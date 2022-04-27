ሩሲያ ለፓላንድ እና ቡልጋሪያ የጋዝ አቅርቦቷን አቋረጠች
ሩሲያ ከዩክሬን ጦርነት ጋር በተያያዘ ከምዕራባውያን አገራት ጎን ተሰልፈው ለሚገኙት ፖላንድ እና ቡልጋሪያ ትልክ የነበረውን የጋዝ አቅርቦት አቋረጠች።
የሩሲያ ኢነርጂ ተቋም ጋዝፕሮም ሁለቱ አገራት ለሚቀርብላቸው ጋዝ በሩብል ክፍያ ለመክፍል ፍቃደኛ ስላልሆኑ የጋዝ አቅርቦቱ ተቋርጧል ብሏል።
ቀደም ሲል የፖላንድ እና ቡልጋሪያ ጋዝ አከፋፋዮች ሩሲያ ጋዝ መላክ እንደምታቆም አስታውቃለች ብለው ነበር።
ፕሬዝደንት ቭላድሚር ፑቲን "ወዳጅ" ያልሆኑ አገራት ለሚቀበሉት የሩሲያ ጋዝ በሩብል ክፍያ ይፈጽሙ ማለታቸው ይታወሳል። ይሁን እንጂ ፖላንድ እና ቡልጋሪያን ጨምሮ አውሮፓውያን አገራት ይህን እንደማይቀበሉ ከዚህ ቀደም ገልጸው ነበር።
ሩሲያ ለምትልከው የጋዝ ምርት ክፍያው በመገበያያ ገንዘቧ እንዲከፈላት የምትፈልገው በምዕራባውያን ማዕቀብ የተዳከመውን ሩብል መገበያያ ገንዘቧን አቅም ለመጨመር ነው።
የሩሲያን ውሳኔ ተከትሎ ቡልጋሪ ጋዝ የፖለቲካ መሣሪያ እየሆነ ነው በማለት የሞስኮን ውሳኔ ተቃውማለች።
ቡልጋሪያ የዚህን ወር የጋዝ ክፍያዋን ሙሉ በሙሉ መፈጸሟን በመግለጽ ጋዝፕሮም ኩባንያ ውሉን አልጠበቀም በማለት ከሳለች።
"በዚህ ጦርነት የተፈጥሮ ጋዝ የፖለቲካ እና ኢኮኖሚ መሣሪያ ሆኖ ጥቅም ላይ እየዋለ ነው" ሲሉ የቡልጋሪያ ኢነርጂ ሚኒስትር አሌክሳንደር ኒኮሎቭ ተናግረዋል።
ሚኒስትሩ የአውሮፓ ኅብረትን ምክረ ሐሳብ በመቀበል አገራቸው ከሩሲያ ለምትቀበለው ጋዝ በሩብል እንደማትከፍል አረጋግጠዋል።
ፖላንድ በበኩሏ ያለ ሩሲያ ጋዝ ሕይወት ለማስቀጠል እሞክራለሁ ብላለች።
የፖላንድ ኃይል አቅራቢ ድርጅት ፒጊኤንአይጂ ወደ አገሪቱ ይገባ የነበረው የጋዝ አቅርቦት መቋረጡን አረጋግጧል።
ኃይል አቅራቢ ድርጅቱ ከሚያከፋፍለው ጋዝ ገሚሱን ከሩሲያ ጋዝፕሮም ሲያገኝ የቆየ ቢሆንም ከሌሎች ምንጮች ጋዝ ለማግኘት እጥራለሁ ብሏል።
የፖላንድ ኃይል አቅራቢ ድርጅት 80 በመቶ የጋዝ ክምችት እንዳላው ገልጾ፣ ሞቃታማ ወራት እየተቃረቡ እንደመሆኑ የሰዎች የጋዝ ፍላጎት ይቀንሳል በማለት የሩሲያ ጋዝ አቅርቦት መቋረጥ ለአገሪቱ ከፍተኛ ስጋት እንደማይሆን ገልጿል።