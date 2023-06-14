በአማራ ክልል በጸጥታ ኃይሎችና በነዋሪዎች መካከል በተፈጠር ግጭት ሰዎች ላይ ጉዳት መደርሱ ተገለጸ
በአማራ ክልል ምዕራብ ጎጃም ዞን ፍኖተ ሰላም፣ ጂጋና ደምበጫ ከተሞች በጸጥታ ኃይሎች እና በወጣቶች መካከል በተፈጠረ ግጭት ሰዎች ላይ ጉዳት መድረሱን ነዋሪዎችና የአከባቢው ባለስልጣን ለቢቢሲ ገለጹ።
ቢቢሲ ያነጋገራቸው የፍኖተ ሰላም ሰላም ነዋሪ ግጭቱ የተቀሰቀሰው ሌላ ገጭትን ተከትሎ መሆኑን አስረድተዋል።
ነዋሪው በፍኖተ ሰላም የጸጥታ ችግሩ የተቀሰቀሰው ከትላንት በስትያ ሰኞ ሰኔ 5/2015 ቀትር ላይ እንደሆነ ጠቅሰው የክስቱ መነሻ በደምበጫ ከተማ የነበረው “የሰዎች ህይወት ያለፈበት” ግጭት መሆኑን ነዋሪ ገልጸዋል።
በዚህም ሳቢያ በከተማዋ እሳቸው “ህዝባዊ ተቃውሞ” ሲሉ የገለጹት ክስተት መፈጠሩን ተናግረዋል።
“መከላከያ ወደ ፍኖተ ሰላም እየመጣ ነው የሚል ወሬ ተናፍሶ ነበር። ስለዚህ መከላከያ ወደ ፍኖተ ሰላም ከመጣ ልክ የደንበጫ እጣ ፈንታ ይደርሳል በሚል ምሳ ሰዓት ላይ ወጣቶች ተሰባስበው ደንበጫ መግቢያውን መስመር ዘጉት። ከዛ በኃላም አልፈው የባሕር ዳር መውጫና መግቢያውን ዘጉት” ብለዋል።
ነዋሪዎች ‘መከላከያ ወደ ከተማው መግባት የለበትም’ እንዲሁም ‘ፋኖ ትጥቅ መፍታት የለበትም’ የሚል ድምጽ ማሳማቱንም አመላክተዋል።
ቢቢሲ ያነጋገራቸው እኚሁ ነዋሪ “በሰላማዊ መንገድ ነዋሪዎች ሀሳባቸውን እየገለጹ” ባለበት ወቅት አንድ የመንግሥት የጸጥታ ኃይል የነበረ ሰው “ህዝቡ ላይ ተኩሶ ጉዳት አደረሰ” ብለዋል።
ይህንንም ተከትሎ የከተማው ፖሊስ በከፈተው ተኩስ ስምንት ሰዎች ጉዳት እንደደረሰባቸውም ገልጸዋል።
የፍኖተ ሰላም ነዋሪው መከላከያ ወደ ከተማው አልመግባቱን ጠቅሰው ትላንት ማክሰኞ ሰኔ 6/2015 ወደ ባህሕ ዳርና ኮሶ በር የሚወስዱ መንገዶች ተከፍተው የሰዎችና የመኪና እንቅስቃሴ እንደነር ተናግረዋል።
በጂጋ ከተማ የሚገኙ ነዋሪ ደግሞ በከተማቸው ወጣቶች በመታሰራቸው ምክንያት ከትላንት በስትያ ሰኞ ሰኔ 5/2015 ተቃውሞ እንደነበር ለቢቢሲ ገልጸዋል።
ሆኖም በሃይማኖት አባቶችና ሽማግሌዎች በተደረገ ጥረት ወጣቶቹ በመፈታታቸው ከተማዋ ወደ መደበኛ እንቅስቃሴ መመለሷን ተናግረዋል።
የምዕራብ ጎጃም ዞን የመንግሥት ኮሚኒኬሸን ኃላፊ አቶ ዘመኑ ታደለ ዝርዝር መረጃ ከመስጠት ቢቆጠቡም ችግሩ እንደተፈጠረ ለቢቢሲ ተናግረዋል።
ኃላፊው በፍኖተ ሰላም፣ ጂጋና ደምበጫ ከተሞች “መንግድ የመዝጋትና እንቅስቃሴ የማቆም ሁኔታ” ነበር ብለዋል።
አቶ ዘመኑ የዚህ መነሻ ከጸጥታ አካላት ጋር የነበረ አለመግባባት ነው ካሉ በኃላ ዝርዝር መረጃ አሁን መስጠት እንደማይችሉ ገልጸዋል።
ደንበጫ ላይ ዕሁድ ሰኔ 4/2015 ማምሻውን ከመከላከያ ጋር የተፈጠረ አለመግባባት “የእንቅስቃሴዎቹ” መነሻ እንደሆነ አስረድተዋል።
ኃላፊው አሁን ከተሞቹ ወደ ሰላማዊ እንቅስቃሴ እንደተመለሱ ተናግረዋል።
ሌሎች የመገናኛ ብዙሃን ደግሞ በተለይ በደንበጫና ፍኖተ ሰላም ሶስት ሰዎች መገደላቸውን በከተሞቹ የሚገኙ ሆስፒታሎችና ነዋሪዎችነ ጠቅሰው ዘግበዋል።