የኢትዮጵያ ባለስልጣናት በእስር ላይ ያሉ ጋዜጠኞችን እንዲፈቱ ሲፒጄ ጠየቀ
የኢትዮጵያ ባለስልጣናት በቅርቡ የታሰሩ ጋዜጠኞችና የሚዲያ አካላትን እንዲፈቱና ትንኮሳ እንዲቆም የጋዜጠኞች መብት ተሟጋቹ ተቋም ሲፒጄ ጠየቀ።
በአማራ ክልልና በአዲስ አበባ ከግንቦት 11፣ 2014 ዓ.ም ጀምሮ ቢያንስ 11 ጋዜጠኞችና የሚዲያ ሰራተኞች እንዲሁም ከ4 ሺህ 500 ግለሰቦች መንግሥት የህግ ማስከበር ብሎ በጠራው ዘመቻ በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ተቋሙ ግንቦት 17፣ 2014 ዓ.ም ባወጣው መግለጫ አስታውቋል።
በቁጥጥር ስር የዋሉት የዩትዩብ መገናኛ ብዙኃን የሆኑት የአሻራ አምስት ጋዜጠኞች፣ አራት የቻናል ንስር ኢንተርናሽናል ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት፣ ኢትዮ ንቃት የተሰኘው ሚዲያ መስራች እና ዋና አዘጋጅ መስከረም አበራና የገበያኑ ሚዲያ መስራችና እና ባለቤት አቶ ሰለሞን ሹምዬ ናቸው።
"የጋዜጠኞቹ እስር ለኢትዮጵያ አንድ እርምጃ ወደፊት፣ ሶስት እርምጃ ወደኋላ የሚመልስ ነው። መንግሥት ለፕሬስ ነፃነት እንዲሁም ዜጎች ከተለያዩ ምንጮች መረጃ የማግኘት መብት ግድ እንደሌለው አሳይ ነው" በማለት የሲፒጄ የአፍሪካ ፕሮግራም አስተባባሪ አንጀላ ኪውንታል ተናግረዋል።
አስተባባሪዋ አክለውም ባለስልጣናቱ ሁሉንም ጋዜጠኞች በአፋጣኝ እንዲፈቱ ጠይቀዋል ።
"ባለስልጣናቱ ጋዜጠኞቹን ያለምንም ክስ በአስቸኳይ እንዲፈቱ እና የኢትዮጵያ ጋዜጠኞች የዘፈቀደ እስራት፣ ጭቆና እና ሳንሱር ሳይፈሩ ሪፖርት እንዲያደርጉ መንግሥት ማረጋገጥ አለበት" ብለዋል
የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙኃን ባለሙያዎች በበኩሉ የሚዲያ አካላት ከቤታቸውና ከስራ ገበታቸው በጸጥታ ኃይሎች መታፈናቸው እንዳሳሰበው ለጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ በትናንትናው ዕለት ግንቦት 16፣ 2014 ዓ.ም በጻፈው ደብዳቤ ገልጿል።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ "ይህንን ከፍተኛ የሕግ ጥሰት ሰምተው እንዳልሰሙ መሆናቸው እንዳሳዘናነውና ጋዜጠኞች በሕግ አግባብ ብቻ እንዲጠየቁ እና ጋዜጠኞችን ያፈኑ አካላትም ለሕግ እንዲቀርቡ ማኅበሩ መጠየቁም" በደብዳቤው ሰፍሯል።
ባለፉት ጥቂት ወራት ጋዜጠኞች ከህግ አግባብ ውጭ ታፍነው መወሰዳቸው፣ በማይታወቅ ቦታ መታገቸው እንዲሁም የቆዩና እና ተሰውረው ከቆዩበት ቦታ በአፋኞቻቸው የተለቀቁ ጋዜጠኞች በርካታ ናቸው ብሏል።
በተጨማሪ በአዲስ አበባ የሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ ከሰሞኑ ጋዜጠኞች እና ማኅብረሰብ አንቂዎች በጅምላ እየታሰሩ መሆኑ አንዳሰሰበው አስታውቋል።
ኤምባሲው የጅምላ እስሮቹን በተመለከተ የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን (ኢሰመኮ) ባቀረበው ምክረ ሃሳብ መሠረት የፌደራል እና የክልል ፀጥታ አስከባሪ ኃይሎች ሕጋዊ አሰራሮችን መከተል አለባቸው ብሏል።
ኢሰመኮ በበኩሉ ግንቦት 14/2014 ዓ.ም. ባወጣው መግለጫ ላይ የጋዜጠኞችና ማኅበረሰብ አንቂዎች ያለ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ ለእስር እየተዳረጉ መሆኑን ኮንኖ ነበር።
በቁጥጥር ሥር እየዋሉ ያሉት ተጠርጣሪዎች ያለ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ ከመታሰራቸው ባሻገር የተወሰኑት ፍርድ ቤት እንዳልቀረቡና በቤተሰቦቻቸው ያልተጎበኙ መኖራቸውንም ኢሰመኮ ገልጿል።
"በርካታ ታሳሪዎች ከፍርድ ቤት ትዕዛዝ ውጪ መታሰራቸውን፣ ፍርድ ቤት አለመቅረባቸውን፣ በቤተሰብ አለመጎብኘታቸውን" እንደተገነዘበ ኢሰመኮ በመግለጫው አስፍሯል።
አሻራ ሚዲያ በቅርቡ በአማራ ክልል በፋኖ ታጣቂዎች ላይ መንግሥት የወሰደውን እርምጃ፣ የመንግሥት ተቺዎች እስርና እንዲሁም የመኖሪያ ቤት ጉዳዮችን አስመልክቶ የነበረውን ህዝባዊ ሰላማዊ ሰልፍ ዘግቦ እንደነበር የሲፒጄ ግምገማ ያመለክታል።
ሶስት ጋዜጠኞችና ሁለት የካሜራ ባለሙያዎች ግንቦት 11፣ 2014 ዓ.ም በባህርዳር ከተማ በቁጥጥር ስር የዋሉ ሲሆን ከባህርዳር 185 ኪሎሜትር ርቀት ላይ በምትገኘው ንፋስ መውጫ ከተማ እስር ቤት መዛወራቸውንና ቤተሰቦቻቸውንም ሆነ ጠበቆቻቸውንም አላገኙም ብሏል።
የንስር አራት ጋዜጠኞችና ሰራተኞች ግንቦት 12 ፣ 2014 ዓ.ም በባህር ዳር በቁጥጥር ስር የዋሉ ሲሆን ሁለቱ በባህርዳር በሚገኝ እስር ቤት ሁለቱ ደግሞ በንፋስ መውጫ እንደሚገኙም ሲፒጄ አስፍሯል።
ንስርም በተመሳሳይ መልኩ በፋኖ ታጣቂዎች ላይ መንግሥት እየወሰደው ያለውን እርምጃ እንዲሁም የዘ ኢኮኖሚስት የኢትዮጵያ ዘጋቢ ቶም ጋርድነር ፈቃድ መሰረዝን አስመልክቶ ዘገባዎች እንደሰሩም ሲፒጄ አይቷል።
በተጨማሪም በሃገሪቱ የተካሄደውን ጦርነት በመቃወምና የሰላምና ድርድር መንገዶች የተሻሉ አማራጮች እንደሆኑ በተደጋጋሚ አፅንኦት በመስጠት የሚታወቀው ሰለሞን ሹምዬ በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ታስሮ የሚገኝ ሲሆን ግንቦት 13 ፣ 2014 ዓ.ም ፍርድ ቤት መቅረቡንም ተመልክቷል።
ሰለሞን ህዝብን ለአመፅ በመቀስቀስ እና በፌደራሉና በአማራ ክልል መንግሥታት አለመግባባት እንዲፈጠር ሰርቷል በሚልም ክስ ቀርቦበታል።
ከባህርዳር ወደ አዲስ አበባ በመጣችበት ቀን በቦሌ አለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ግንቦት 12፣ 2014 ዓ.ም በቁጥጥር ስር የዋለችው መስከረም አበራም በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ታስራ የምትገኝ ሲሆን ክሷም ከሰለሞን ሹምዬ ጋር ተመሳሳይም እንደሆነ ሲፒጄ ተመልክቷል።
በሃዋሳ ዩኒቨርስቲ የቀድሞ መምህር የነበረችው መስከረም ግንቦት 15ና 16 2014 ዓ.ም ህዝባዊ አመፅ በመቀስቀስ ወንጀል ፍርድ ቤት የቀረበች ሲሆን፣ፍርድ ቤቱ ለግንቦት 29፣ 2014 ዓ.ም ቀጠሮ ሰጥቷል።
መስከረም በኢትዮ ንቃት ሚዲያዋ ለአንድ የኢትዮጵያ ጄኔራል ከፋኖ ታጣቂዎችና ከህዝቡ ጎን እንዲሰለፍ መልዕክት ከማስተላለፍ በተጨማሪ ፋኖን በመደገፍ ፕሮግራም ሰርታለች ብሏል ሲፒጄ።
የፌደራል የመንግሥት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ባለፈው ሳምንት አርብ ምሽት በአማራ ክልልና በሌሎች የአገሪቱ ክፍሎች እየተወሰደ ያለውን እርምጃ በተመለከተ ባወጣው መግለጫ፣ የሕግ የበላይነትን ማስከበር የዜጎችን ሰላምና ደኅንነት እንዲሁም የአገርን ቀጣይነት ለማረጋገጥ ብቸኛው መፍትሔ ነው ብሏል።
በተለያዩ አካባቢዎች የሚታየውን ሕገ ወጥነትና የሰላም መደፍረስን መንግሥት እንዲቆጣጠር ሕዝቡ በተደጋጋሚ ሲጠይቅ ነበር ያለው መግለጫው፣ ብሔራዊ የፀጥታ ምክር ቤት አስፈላጊው እርምጃ እንዲወሰድ መወሰኑን አስታውሷል።