይቀው ነበር።